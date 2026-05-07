Topspiel in Niederkassel - Deutz muss vorlegen

Der 1. FC Niederkassel kann noch Vizemeister werden – Foto: Christoph Tiroux

Der FC Blau-Weiß Friesdorf hat sich mit seiner anhaltenden Formstärke in eine komfortable Situation gehabt - mit 44 Punkten aus 21 Spielen haben die Blau-Weißen die Vizemeisterschaft in der eigenen Hand. Unter anderem der 1. FC Niederkassel würde wohl am liebsten noch einmal reingrätschen, braucht dafür am Wochenende aber eine Glanzleistung.

Niederkassel braucht Sieg gegen den Tabellenführer



Der aktuelle Tabellendritte (42 Punkte/22 Spiele) bekommt es nämlich mit dem doch sehr dominanten Spitzenreiter TuS Oberpleis zu tun. Der Landesliga-Absteiger hat 15 seiner 21 Spiele gewonnen, nur drei Partien verloren. Niederkassel hat sich mit seiner starken Rückrunde wieder in den Aufstiegskampf gearbeitet, braucht nun aber einen perfekten Endspurt, um ernsthaft auf den Aufstieg als Tabellenzweiter zu schielen – auch, da es neben der Konkurrenz aus der eigenen Staffel auch um den Quotientenvergleich mit den anderen Staffeln geht. Wahlscheider SV schaut bei Deutz-Duell ganz genau hin Der aktuelle Tabellendritte (42 Punkte/22 Spiele) bekommt es nämlich mit dem doch sehr dominanten Spitzenreiter TuS Oberpleis zu tun. Der Landesliga-Absteiger hat 15 seiner 21 Spiele gewonnen, nur drei Partien verloren. Niederkassel hat sich mit seiner starken Rückrunde wieder in den Aufstiegskampf gearbeitet, braucht nun aber einen perfekten Endspurt, um ernsthaft auf den Aufstieg als Tabellenzweiter zu schielen – auch, da es neben der Konkurrenz aus der eigenen Staffel auch um den Quotientenvergleich mit den anderen Staffeln geht.

So., 10.05.2026, 17:30 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 II VfR Hangelar VfR Hangelar 17:30 PUSH



Mit ganz anderen Sorgen muss sich die SV Deutz 05 II derzeit befassen. Der Aufsteiger spürt im Abstiegskampf immer mehr den Atem des Wahlscheider SV im Nacken. Das Schlusslicht hat an diesem Wochenende spielfrei, die Deutz-Reserve könnte also vorlegen und den Vorsprung wieder auf vier Zähler erhöhen. Vor wenigen Wochen hat der VfR Hangelar, auf den Deutz nun trifft, den 05ern übrigens noch Schützenhilfe geleistet: Der Tabellenneunte setzte sich mit 3:2 gegen den Wahlscheider SV durch.

Die weiteren Spiele des 26. Spieltags

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So., 10.05.2026, 15:15 Uhr SC Uckerath SC Uckerath TuRa Germania Oberdrees Oberdrees 15:15 PUSH

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