Topspiel in Langquaid - Derbys in Landau, Walkertshofen und Ergolding

Richtig Fahrt aufgenommen hat der TSV Langquaid mit drei Siegen aus den ersten drei Spielen. Nach dem 3:2 in Straubing steigt jetzt das nächste Spitzenspiel gegen Neufraunhofen. – Foto: Thomas Schneider

Mit einem überaus interessanten Programm wartet die Bezirksliga West am vierten Spieltag auf. Zum einen treffen mit dem TSV Langquaid und dem SV Neufraunhofen die beiden einzigen noch verlustpunktfreien Teams aufeinander. Dazu kommt es aber auch noch zu einer Reihe hochkarätiger Derbys: der noch ungeschlagene FSV Landau erwartet Landesliga-Absteiger FC Teisbach, der TV Aiglsbach gastiert beim FC Walkertshofen und der starke Neuling DJK-SV Adlkofen reist mit einigen Ergoldinger "Legenden" zum Top-Favoriten. Als einziges Team wartet der TV Schierling noch auf den ersten Punkt, hat nun aber mit dem Heimspiel gegen den FSV VfB Straubing gleich die nächste Herkulesaufgabe vor der Brust. Bereits heute Abend kreuzen der TSV Neustadt/Donau und der FC-DJK Simbach die Klingen.

Daniel Neubaur (Sportlicher Leiter TSV Neustadt): "Zuhause gegen einen erfahrenen Bezirksligisten wollen wir an unsere Leistung in Adlkofen anknüpfen. Dazu müssen wir unsere Fehler minimieren und die Chancen konsequent zu Ende spielen. Simbach ist für uns kein bekannter Gegner. Umso wichtiger ist es auf uns zu schauen und dem Gegner unser Spiel aufzudrücken. Es geht um Punkte und die sollen auch in Neustadt bleiben." Personal: Muris Avdic muss verletzungsbedingt weiter passen, Qendrim Hoti befindet sich im Urlaub. Dafür dürfte Neuzugang Dominik Huber sein Debüt geben.



Daniel Ritzinger (Spielertrainer FC-DJK Simbach): "Der Start ist geglückt. Mit Neustadt steht jetzt aber bereits das nächste wichtige Spiel vor der Tür. Wir kommen langsam in Fahrt und die Formkurve zeigt nach oben. Das wollen wir auch am Freitagabend bestätigen. Auch wenn wir wissen, dass es kein einfaches Spiel wird, wollen wir wieder alles auf dem Platz lassen und die drei Punkte mit nach Hause nehmen." Personal: Im Vergleich zur Vorwoche gibt es keine Veränderungen.





Max Putz (Spielertrainer FSV Landau): "Das Spiel gegen Teisbach ist in gewisser Art schon ein Derby. Mit dem Landesliga-Absteiger erwarten wir eine kompakte, robuste und eingespielte Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist. Wir werden uns aber sicher nicht verstecken und wollen unser Spiel durchbringen. Es wird sicher ein sehr intensives Spiel, in dem wir natürlich die Punkte in Landau behalten wollen." Personal: Bis auf das ein oder andere Fragezeichen sollte der gesamte Kader zur Verfügung stehen.

Daniel Färber (Trainer FC Teisbach): "Wir freuen uns alle auf das Derby gegen den FSV - ich besonders, da ich mit Pexi und weiteren Jungs bereits besondere Jahre erleben durfte. Meiner Meinung nach treffen wir in Landau auf einen Geheimfavoriten für eine Platzierung unter den Top 4. Sie verfügen über eine spannende Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und jungen hungrigen Spielern, die uns vor Herausforderungen stellen werden. Für uns gilt es an die Leistung aus dem Spiel gegen Walkertshofen anzuknüpfen und vor allem in der Chancenauswertung effektiver zu werden. Die ersten Spiele haben uns einen klaren Fingerzeig gegeben, wo wir stehen und woran wir arbeiten müssen. Als Mannschaft haben wir diese Woche mit hoher Intensität versucht, das ein oder andere fehlende Prozent aus der Vorbereitung aufzuholen und wollen diese Mentalität auch am Samstag auf den Platz bringen. Wenn uns das gelingt, wird es schwer uns zu schlagen." Personal: Die verletzten Stefan Ruder, Romeo Fischer und Tim Wieselsberger fehlen weiterhin. Ben Teuner und Matthias Vögl könnten dagegen wieder eine Option für den Kader werden.



