Topspiel in Mascherode, Abstiegskampf bei Olympia

– Foto: Friedhelm Brauner

Der 24. Spieltag steht vor der Tür und an der Spitze kann es zur Entscheidung im Titelrennen kommen. Rot-Weiß Braunschweig hält aktuell die Spitzenposition und reist zum Verfolger aus Mascherode. Im Keller sind drei. Teams daheim. gefordert. RSV Braunschweig spielt erst am Donnerstag gegen Lamme II.

So., 17.05.2026, 13:00 Uhr HSC Leu Braunschweig HSC Leu FT Braunschweig FT Braunschw II 13:00 PUSH

Tabellarisch spielt der Achte gegen den Vierten, doch in der Rückrundentabelle heißt es Platz fünf gegen Platz elf. Die Freien Turner sind in schwacher Verfassung und definitiv schlagbar. Jedoch: die vergangenen sechs direkten Duelle waren einseitig. Vier Mal gewannen die Freien Turner. Zwei Spiele endeten mit einem Remis.

Mascherode hat im direkten Duell am Sonntag die letzte Chance, nochmal ins Titelrennen einzugreifen. Aktuell haben die Rot-Weißen acht Punkte Vorsprung, aber auch eine Partie mehr absolviert. Im Hinspiel endete das Duell 2:2. Am Sonntag zählt für Mascherode nur ein Sieg.

Wenden II konnte das Hinspiel klar mit 5:1 gewinnen und auch am Sonntag würde dem Aufsteiger im Abstiegskampf ein Sieg gut tun. Die Gäste stehen auf dem siebten Platz und damit im gesicherten Mittelfeld der Liga.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr SV Olympia Braunschweig SV Olympia SV Stöckheim SV Stöckheim 15:00 PUSH

Olympia empfängt den SV Stöckheim, der durch seine Leistungen in der Rückrunde im Abstiegskampf angekommen ist. Die Gäste stehen in der Rückrundentabelle auf Platz 13. Das Hinspiel ging jedoch mit 3:1 klar an Stöckheim. Olympia ist Tabellenletzter und braucht definitiv den Sieg.

So., 17.05.2026, 14:00 Uhr SV Kralenriede Kralenriede VfR Weddel VfR Weddel 14:00 PUSH

Kralenriede auf Platz drei empfängt den VfR Weddel auf Platz fünf. In den vergangenen vier direkten Duellen konnte Kralenriede drei gewinnen. Das übrige Duell endete Remis. Im Hinspiel hieß es klar 5:2 für Kralenriede. Außerdem verloren die Hausherren in der Rückrunde nur ein Spiel und stehen auf Rang zwei der zweiten Saisonhälfte.

So., 17.05.2026, 10:00 Uhr Lehndorfer TSV Lehndorf II TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B II 10:00 PUSH