Topspiel in Ratingen, Frintrop empfängt Sonsbeck, Hilden gegen Jüchen

Spieltag 23 in der Oberliga Niederrhein: Spannendes Programm am Freitag mit einem Heimspiel von Ratingen 04/19 gegen den TSV Meerbusch, im Keller geht es wischen Adler Union Frintrop und dem SV Sonsbeck um wichtige Punkte und der VfB Hilden empfängt den VfL Jüchen-Garzweiler.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden
So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG
