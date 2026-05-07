 2026-05-06T12:44:31.715Z

Spielvorbericht

Topspiel in Niederkassel - Deutz muss vorlegen

Bezirksliga, Staffel 2: Der 1. FC Niederkassel empfängt Tabellenführer TuS 05 Oberpleis zum Topspiel und braucht dringend einen Sieg.

von Niklas Bien · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Niederkassel kann noch Vizemeister werden
Der 1. FC Niederkassel kann noch Vizemeister werden – Foto: Christoph Tiroux

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Wahlscheid

Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat sich mit seiner anhaltenden Formstärke in eine komfortable Situation gehabt - mit 44 Punkten aus 21 Spielen haben die Blau-Weißen die Vizemeisterschaft in der eigenen Hand. Unter anderem der 1. FC Niederkassel würde wohl am liebsten noch einmal reingrätschen, braucht dafür am Wochenende aber eine Glanzleistung.

Niederkassel braucht Sieg gegen den Tabellenführer

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
15:00

Der aktuelle Tabellendritte (42 Punkte/22 Spiele) bekommt es nämlich mit dem doch sehr dominanten Spitzenreiter TuS Oberpleis zu tun. Der Landesliga-Absteiger hat 15 seiner 21 Spiele gewonnen, nur drei Partien verloren. Niederkassel hat sich mit seiner starken Rückrunde wieder in den Aufstiegskampf gearbeitet, braucht nun aber einen perfekten Endspurt, um ernsthaft auf den Aufstieg als Tabellenzweiter zu schielen – auch, da es neben der Konkurrenz aus der eigenen Staffel auch um den Quotientenvergleich mit den anderen Staffeln geht.

Wahlscheider SV schaut bei Deutz-Duell ganz genau hin

So., 10.05.2026, 17:30 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
17:30

Mit ganz anderen Sorgen muss sich die SV Deutz 05 II derzeit befassen. Der Aufsteiger spürt im Abstiegskampf immer mehr den Atem des Wahlscheider SV im Nacken. Das Schlusslicht hat an diesem Wochenende spielfrei, die Deutz-Reserve könnte also vorlegen und den Vorsprung wieder auf vier Zähler erhöhen. Vor wenigen Wochen hat der VfR Hangelar, auf den Deutz nun trifft, den 05ern übrigens noch Schützenhilfe geleistet: Der Tabellenneunte setzte sich mit 3:2 gegen den Wahlscheider SV durch.

Die weiteren Spiele des 26. Spieltags

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
15:30

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:00

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
15:15

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:15

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2