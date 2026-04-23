Topspiel in Rellinghausen, Hamborn droht sicherer Abstieg

Von einer Vorentscheidung im Meisterkampf ist man auch nach dem Topspiel zwischen dem SV Budberg und ESC Rellinghausen weit entfernt, dafür geht es sich im ganz oben weiterhin viel zu eng zu. Sollte Budberg straucheln, könnte neben Rellinghausen auch der SV Scherpenberg vorbeiziehen. Das Team von Sven Schützek muss dabei Heimaufgabe gegen den formstarken FC Kray lösen.
Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zwischen dem PSV Wesel und den Sportfreunden Hamborn 07. Während Wesel das rettende Ufer weiter in Sichtweite vor sich hat, greifen die Hamborner Löwen mittlerweile schon zum letzten Strohhalm. Im schlimmsten Falle könnte sogar schon der Abstieg am kommenden Spieltag besiegelt werden.
30. Spieltag
30.04.26 Viktoria Goch - SG Essen-Schönebeck
30.04.26 SV Budberg - VfB Speldorf
01.05.26 SV Scherpenberg - 1. FC Lintfort
02.05.26 Mülheimer FC 97 - Rhenania Bottrop
03.05.26 FC Kray - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
03.05.26 Sportfreunde Hamborn 07 - ESC Rellinghausen
03.05.26 Sportfreunde Niederwenigern - PSV Wesel
03.05.26 SC Werden-Heidhausen - VfB Bottrop
31. Spieltag
08.05.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - SV Scherpenberg
08.05.26 PSV Wesel - SC Werden-Heidhausen
10.05.26 SG Essen-Schönebeck - SV Budberg
10.05.26 ESC Rellinghausen - Sportfreunde Niederwenigern
10.05.26 VfB Bottrop - Mülheimer FC 97
10.05.26 DJK Blau-Weiß Mintard - Viktoria Goch
10.05.26 Rhenania Bottrop - FC Kray
10.05.26 VfB Speldorf - Sportfreunde Hamborn 07
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