Topspiel in Olching: U23 des FC Deisenhofen zu Gast

Budell findet, dass seine Mannschaft die Aufgabe unverkrampft angehen kann: „Wir haben nichts zu verlieren als dieses Spiel, aber wir wollen unsere Ungeschlagen-Serie fortsetzen.“ Seit neun Partien sind die Blauhemden ohne Niederlage, vor allem dank der mit 33 Treffern besten Offensive.

„Olching ist mit Planegg die Top-Mannschaft. Aber man konnte nicht erwarten, dass wir so weit vorne sind“, ist der FCD-Coach von seinem Team überrascht, das dem Schlager entgegenfiebert: „Erster gegen Dritter ist ein geiles Spiel, auf das wir uns alle freuen. Vor allem hat diese Situation nach einem Drittel der Saison schon eine gewisse Wertigkeit.“

Spitzenreiter Olching kann sich hingegen fest auf seine Abwehr verlassen, wie die nur sechs Gegentreffer belegen. „Da sind Erfahrung und Stabilität ausschlaggebend. Die Olchinger feiern meistens keine Schützenfeste. Sie gewinnen souverän, mit viel Ballbesitz, gehen nicht blind aufs Tor, spielen auch mal hintenrum“, glaubt Budell, dass den Landesligaabsteiger, der den Wiederaufstieg anstrebt, so leicht nichts erschüttert. Er hofft aber, dass sein Team dem Favoriten eigene Akzente entgegensetzen kann: „Für uns ist es wichtig, defensiv gut zu stehen und wenige Situationen zuzulassen. Mit Ball müssen wir dann auch mal mutig sein und uns Pässe trauen, die wir uns in den letzten zwei Spielen nicht so getraut haben.“ (um)

FC Deisenhofen U23: Widmann - Blauensteiner, Sliwka, Cosic, Sagner, Rehm, Vollmer, Wohlmann, Perneker, Gandl, Herrmann