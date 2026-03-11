Topspiel in Ratingen, Frintrop empfängt Sonsbeck, Hilden gegen Jüchen

Ratingen diesmal gegen Meerbusch. – Foto: IMAGO/ Fotostand

Spieltag 23 in der Oberliga Niederrhein: Spannendes Programm am Freitag mit einem Heimspiel von Ratingen 04/19 gegen den TSV Meerbusch, im Keller geht es wischen Adler Union Frintrop und dem SV Sonsbeck um wichtige Punkte und der VfB Hilden empfängt den VfL Jüchen-Garzweiler.

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop SV Sonsbeck SV Sonsbeck 19:30 live PUSH

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: SC St. Tönis - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: ETB SW Essen - KFC Uerdingen

________________ Liveticker: VfB Homberg - FC Büderich

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg FC Büderich FC Büderich 15:00 PUSH

________________ Liveticker: Holzheimer SG - SV Biemenhorst

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Holzheimer SG Holzheim SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19

Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG





FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: