Topspiel in Rellinghausen, Hamborn droht sicherer Abstieg

Hamborn bräuchte schon ein Wunder, um noch die Klasse zu halten. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Von einer Vorentscheidung im Meisterkampf ist man auch nach dem Topspiel zwischen dem SV Budberg und ESC Rellinghausen weit entfernt, dafür geht es sich im ganz oben weiterhin viel zu eng zu. Sollte Budberg straucheln, könnte neben Rellinghausen auch der SV Scherpenberg vorbeiziehen. Das Team von Sven Schützek muss dabei Heimaufgabe gegen den formstarken FC Kray lösen.

Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen dem PSV Wesel und den Sportfreunden Hamborn 07. Während Wesel das rettende Ufer weiter in Sichtweite vor sich hat, greifen die Hamborner Löwen mittlerweile schon zum letzten Strohhalm. Im schlimmsten Falle könnte sogar schon der Abstieg am kommenden Spieltag besiegelt werden.