Für Max Putz und den FSV Landau läuft es nach dem Wiederaufstieg bis dato hervorragend. – Foto: Charly Becherer







Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Am Samstag dürfen wir endlich unser erstes Heimspiel austragen. Der TSV Oberschneiding hat es geschafft von der A-Klasse bis in die Bezirksliga durchzusteigen, allen Respekt dafür. Auch wenn der Gegner für uns komplettes Neuland ist, werden wir ihn nicht unterschätzen. Wir müssen uns allerdings mehr auf unsere eigenen Stärken konzentrieren, denn daran sind wir zuletzt mehrheitlich gescheitert. Wir machen viel zu einfache Fehler und laden die Gegner somit zum Tore schießen ein. Das müssen wir schnellstmöglich abstellen, sonst werden wir gegen keinen Gegner in dieser Liga bestehen." Personal: Maxim Usik hat in Neufraunhofen bereits nach 21 Minuten die rote Karte gesehen und fehlt daher gesperrt. Thomas Bauer wird mit einer Knieverletzung länger ausfallen. Für Timo Hummel kommt ein Einsatz noch zu früh.

Elias Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Die deutliche Niederlage gegen Ergolding haben wir intern besprochen und aufgearbeitet. Die Heckner-Truppe hat sich gegen uns auf absolutem Bezirksliga Top-Niveau präsentiert, daher ist diese Niederlage kein Beinbruch. Wichtig ist, dass wir für die kommenden Wochen die richtige Schlüsse ziehen. Die kommende Aufgabe in Kelheim wird ebenfalls äußerst anspruchsvoll, denn der ATSV ist eine gestandene Bezirksliga-Mannschaft, die über enorme Offensivqualität verfügt. Wenn wir nicht leer ausgehen wollen, müssen wir uns in allen Bereichen steigern." Personal: Tomas Cekovsky, Tobias Petzko, Lorik Rashica, Philipp Weber, Lukas Lorenz und Andreas Berovic stehen auf der Ausfallliste. Dafür steht Korbinian Bäumer wieder zur Verfügung.







Matthias Eisenschenk (Trainer TSV Langquaid): "Am Samstag erwartet uns ein heißes Spiel – sowohl aufgrund der Temperaturen als auch der Form unseres Gegners. Die Stimmung bei uns ist nach dem gelungenen Saisonstart natürlich auch gut und die Spieler haben wieder deutlich an Selbstvertrauen gewonnen. Trotzdem wissen wir die Situation gut einzuschätzen und werden die Bodenhaftung nicht verlieren. Personell haben wir gegenüber dem Straubing-Spiel leider notgedrungen einige Veränderungen zu akzeptieren, sodass sich für den ein oder anderen Spieler neue Chancen ergeben werden, sich für die Startelf zu empfehlen." Personal: Definitiv fehlen werden Torhüter David Meissner, Thomas Blabl, Patrick Slodarz, Alex Santander Munoz, Kevin Kandsperger, Oliver Janek und Timo Sterl.

Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Unser Start in die neue Saison war mit neun Punkten natürlich mega. Darüber haben sich die Jungs jetzt ein paar Tage freuen dürfen. Jetzt gilt es, sich auf das schwere Auswärtsspiel in Langquaid zu fokussieren. Letzte Saison haben wir dort böse eine auf die Mütze bekommen. Das soll dieses Mal nicht passieren und dafür müssen wir wieder ein 'perfektes' Spiel abliefern. Wir werden leiden müssen, die vorhergesagten hohen Temperaturen kommen erschwerend hinzu. Wer es am Samstag mehr will, der wird das Spiel auf seine Seite ziehen. Die Jungs sind sehr gut drauf und werden wieder mit Vollgas an das Match rangehen." Personal: Luca Mohr steht nach seinem Urlaub wieder im Kader.







Michael Hätscher (2. Abteilungsleiter FC Walkertshofen): "Auch wenn das Spiel gegen Aiglsbach natürlich Derbycharakter hat, geht's um drei Punkte - nicht mehr und nicht weniger. Wenn wir es schaffen die starke Offensive des Gegners möglichst gut in den Griff zu kriegen, dann haben wir durchaus die Chance auf Zählbares." Personal: Kapitän Felix Maier fehlt urlaubsbedingt. Ansonsten bleibt der Kader im Vergleich zur Vorwoche unverändert.

Andreas Schmidt (Co-Trainer TV Aiglsbach): "Am Samstag wartet das erste große Saisonhighlight auf uns – das Derby beim FC Walkertshofen. Für solche Spiele braucht es keine zusätzliche Motivation. Wir wollen die starke Leistung vom vergangenen Wochenende bestätigen und die Punkte mit nach Aiglsbach nehmen. Uns ist bewusst, dass uns ein intensives und umkämpftes Derby erwartet, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse, viele Zuschauer und die besondere Derby-Atmosphäre. Jetzt liegt es an uns, auf dem Platz die richtigen Antworten zu geben." Personal: Markus Schmidt und Moritz Ringeisen müssen verletzungsbedingt passen. Lukas Reith und Daniel Aulbach sind beruflich verhindert.



Der SC Falkenberg um Captain Leon Maierhofer wartet noch auf den ersten Torerfolg. – Foto: Charly Becherer







Morgen, 16:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing II SC Falkenberg Falkenberg 16:00 live PUSH

Markus Heiß (Trainer FC Dingolfing II): "Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir mit unserer jungen Mannschaft in der Bezirksliga absolut mithalten können. Allerdings zahlen wir aktuell noch Lehrgeld und schaffen es nicht, enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Das müssen wir schnellstmöglich ändern, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Gegen den körperlich und kampfstarken Gegner aus Falkenberg wollen wir deshalb den nächsten Schritt machen." Personal: Bis auf die Langzeitausfälle sind beim Aufsteiger voraussichtlich alle Mann an Bord.

Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Die Situation bei uns ist trotz der bisher mageren Ausbeute relativ unaufgeregt. Wir haben diese Woche gut trainiert und ich hoffe, dass das Glück zurückkehrt. Wir wollen in Dingolfing punkten." Personal: Der Kader bleibt im Vergleich zum Landau-Spiel unverändert.







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Am Samstag kommen ein paar Ergoldinger Legenden im Adlkofener Dress in den Sportpark, mit denen ich als Spieler die erfolgreichste Ära in der Geschichte des FCE erleben durfte. Es ist also fast wie eine Art Klassentreffen. Einerseits freue ich mich natürlich, meine alten Weggefährten zu sehen, andererseits weiß ich, dass sie es immer noch drauf haben und das auch zeigen wollen. Ich erwarte sehr viele Zuschauer und wegen der Temperaturen im wahrsten Sinne des Wortes ein heißes Derby." Personal: Ivan Rados hat sich in den Urlaub verabschiedet, dafür kehrt Rocco Schmidleitner aus selbigem zurück. Kostas Popov fehlt nach wie vor verletzt, allerdings ist Akim Ouro-Agrignan wieder mit dabei.

Daniel Treimer (Spielertrainer DJK-SV Adlkofen): "Am Samstag wartet mit dem FC Ergolding der absolute Topfavorit der Liga auf uns. Wenn man ehrlich ist, spricht fast alles für den FC. Wenn sie ins Rollen kommen, dann hast du wenig bis gar nix zu melden. Aber genau deshalb liegt der ganze Druck auch bei ihnen. Wir können gar nix verlieren, egal was passiert! Der ganze Verein freut sich riesig auf dieses erstmalige Derby in der Bezirksliga, das ist für uns schon was Besonderes. Eins ist aber auch sicher: wir wollen uns nicht verstecken, das steckt nicht in meiner Natur. Wir fahren nach Ergolding, um ihnen einen verdammt unbequemen Abend zu bereiten. Das ist unser gestecktes Ziel - ob machbar oder nicht, wird sich zeigen. Wir haben auf alle Fälle Bock auf dieses Spiel." Personal: Ben Kästel, Andreas Diewald und Thomas Kaspar kehren aus dem Urlaub zurück.

Michael Schöttl ist auch wieder an Bord.



Christoph Konietzny gastiert mit der DJK-SV Adlkofen bei seinem Ex-Klub in Ergolding. – Foto: Alfred Brumbauer









So., 02.08.2026, 16:00 Uhr TV Schierling Schierling FSV VfB Straubing Straubing 16:00 live PUSH