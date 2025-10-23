 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Jörg Struwe

Topspiel in Meppen, Derby in Hannover – Spannung pur in Regionalliga

Überblick über die Partien vom 16. Spieltag in der Regionalliga Nord.

Der 16. Spieltag der Regionalliga Nord verspricht Hochspannung, Tore und Emotionen. Im Spitzenspiel empfängt der Tabellendritte SV Meppen den Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel, während Spitzenreiter VfB Oldenburg den Bremer SV erwartet. Auch in Hannover, Lübeck und Norderstedt stehen brisante Duelle bevor. Die Liga steuert auf die entscheidende Phase der Hinrunde zu – und jeder Punkt zählt.

---

Morgen, 19:00 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93
1. FC Phönix Lübeck
1. FC Phönix Lübeck1. FC Phönix
19:00live

Altona 93 empfängt den 1. FC Phönix Lübeck. Beide Teams gewannen zuletzt, Phönix jedoch mit einem späten 1:0-Erfolg gegen den Hamburger SV II durch den verwandelten Foulelfmeter von Stylianos Kokovas in der 90. Minute. Altona reist mit Rückenwind aus dem 4:2-Auswärtssieg bei St. Pauli II an. Für die Gastgeber geht es darum, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten, während Phönix den Platz in den Top fünf festigen will.

---

Morgen, 19:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
19:00live

Das Topspiel des Spieltags steigt in Meppen. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten aus Drochtersen – ein echtes Gipfeltreffen. Meppen gewann zuletzt beim Bremer SV mit 1:0 durch den Treffer von Oliver Schmitt in der 39. Minute, während Drochtersen beim 7:2 gegen den VfB Lübeck ein Offensivfeuerwerk zündete. Besonders Haris Hyseni und Allah Aid Hamid trafen jeweils doppelt. Dieses Duell könnte richtungsweisend im Kampf um die Tabellenspitze werden.

---

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Lübeck
VfB LübeckVfB Lübeck
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
19:30live

Für den VfB Lübeck gilt es nach der deutlichen 2:7-Niederlage in Drochtersen Wiedergutmachung zu leisten. Der Gegner aus Emden reist allerdings mit viel Kampfgeist an, auch wenn zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen Jeddeloh zu Buche stand. Nach der frühen Roten Karte für Michael Chukwuemeka Igwe war die Partie schnell entschieden. Lübeck will vor heimischem Publikum den Negativtrend stoppen und wieder in sichere Tabellenregionen vorrücken.

---

Sa., 25.10.2025, 13:00 Uhr
Hannover 96
Hannover 96Hannover 96 II
HSC Hannover
HSC HannoverHSC Hannover
13:00

Im Stadtderby empfängt die Zweitvertretung von Hannover 96 den Aufsteiger HSC Hannover. 96 II kommt mit Selbstvertrauen nach dem 3:1-Erfolg bei Werder Bremen II, bei dem Alexander Vogel doppelt traf und Franz Roggow einen Elfmeter verwandelte. Der HSC hingegen musste sich zu Hause dem FSV Schöningen mit 1:3 geschlagen geben. Es wird ein Duell zwischen spielerischer Klasse und kämpferischer Leidenschaft.

---

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
TuS Blau-Weiß Lohne
TuS Blau-Weiß LohneBW Lohne
14:00

Nach der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den Bremer SV möchte Schöningen im Heimspiel gegen Lohne wieder punkten. Luca Biagio Marino erzielte zuletzt den zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor zwei späte Treffer des Gegners die Niederlage besiegelten. Lohne kam zuletzt trotz einer 3:0-Führung nicht über ein 3:3 gegen Norderstedt hinaus. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen.

---

Sa., 25.10.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
14:00live

Norderstedt erkämpfte sich zuletzt ein spektakuläres 3:3 in Lohne, als Lukas Felix Krüger in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Nun wartet mit Weiche Flensburg der nächste schwere Gegner. Flensburg verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen Spitzenreiter Oldenburg, konnte aber durch Dominic Hartmann und Marshall Faleu in der Schlussphase Moral beweisen. Beide Mannschaften suchen Stabilität – ein offenes Duell ist zu erwarten.

---

Sa., 25.10.2025, 16:00 Uhr
SSV Jeddeloh
SSV JeddelohJeddeloh
SV Werder Bremen
SV Werder BremenWerder II
16:00live

In Jeddeloh trifft eine der formstärksten Mannschaften der Liga auf ein Team im Umbruch. Jeddeloh siegte zuletzt mit 3:1 in Emden, angetrieben von den Torschützen Moritz Brinkmann, Tom Gaida und Max Wegner. Werder Bremen II unterlag Hannover 96 II mit 1:3, einzig Princewill Mbock traf spät in der Nachspielzeit. Für Werder gilt es, die Defensive zu stabilisieren – Jeddeloh will den vierten Tabellenplatz festigen oder sogar weiter nach oben klettern.

---

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Oldenburg
VfB OldenburgVfB Oldenburg
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
15:00live

Spitzenreiter VfB Oldenburg empfängt den Bremer SV. Oldenburg gewann in einem intensiven Spiel in Flensburg mit 3:2, angeführt von Doppel-Torschütze Julian Boccaccio. Der Bremer SV reist mit einem 3:1-Auswärtssieg in Schöningen im Gepäck an, bei dem Leon Gino Schmidt in der Schlussphase doppelt traf. Oldenburg will die Tabellenführung verteidigen, Bremen seine aufsteigende Form bestätigen – ein interessantes Sonntagsspiel steht an.

---

Sa., 25.10.2025, 15:30 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
Abgesagt

