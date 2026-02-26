Topspiel in Ratingen, ungleiche Duelle und Derby-Druck in Homberg

Der SV Sonsbeck gastiert beim VfB Homberg. – Foto: Arno Wirths

Spieltag 21 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 empfängt die SpVg Schonnebeck zum Topspiel - live auf FuPa.tv! Neben vielen ungleichen Duell stehet auch das spannende Moeser Derby zwischen dem VfB Homberg und dem SV Sonsbeck an. Für beide Klubs gilt: Verlieren verboten!

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag

Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim

So., 08.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20

So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop

So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG

So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden

So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Ratingen 04/19

So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden

So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg

So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen

