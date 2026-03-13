Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Topspiel in Ramlingen: Döhren fordert den Tabellenführer
SpVgg Niedersachsen Döhren gastiert beim SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II
Am 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 2 kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II und der SpVgg Niedersachsen Döhren. Anstoß der Partie ist am Sonnabend um 15 Uhr. In der Tabelle führt Ramlingen mit 46 Punkten, Döhren folgt mit 38 Zählern auf Rang vier.
Für die Gäste ist es das dritte Pflichtspiel nach der Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Patrick Heldt startete mit zwei Siegen in die Rückrunde. Nach dem 6:1 bei der SG Blaues Wunder Hannover folgte zuletzt ein 2:0-Heimerfolg gegen den TSV Burgdorf durch Treffer von Christopher Wollny und Florian Koch.
Heldt ordnet die Begegnung klar ein. „Mehr oder weniger ist das für mich das Topspiel dieses Spieltags in der Bezirksliga.“ Personell sieht sich Döhren solide aufgestellt. „Ein paar Ausfälle gibt es immer, das ist im Laufe einer Saison normal und betrifft vermutlich auch andere Mannschaften. Insgesamt haben wir aber einen breiten Kader zusammen und fahren nach zwei Auftaktsiegen mit entsprechendem Selbstvertrauen nach Rammling. Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Spiel gewinnen.“
Das Hinspiel entschieden die Ramlinger mit 2:1 für sich. Auch diesmal erwartet Heldt eine intensive Begegnung. „Es spielt schließlich der Erste gegen den Vierten, deshalb erwarte ich ein interessantes und intensives Spiel. Beide Mannschaften werden alles investieren.“
Der Tabellenführer musste am vergangenen Spieltag allerdings eine Niederlage hinnehmen. Beim abstiegsgefährdeten SG Blaues Wunder Hannover verlor Ramlingen überraschend mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Jakob Herrmann bereits in der 16. Minute.
Heldt rechnet dennoch mit einer anspruchsvollen Aufgabe. „Ich rechne mit einer kampfbetonten und laufintensiven Partie gegen einen sehr gut organisierten Gegner, der immer mit viel Leidenschaft auftritt.“ Auch die persönliche Komponente spielt für ihn eine Rolle. „Ich freue mich auf das Spiel und auch auf viele bekannte Gesichter. Ich wohne in der Nähe, man kennt und schätzt sich.“
Aus sportlicher Sicht erwartet der Trainer ein offenes Spiel. „Am Ende wird es ein Duell auf Augenhöhe, bei dem sicher auch die Tagesform eine Rolle spielen wird. Klar ist aber: Geschenkt bekommt man in dieser Liga nichts.“