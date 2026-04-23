 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Topspiel in Rellinghausen, Hamborn droht sicherer Abstieg

Landesliga, Gruppe 2: Während sich der SV Budberg und ESC Rellinghausen im Topspiel messen, könnte der SV Scherpenberg als lachender Dritter an die Tabellenspitze springen.

von Markus Becker · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser
Hamborn bräuchte schon ein Wunder, um noch die Klasse zu halten.
Hamborn bräuchte schon ein Wunder, um noch die Klasse zu halten. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Landesliga 2
VfB Speldorf
FC Kray
Hamborn 07
ESC Rellingh

Von einer Vorentscheidung im Meisterkampf ist man auch nach dem Topspiel zwischen dem SV Budberg und ESC Rellinghausen weit entfernt, dafür geht es sich im ganz oben weiterhin viel zu eng zu. Sollte Budberg straucheln, könnte neben Rellinghausen auch der SV Scherpenberg vorbeiziehen. Das Team von Sven Schützek muss dabei Heimaufgabe gegen den formstarken FC Kray lösen.

Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen dem PSV Wesel und den Sportfreunden Hamborn 07. Während Wesel das rettende Ufer weiter in Sichtweite vor sich hat, greifen die Hamborner Löwen mittlerweile schon zum letzten Strohhalm. Im schlimmsten Falle könnte sogar schon der Abstieg am kommenden Spieltag besiegelt werden.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 2: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Landesliga 2

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
15:30live

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
FC Kray
FC KrayFC Kray
15:00

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
15:15

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
Rhenania Bottrop
Rhenania BottropRhe. Bottrop
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
15:30

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Sportfreunde Niederwenigern
Sportfreunde NiederwenigernNiederwenig.
15:15

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
PSV Wesel
PSV WeselPSV Wesel
Sportfreunde Hamborn 07
Sportfreunde Hamborn 07Hamborn 07
15:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
15:00
+Video

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Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
30.04.26 Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
30.04.26 SV Budberg - VfB Speldorf
01.05.26 SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
02.05.26 Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
03.05.26 FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.05.26 Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
03.05.26 Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
03.05.26 SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop

31. Spieltag
08.05.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
08.05.26 PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
10.05.26 SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
10.05.26 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
10.05.26 VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
10.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
10.05.26 Rhenania Bottrop - FC Kray
10.05.26 VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07

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