Allgemeines

Topspiel in Ratingen, ungleiche Duelle und Derby-Druck in Homberg

Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 empfängt die SpVg Schonnebeck zum Topspiel - live auf FuPa.tv! Neben vielen ungleichen Duell stehet auch das spannende Moeser Derby zwischen dem VfB Homberg und dem SV Sonsbeck an.

von André Nückel · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Sonsbeck gastiert beim VfB Homberg.
Der SV Sonsbeck gastiert beim VfB Homberg. – Foto: Arno Wirths

Spieltag 21 in der Oberliga Niederrhein: Ratingen 04/19 empfängt die SpVg Schonnebeck zum Topspiel - live auf FuPa.tv! Neben vielen ungleichen Duell stehet auch das spannende Moeser Derby zwischen dem VfB Homberg und dem SV Sonsbeck an. Für beide Klubs gilt: Verlieren verboten!

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:30

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

Morgen, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30

________________

Liveticker: VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00live

________________

Liveticker: SC St. Tönis - Blau-Weiß Dingden

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
14:30live

________________

Liveticker: KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:30

________________

Liveticker: Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Monheim
So., 08.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - SC St. Tönis 1911/20
So., 08.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - DJK Adler Union Frintrop
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - Holzheimer SG
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Blau-Weiß Dingden
So., 08.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Ratingen 04/19
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 08.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Homberg
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - ETB Schwarz-Weiß Essen

