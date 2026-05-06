Topspiel in Sötenich: Dritter zu Gast beim Vierten von Bruno Arndt · Heute, 18:07 Uhr · 0 Leser

Spielszene aus dem Hinspiel am 09.11.25 in Weilerswist Endstand 2:0 für den SSV Weilerswist – Foto: M. St.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Sötenich 1919 Sötenich SSV Weilerswist 1924 Weilerswist 15:00 live PUSH

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga A Kreis Euskirchen ein echtes Topspiel auf dem Programm: Der Tabellenvierte SV Sötenich empfängt den Tabellendritten SSV Weilerswist. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Sötenich. Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein:

Beide Teams haben am vergangenen Spieltag die Plätze getauscht – und gehen mit völlig unterschiedlichen Gefühlslagen in die Partie. Der SV Sötenich musste einen herben Rückschlag hinnehmen. Beim abstiegsbedrohten TuS Vernich unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Sabel denkbar unglücklich mit 2:3. Besonders bitter: Bis zur 90. Minute führten die Sötenicher noch mit 2:1, ehe sie in den Schlussminuten die Partie komplett aus der Hand gaben. Entsprechend dürfte der Fokus in der Trainingswoche nicht nur auf dem Spielerischen, sondern auch auf der mentalen Stabilität gelegen haben.