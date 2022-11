Die Nürnberger U23 zählt momentan zum Maß vieler Dinge - und will ihre beeindruckende Serie weiter fortsetzen. – Foto: Sportfoto Zink / O. Gold

Topspiel in Nürnberg - in Pipinsried geht's ums nackte Überleben 20. Spieltag in der Regionalliga Bayern: Tabellenführer Haching empfängt Buchbach +++ Kickers zu Gast in Hankofen +++ Vilzing vs. Augsburg II

Während die Aufgaben für die beiden Topteams der Liga - Primus Unterhaching muss gegen den Tabellensechzehnten Buchbach ran, Verfolger Würzburger Kickers reist zum Elften nach Hankofen - recht lösbar erscheinen, werden sich die Club-Amateure (3.) gegen den TSV Aubstadt (5.) wohl etwas schwerer tun. Das Hinspiel konnte die Fiel-Elf jedenfalls mit 3:1 für sich entscheiden. Am Tabellenende kreuzen die Kellerkinder FC Pipinsried und die SpVgg Greuther Fürth II die Klingen. Die Truppe aus dem Dachauer Hinterland setzt mit Neu-Trainer Frank Peuker auf einen entsprechenden Positiv-Effekt. "Wir erhoffen uns einen Umschwung, aber man kann jetzt auch keine Wunderdinge erwarten", beschwichtigt Tarik Sarisakal, Sportlicher Leiter beim FCPi, gleichzeitig - und ergänzt: "Es besteht auch nicht die Notwendigkeit nun systemisch nun alles auf den Kopf zustellen. Das Allerwichtigste ist, dass die Jungs die Köpfe freikriegen und sich aufs Wesentliche konzentrieren, sprich: das eminent wichtige Spiel am Samstag gegen Fürth." Und Sarisakal weiter: "Wenn irgendein Spieler das Gefühl hat, er ist mental nicht auf der Höhe oder er sieht sich nicht in der Lage, die nötigen 100 Prozent für den Verein abzurufen, soll er zum Trainerteam gehen und das mitteilen. Wir lassen da keine Ausreden zu. Jeder soll alles in die Waagschale schmeißen, um die drei Punkte zu holen. Die Drucksituation ist hoch, aber man muss sich dem Druck stellen." Der Blick auf die weiteren Partien samt Trainerstimmen und Infos zum Stand der Dinge in Sachen Personalsituation:

Christian Gmünder (Trainer 1. FC Schweinfurt 05): "Ich gehe positiv an die Begegnung heran. Im Hinspiel haben wir 3:0 gewonnen, das war ein souveräner Sieg. Das ist der Maßstab, wo wir wieder hinwollen. Da kommt eine Mannschaft auf uns zu, die die letzten sieben Spiele nicht für sich entscheiden konnten - und bis dato ohne Auswärtserfolg ist. Sie haben zwei Tore weniger als wir kassiert, das heißt: Sie setzen viel auf die Defensive und versuchen auf Konter zu gehen. Gegen Würzburg waren sie sehr unangenehm. Da kommt ein gefährlicher Gegner, der sehr robust ist und große Spieler mit viel Wucht hat." Personalsituation: Neben mehreren Langzeitverletzten, die heuer nicht mehr spielen werden, gibt es drei, vier angeschlagene Kicker, hinter deren Einsatz am Samstag noch ein Fragezeichen steht; Martin Weng (Trainer TSV Rain am Lech): "Wir fahren mit einer positiven Grundstimmung nach Schweinfurt. Das wird für uns eine erneute Bewährungsprobe gegen ein Profiteam. Wir wollen definitiv an die Leistung des Würzburg-Spiels anknüpfen - mit dem Unterschied, dass sich das Ganze auf der Anzeigentafel anders darstellt. Entscheidend wird sein, dass wir in allen Phasen eine hohe Intensität auf den Platz kriegen, um den Stärken von Schweinfurt gegenhalten zu können." Personalsituation: Verletzt ausfallen werden Leo Benz, Kevin Nsimba und Lucas Schraufstetter. Ansonsten sind alle Mann verfügbar.

Thomas Hüttner (Teammanager 1. FC Nürnberg II): "Klar, wenn man dreimal hintereinander gewinnt, hat man immer ein positives Gefühl und gute Stimmung. Die Freude auf die nächste Partie ist daher groß. Es geht darum, weiter einen hundertprozentigen Fokus aufs Spiel zu bekommen - und nicht zu denken, dass eh alles von alleine geht. Denn das ist nicht der Fall. Spiele gegen Aubstadt sind immer eng und knapp. Sie stehen nicht zu unrecht da, wo sie sind. Wir wollen die Punkte bei uns behalten - dafür werden wir alles geben." Personalsituation: Simon Joachims und Yoon-Sang Hong befinden sich wieder im Training - ob's reicht, entscheidet sich kurzfristig. Der Rest ist soweit fit. Victor Kleinhenz (Trainer TSV Aubstadt): "Die Club-Amateure befinden sich nach der Hinserie absolut zurecht auf dem dritten Tabellenplatz. Sie haben eine extrem spielstarke Mannschaft - mit das Beste, was die Liga zu bieten hat. Wir benötigen daher eine Top-Defensivarbeit, werden uns aber definitiv nicht ausschließlich darauf konzentrieren, sondern wollen auch Offensivakzente setzen. Bei den Rahmenbedingungen in Nürnberg kann das ein richtig geiles Fußballspiel werden." Personalsituation: Nicht mit dabei sind Christian Köttler (Handverletzung), Leon Heinze (Fußprobleme) und Christopher Bieber (Oberschenkellädierung);

Tarik Sarisakal (Sportlicher Leiter FC Pipinsried): "Fürth ist eine kernig-kantige Truppe. Sie haben die letzten drei Spiele nicht gewonnen und daher auch einen kleinen Durchhänger. Deswegen stehen sie in der Tabelle hinten drin. Aber grundsätzlich ist das eine gute Mannschaft, was wir auch schon zu spüren bekommen haben." Personalsituation: Derzeit gibt es keine Verletzten beim FCPi, alle Mann sind an Bord; Halit Yilmaz trainiert wieder mit, hat aber noch Trainingsrückstand; Petr Ruman (Trainer SpVgg Greuther Fürth II): "Nach der Niederlage vom vergangenen Wochenende wollen wir die Fehler abstellen und den Fokus auf das legen, was uns die letzten Wochen stark gemacht hat. Uns erwartet eine hochmotivierte Truppe, die körperbetont auftritt und heimstark ist. Wir wollen mit voller Konzentration und voller Überzeugung zu Werke gehen." Personalsituation: Tyron Duah und Robin Littig haben in dieser Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können, Nikolas Hofmann trainiert noch individuell und ist keine Option fürs Wochenende. Genauso Maximilian Hirschmann, der nach Kreuzbandriss eine Reha absolviert.

Christoph Hasselmeier (Trainer SpVgg Ansbach): "Mit der Negativ-Serie von Burghausen haben wir uns befasst, klar. Wir hatten in dieser Saison bereits häufiger Gegner - u.a. Schweinfurt, Aschaffenburg, Pipinsried -, die eine Positiv-Serie vorzuweisen hatten und gegen die wir zuhause auch punkten konnten. Nun läuft's mal anders herum, was jetzt aber keine große Rolle spielt, denn: Wir wissen, dass wir gegen Burghausen 100 Prozent brauchen, um etwas mitnehmen zu können. Das wird zweifelsfrei eine schwierige Aufgabe, aber wir haben die ganze Saison über gezeigt, dass wir zuhause sehr stark sind - mit nur zwei unglücklichen Niederlagen. Es wird wohl keine fußballerische Augenweide, denke aber auch nicht, dass es ein Krampf wird. Es wir definitiv ein Kampfspiel, auf das wir uns freuen." Personalsituation: Bis auf Pepe Brekner (wieder im Mannschaftstraining), Sebastian Heid und Michael Sperr sind alle Ansbacher Spieler einsatzfähig. Karl-Heinz Fenk (Sportlicher Leiter SV Wacker Burghausen): "Ich will nicht jammern, die Situation ist, wie sie ist. Wir nehmen die Verletztensituation voll an. Das soll jetzt auch in keiner Weise eine Ausrede sein, aber wir haben am Samstag etliche Spieler, die nicht teilnehmen können. Das ist bitter. Ansbach ist eine sehr robuste, zweikampfstarke Mannschaft. Das wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe. " Personalsituation: Zu beklagen sind viele Verletzte (Dennis Ade, Christoph Schulz, Chris Fischer, Nico Helmbrechts, Toni Trograncic, Andrija Bosnjak und Arjon Kryeziu), Johann Diayo und Aboubacar Cissé könnten evtl. zu Kurz-Einsätzen kommen; zudem fehlen der gelb-gesperrte Thomas Winklbauer und der gelb-rot-gesperrte Moritz Moser; vier U19-Spieler werden im Aufgebot stehen, zwei wohl von Beginn an;

Josef Eibl (Trainer DJK Vilzing): "Augsburg ist eine typische Zweite Mannschaft, die sich in den vergangenen Spielen gefangen hat. Sie hat von den letzten sechs Partien fünf gewonnen - das sagt einiges. Wir treffen auf ein junges, spielstarkes Team, das vor allem in der Offensive sehr gut ist. Wir rechnen uns dennoch Chancen aus, haben in den letzten zwei Begegnungen vier Punkte geholt. Wir haben ein Heimspiel gegen einen unmittelbaren Konkurrenten - und wollen nicht als Verlierer vom Platz gehen." Personalsituation: Die gestaltet sich Trainer Eibl zufolge "schwierig"; unter der Woche waren lediglich elf Feldspieler der ersten Mannschaft im Training; es gibt "viele krankheitsbedingte Fragezeichen"; sicher fehlen werden die Langzeitverletzten Kouame, Dantscher, Hoch und Kauschinger Felix Kling (Co-Trainer FC Augsburg II): "Vilzing hat wenig am Spielstil verändert und ist nach wie vor eine Umschaltmannschaft. Ihre Stärken haben im Sommer gut gegen uns funktioniert. Wir sind jetzt deutlich reifer, vor allem die ehemaligen U19-Spieler haben sich an den Herrenfußball gewöhnt. Wir sind als Team zusammengewachsen, das sieht man an den Ergebnissen. Wir wollen unseren Rhythmus und den Flow mitnehmen, haben in den vergangenen Wochen gut gepunktet. Am Samstag fahren wir für drei Zähler nach Vilzing und wollen unsere Serie ausbauen." Personalsituation: David Deger fällt nach wie vor verletzt aus. Hendrik Hofgärtner, Dorian Cevis und Marcus Müller waren allesamt angeschlagen, bei ihnen ist ein Einsatz noch offen. Daniel Katic, Josué Mbila und Franjo Ivanovic waren unter der Woche im Trainingsbetrieb bei den Profis und könnten eventuell nicht mit nach Vilzing reisen. --> weitere Infos im Vorbericht (einfach klicken)

Jochen Seitz (Trainer Viktoria Aschaffenburg): "Das erste Heimspiel der Rückrunde gegen einen wieder erstarkten FV Illertissen. Eine spielerisch gute Mannschaft, sehr stark im Umschaltspiel, worauf wir uns einstellen müssen. Mir war bewusst, dass sie nichts mit den hinteren Tabellenregionen zu tun haben werden, sofern sie ihre Leistungen bringen. Ich gehe davon aus, dass sie am Ende der Saison nicht da stehen werden, wo sie sich momentan befinden. Wir wollen dennoch unser Spiel so weit wie möglich durchdrücken; wir müssen besser verteidigen als gegen Buchbach - und nach vorne Lösungen kreieren. Unser Ziel ist es natürlich zuhause zu punkten, was gewiss ein hartes Stück Arbeit wird." Personalsituation: Die Langzeitverletzten Beinenz und Niesigk fallen weiterhin aus - der Rest der Truppe ist mit von der Partie. Holger Bachthaler (Trainer FV Illertissen): "Aschaffenburg bringt viel Routine und Erfahrung auf den Platz. Der Gegner wird daher gewiss nicht im Hurra-Stil agieren. Wir wissen, dass sie in der Lage sind, Fehler gnadenlos auszunutzen. Diese routinierten Spieler haben ein Auge für solche Situationen und da müssen wir hochkonzentriert zu Werke gehen. Vor allem im Spiel mit Ball müssen wir uns verbessern, unsere Aktionen nach vorn konsequent zu Ende führen. Die Zielsetzung ist klar: Wir müssen einiges besser machen als zuletzt in Vilzing. Wir haben alles mit Hilfe von Videos kritisch analysiert; wir haben viele junge Spieler, die wir immer wieder verbessern wollen. Insgesamt bin ich mit der Trainingswoche sehr zufrieden, die Spieler ziehen toll mit." Personalsituation: Was das Personal betrifft, so wird neben den Langzeitverletzten auch Philipp Boyer weiterhin ausfallen. Darüber hinaus steht der ganze Kader zur Verfügung.

Thomas Kasparetti (Co-Trainer SpVgg Unterhaching): "Dass wir letzte Woche die Hinrunde als Tabellenführer abgeschlossen haben, ist eine schöne Momentaufnahme, spielt aber in unserer Planung keine Rolle. Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen uns jede Woche weiterentwickeln. Am Samstag haben wir wieder die Möglichkeit das zu tun und den nächsten Schritt zu gehen. Wir kennen den TSV Buchbach und wissen um deren Stärken, haben uns deshalb sehr akribisch vorbereitet. Wir werden weiterhin attackieren, um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten." Personalsituation: Es fehlen (angeschlagen/Reha/krank): Florian Roggermeier, Stephan Hain, Dominik Stahl, Tizian Zimmermann, Ben Westermeier und Sebastian Maier. Marcel Thallinger (Trainer TSV Buchbach): "Wir müssen vorrangig gut verteidigen. Haching erzeugt enorme Wucht nach vorne. Sie sind extrem stark und konsequent bei Standards - da müssen wir dagegen halten. Natürlich braucht's bei der Qualität des Gegners auch etwas Ballglück, damit die erste Chance nicht gleich ins Tor geht. Dennoch wollen wir mutig auftreten." Personalsituation: Moritz Sassmann und Samed Bahar haben sich in dieser Woche jeweils eine Zerrung zugezogen - die beiden werden ausfallen. Auch Daniel Muteba wird aufgrund einer Muskelverletzung nicht dabei sein;