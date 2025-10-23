Topspiel in Meppen, Derby in Hannover – Spannung pur in Regionalliga

Der 16. Spieltag der Regionalliga Nord verspricht Hochspannung, Tore und Emotionen. Im Spitzenspiel empfängt der Tabellendritte SV Meppen den Tabellenzweiten SV Drochtersen/Assel, während Spitzenreiter VfB Oldenburg den Bremer SV erwartet. Auch in Hannover, Lübeck und Norderstedt stehen brisante Duelle bevor. Die Liga steuert auf die entscheidende Phase der Hinrunde zu – und jeder Punkt zählt.

Altona 93 empfängt den 1. FC Phönix Lübeck. Beide Teams gewannen zuletzt, Phönix jedoch mit einem späten 1:0-Erfolg gegen den Hamburger SV II durch den verwandelten Foulelfmeter von Stylianos Kokovas in der 90. Minute. Altona reist mit Rückenwind aus dem 4:2-Auswärtssieg bei St. Pauli II an. Für die Gastgeber geht es darum, den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu halten, während Phönix den Platz in den Top fünf festigen will. ---

Das Topspiel des Spieltags steigt in Meppen. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten aus Drochtersen – ein echtes Gipfeltreffen. Meppen gewann zuletzt beim Bremer SV mit 1:0 durch den Treffer von Oliver Schmitt in der 39. Minute, während Drochtersen beim 7:2 gegen den VfB Lübeck ein Offensivfeuerwerk zündete. Besonders Haris Hyseni und Allah Aid Hamid trafen jeweils doppelt. Dieses Duell könnte richtungsweisend im Kampf um die Tabellenspitze werden. ---

Für den VfB Lübeck gilt es nach der deutlichen 2:7-Niederlage in Drochtersen Wiedergutmachung zu leisten. Der Gegner aus Emden reist allerdings mit viel Kampfgeist an, auch wenn zuletzt eine 1:3-Heimniederlage gegen Jeddeloh zu Buche stand. Nach der frühen Roten Karte für Michael Chukwuemeka Igwe war die Partie schnell entschieden. Lübeck will vor heimischem Publikum den Negativtrend stoppen und wieder in sichere Tabellenregionen vorrücken. ---

Im Stadtderby empfängt die Zweitvertretung von Hannover 96 den Aufsteiger HSC Hannover. 96 II kommt mit Selbstvertrauen nach dem 3:1-Erfolg bei Werder Bremen II, bei dem Alexander Vogel doppelt traf und Franz Roggow einen Elfmeter verwandelte. Der HSC hingegen musste sich zu Hause dem FSV Schöningen mit 1:3 geschlagen geben. Es wird ein Duell zwischen spielerischer Klasse und kämpferischer Leidenschaft. ---

Nach der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den Bremer SV möchte Schöningen im Heimspiel gegen Lohne wieder punkten. Luca Biagio Marino erzielte zuletzt den zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor zwei späte Treffer des Gegners die Niederlage besiegelten. Lohne kam zuletzt trotz einer 3:0-Führung nicht über ein 3:3 gegen Norderstedt hinaus. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. ---

Norderstedt erkämpfte sich zuletzt ein spektakuläres 3:3 in Lohne, als Lukas Felix Krüger in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Nun wartet mit Weiche Flensburg der nächste schwere Gegner. Flensburg verlor zuletzt knapp mit 2:3 gegen Spitzenreiter Oldenburg, konnte aber durch Dominic Hartmann und Marshall Faleu in der Schlussphase Moral beweisen. Beide Mannschaften suchen Stabilität – ein offenes Duell ist zu erwarten. ---

In Jeddeloh trifft eine der formstärksten Mannschaften der Liga auf ein Team im Umbruch. Jeddeloh siegte zuletzt mit 3:1 in Emden, angetrieben von den Torschützen Moritz Brinkmann, Tom Gaida und Max Wegner. Werder Bremen II unterlag Hannover 96 II mit 1:3, einzig Princewill Mbock traf spät in der Nachspielzeit. Für Werder gilt es, die Defensive zu stabilisieren – Jeddeloh will den vierten Tabellenplatz festigen oder sogar weiter nach oben klettern. ---

