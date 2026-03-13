Topspiel in Ramlingen: Döhren fordert den Tabellenführer

Für die Gäste ist es das dritte Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt startete mit zwei Siegen in die Rückrunde. Nach dem 6:1 bei der SG Blaues Wunder Hannover folgte zuletzt ein 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Burgdorf durch Treffer von Christopher Wollny und Florian Koch. Heldt ordnet die Begegnung klar ein. „Mehr oder weniger ist das für mich das Topspiel dieses Spieltags in der Bezirksliga.“ Personell sieht sich Döhren solide aufgestellt. „Ein paar Ausfälle gibt es immer, das ist im Laufe einer Saison normal und betrifft vermutlich auch andere Mannschaften. Insgesamt haben wir aber einen breiten Kader zusammen und fahren nach zwei Auftaktsiegen mit entsprechendem Selbstvertrauen nach Rammling. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel gewinnen.“

Das Hinspiel entschieden die Ramlinger mit 2:1 für sich. Auch diesmal erwartet Heldt eine intensive Begegnung. „Es spielt schließlich der Erste gegen den Vierten, deshalb erwarte ich ein interessantes und intensives Spiel. Beide Mannschaften werden alles investieren.“ Der Tabellenführer musste am vergangenen Spieltag allerdings eine Niederlage hinnehmen. Beim abstiegsgefährdeten SG Blaues Wunder Hannover verlor Ramlingen überraschend mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Jakob Herrmann bereits in der 16. Minute.