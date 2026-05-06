Topspiel in Sötenich: Dritter zu Gast beim Vierten

Am kommenden Sonntag steht in der Kreisliga A Kreis Euskirchen ein echtes Topspiel auf dem Programm: Der Tabellenvierte SV Sötenich empfängt den Tabellendritten SSV Weilerswist. Anstoß ist um 15:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Sötenich.
Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein:
Beide Teams haben am vergangenen Spieltag die Plätze getauscht – und gehen mit völlig unterschiedlichen Gefühlslagen in die Partie.
Der SV Sötenich musste einen herben Rückschlag hinnehmen. Beim abstiegsbedrohten TuS Vernich unterlag die Mannschaft von Trainer Markus Sabel denkbar unglücklich mit 2:3. Besonders bitter: Bis zur 90. Minute führten die Sötenicher noch mit 2:1, ehe sie in den Schlussminuten die Partie komplett aus der Hand gaben. Entsprechend dürfte der Fokus in der Trainingswoche nicht nur auf dem Spielerischen, sondern auch auf der mentalen Stabilität gelegen haben.
Ganz anders die Stimmung beim SSV Weilerswist:
Die Elf von Trainer Frederik Ziburske strotzt vor Selbstvertrauen. Mit einem überzeugenden 5:1-Heimsieg gegen die SG Dahlem-Schmidtheim setzte man am vergangenen Wochenende ein deutliches Ausrufezeichen. Die Leistung war nicht nur effektiv, sondern auch spielerisch stark – ein Erfolg, den die Gäste nun mit nach Sötenich nehmen wollen.
Ein Blick auf den direkten Vergleich verspricht zusätzliche Brisanz:
Neun Siege konnte der SV Sötenich bislang verbuchen, sechs gingen an den SSV Weilerswist. Auffällig: Ein Unentschieden hat es zwischen beiden Teams noch nie gegeben. Das Hinspiel im November entschied Weilerswist mit 2:0 für sich, durch zwei ganz späte Tore durch Kai Karamouzas( 90+6 ) und DaoudaCoulibaly ( 90+8 )
Die Rollen vor diesem Duell sind klar verteilt – und doch völlig offen.
Beide Mannschaften verfügen über die Qualität, das Spiel für sich zu entscheiden. Einen klaren Favoriten gibt es daher nicht.
Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Andreas Kurth. Wir wünschen ihm eine gute und faire Spielleitung.