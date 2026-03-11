 2026-03-11T14:31:18.301Z

Topspiel in Ratingen, Frintrop empfängt Sonsbeck, Hilden gegen Jüchen

Oberliga Niederrhein: Spannendes Programm am Freitag mit einem Heimspiel von Ratingen 04/19 gegen den TSV Meerbusch, im Keller geht es wischen Adler Union Frintrop und dem SV Sonsbeck um wichtige Punkte und der VfB Hilden empfängt den VfL Jüchen-Garzweiler.

Ratingen diesmal gegen Meerbusch.
Ratingen diesmal gegen Meerbusch. – Foto: IMAGO/ Fotostand

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - SV Sonsbeck

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
19:30live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
19:30live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - Sportfreunde Baumberg

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00live

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - 1. FC Kleve

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00

________________

Liveticker: SC St. Tönis - SpVg Schonnebeck

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00live

________________

Liveticker: ETB SW Essen - KFC Uerdingen

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00

________________

Liveticker: VfB Homberg - FC Büderich

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

________________

Liveticker: Holzheimer SG - SV Biemenhorst

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden
So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG

