Topspiel in Regenstauf – Schwarzenfelds Spiel 1 nach Hadasch

Aufgrund einiger Absagen an den letzten zwei Wochenenden – allein der TSV Kareth ist schon drei Spiele hintendran – ist das Tabellenbild der Bezirksliga Süd zurzeit nicht hundertprozentig aussagekräftig. Besagte Karether empfangen bereits am Freitag den formstarken SV Schwarzhofen. Zeitgleich gastiert der FC Pielenhofen-Adlersberg beim VfB Bach. Tabellenführer SV Wenzenbach muss im einzigen Samstagsspiel die unbequeme Auswärtsaufgabe in Breitenbrunn bewältigen. Im Fokus steht das Top-Spiel zwischen dem Zweiten TB/ASV Regenstauf und dem Vierten TV Parsberg. Unterdessen reist der 1. FC Schwarzenfeld im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel von Hadasch zu Meßmann ins Waldstadion der SpVgg Hainsacker.

Freitag







Hinspiel: 4:1. Auf eine Bewährungsprobe steuert der zuletzt spielfreie TSV Kareth-Lappersdorf (3., 35) zu. Die junge Mannschaft muss sich mit dem Rangsechsten SV Schwarzhofen (30) auseinandersetzen. Gegenüber dem Führungsduo ist der TSV mittlerweile drei Spiele in Verzug. Daher täuscht das aktuelle Tabellenbild. Gegen die formstarken Gäste aus dem Landkreis Schwandorf soll ein Heimsieg her. „Sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen und vor allem die Art und Weise des Sieges gegen Bach bringen mich schon ein wenig ins Schwärmen“, berichtet indes Schwarzhofens Coach Adi Götz. Beim 5:4-Sieg gegen Bach bewies Götz' Team Moral und fand nach Rückständen immer wieder die passende Antwort. Diese positive Phase wollen die Blau-Weißen am Freitagabend fortsetzen. „Die Aufgabe gegen den Mitfavoriten um die Meisterschaft wird jedoch eminent schwer. Viele Abläufe und Situationen haben noch immer Landesliga-Qualität, was wir schon im Hinspiel leidvoll erfahren haben müssen“, so Götz. „Dennoch reisen wir mit viel Selbstvertrauen zu den Regensburger Vorstädtern“







Hinspiel: 1:3. 2:0, 3:2 und 4:3 geführt – trotzdem stand der VfB Bach (9., 23) letzte Woche in Schwarzhofen am Ende mit leeren Händen da. Nach dieser bitteren wie unnötigen Niederlage forciert die Leppien-/Prinz-Crew auf heimischem Geläuf wieder Zählbares. Mit einem Dreier würde sich der VfB deutlich von den hinteren Rängen absetzen. Allerdings ist die Aufgabe nicht Ohne. Mit dem FC Pielenhofen-Adlersberg (7., 25) kommt die Mannschaft der Stunde ans Donauufer. Vier Siege am Stück haben die Warlimont-Elf in die obere Tabellenhälfte gehievt. Und somit in ungeahnte Spähren. Können Hufnagl, Beqaj und Co. nachlegen?





Samstag





Morgen, 14:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SV Wenzenbach Wenzenbach 14:00



Hinspiel: 1:4. Jetzt greift auch der SV Breitenbrunn (14., 14) mal wieder ins Geschehen ein. Nach zwei Spielabsagen hintereinander „brennen“ die Altmühltäler darauf, dem haushohen Favoriten SV Wenzenbach (1., 42) einen ordentlichen Kampf zu liefern. Der Tabellenführer muss sich vorsehen, sind Spiele im Waldstadion für die Gäste doch immer tückisch. Breitenbrunn gilt als heimstark, will dies erneut unter Beweis stellen und so vielleicht für eine Überraschung sorgen. Jeder Punkt zählt im Abstiegskampf. Für Wenzenbach lautet das Credo: Den Kampf annehmen!





Sonntag





So., 09.11.2025, 14:00 Uhr FC Viehhausen Viehhausen SpVgg Ramspau Ramspau 14:00



Hinspiel: 2:2. Ein 0:4 gegen Pielenhofen, ein 0:2 gegen den BSC – ungern blickt man beim FC Viehhausen (5., 30) auf die jüngsten Partien zurück. Vielmehr geht der Blick nach vorne. Vor der Winterpause wollen sich die Mannen von Trainer Armando Zani nochmal ein gutes Gefühl holen. Gegner im letzten Heimspiel des Jahres ist die SpVgg Ramspau (10., 21). Bei den Gästen riss die Ungeschlagen-Serie vor einigen Tagen, denn das Kampfspiel gegen Thalmassing ging verloren. Entsprechend wichtig wäre es, in Viehhausen nicht wieder leer auszugehen. Zumal der erste Relegationsrang nur vier Punkte weg ist.







Hinspiel: 2:1. Nachdem das Duell mit Kareth nicht stattfinden konnte, fiebert der TV Parsberg (4., 34) umso mehr diesem nächsten Spitzenspiel entgegen. Die seit zig Wochen unbesiegten Parsberger geben ihr Stelldichein beim TB/ASV Regenstauf (2., 39). Im heimischen Lager herrscht gute Laune nach den klaren Erfolgen in Hainsacker und Schwarzenfeld. Diesmal wieder mit Heimrecht ausgestattet, werden die „Blitzer“ sicherlich alles dafür tun, den Ungeschlagen-Run des Gegners zu stoppen. Klar ist aber auch: Eine Niederlage kann sich eigentlich keine Mannschaft erlauben im Aufstiegsrennen.







Hinspiel: 3:0. Beim 1. FC Schwarzenfeld (12., 17) stellt sich natürlich eine große Frage: Welche Reaktion zeigen die Spieler auf den Trainerwechsel? Zu Wochenbeginn musste Alex Hadasch überraschend seine Koffer packen. Zumindest bis zur Winterpause hat Ex-Trainer Mathias Meßmann das Sagen. Das FC-Urgestein kennt die Gegebenheiten wie seine Westentasche. Meßmanns Installation soll der Mannschaft in der Kürze der Zeit nochmal neue Impulse geben. Das vorletzte Spiel des Jahres führt den Aufsteiger zur SpVgg Hainsacker (8., 23). Gegen die Spitzenteams Regenstauf und Wenzenbach gab es nichts zu holen für das Schneider-Gefolge. Zu Hause sollen dafür die nächsten Sicherungspunkte her. Doch auch Schwarzenfeld benötigt dringend Zählbares.





So., 09.11.2025, 14:00 Uhr FC Thalmassing Thalmassing FSV Prüfening Prüfening 14:00



Hinspiel: 1:1. Kollektives Aufatmen war zuletzt bei den Roosters angesagt. Durch einen harterkämpften 3:1-Sieg in Ramspau konnte der FC Thalmassing (13., 17) den Negativlauf stoppen. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben den Kampf angenommen und alles reingeschmissen. Genau so können wir weitermachen“, freute sich Abteilungsleiter Oli Brunnberg. Auf eine hohe Leidensfähigkeit und Kampfbereitschaft wird es auch am Sonntag wieder ankommen. Da ist mit dem FSV Prüfening (15., 13) ein direkter Konkurrent am Sauberg zu Gast. Vor der Spielabsage letzte Woche, hatten die Regensburger fünf Spiele in Folge verloren. So darf es nicht weitergehen. FSV-Coach Chris Bächer wird sicher die richtigen Worte finden vor dem anstehenden Kellerduell.







Hinspiel: 3:2. „Der BSC ist definitiv unsere Kragenweite, da muss man einfach zu Hause mal gewinnen“, blickt Tögings Übungsleiter Alex Sommer auf die letzte Heim-Aufgabe im Kalenderjahr 2025. Die frustrierende Niederlagenserie des SV (16., 9) will einfach nicht enden. Da täte auch mal ein Unentschieden gut für die Köpfe der Spieler. Vielleicht läutet ja das Match gegen den BSC Regensburg (11., 18) die Trendwende ein. Sicherlich kommt der BSC aus Töginger Sicht aber nicht zum besten Zeitpunkt. Denn die Domstädter haben Selbstvertrauen getankt, holten sie doch zuletzt Big Points gegen Breitenbrunn und Viehhausen. Freilich soll im Altmühltal nachgelegt werden – schließlich ist die Abstiegszone weiterhin ganz nah.