Topspiel in Lohne, Zweiter gegen Dritter – Freren empfängt Emslage

Am Wochenende kommt es in der Bezirksliga Weser-Ems 3 zum 23. Spieltag. Während Freren ihren Abstand gegen Emslage weiter ausbauen möchte spielen die beiden Verfolger Union Lohne und Eintracht Nordhorn gegeneinander. Im Abstiegskampf werden entscheidende Punkte verteilt. Ein Überblick zu den Spielen am Wochenende: