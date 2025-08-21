Topspiel in Landshut - Dingolfinger Stadtderby

Spieltag Nummer acht steht in der Landesliga Mitte auf dem Programm. Bereits am Freitagabend empfängt der TSV Seebach den 1. FC Bad Kötzting. Am Samstag bittet die SpVgg Landshut den ASV Burglengenfeld zum Topspiel an den Hammerbach und der 1. FC Passau bekommt es mit der Spitzenmannschaft aus Schwandorf-Ettmannsdorf zu tun. Am Sonntag steht das Derby zwischen dem FC Teisbach und dem FC Dingolfing im Fokus. Hier gibt`s wieder die Übersicht zu allen Partien:

Personalien TB Roding: Die Personallage ist weiterhin angespannt am Regenreibn. Der jüngst verpflichtete Alban Salla weilt noch im Urlaub. Gleiches gilt für Leon Reisinger, Justin Lysyuk und Finn Albert. Außerdem sind die Kapitäne Tobias Ederer und Florian Lehner sowie Pascal Schäfler und Co-Spielertrainer Johannes Pongratz noch keine Option.

Andreas Klebl (Cheftrainer TB 03 Roding) "Gegen Passau haben wir nicht so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis aussagt. Dennoch müssen wir gegen Bad Abbach eine Reaktion zeigen. Der Aufsteiger hat derzeit einen Lauf mit den drei Siegen aus der Englischen Woche. Vor allem in der Offensive haben sie sehr viel Wucht. Hier gilt es dagegenzuhalten und sich trotzdem auf die eigenen Stärken zu fokussieren. Trotz der Ausfälle werden wir eine schlagkräftige Truppe aufbieten."

Personalien TSV Bad Abbach: Die Ausfallliste beim Aufsteiger ist lang. Aus unterschiedlichen Gründen stehen etliche Spieler nicht zur Verfügung. Kapitän Fabian Fuchs sowie auf die dauerverletzten Felix Fuss und Tim Pillmeier sind ohnehin raus.

Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach)"Mit den Spielern, die uns zur Verfügung stehen, werden wir am Freitag alles probieren, die Punkte in Bad Abbach zu lassen. Roding wird uns mit Sicherheit alles abverlangen. Wir werden dagegenhalten."

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting) "Wir fahren zu einem Spitzenteam und versuchen, die zwei Siege in Folge weiter voranzutreiben. Es wird sicherlich ein schwerer Gang."

Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach) "Kötzting hat eine gute und kompakte Mannschaft mit guten Offensivspielern und einer kompakten Defensive. Für uns wird wichtig sein, unseren Plan durchzuziehen und Lösungen zu finden. Natürlich wollen wir drei Punkte bei uns behalten."

Personalien SV Schwandorf-Ettmannsdorf: Zwei wichtige Spieler müssen ersetzt werden:Timo Vollath und Balthasar Sabadus befinden sich im Urlaub und stehen daher nicht zur Verfügung.

Christian Most (Cheftrainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf) "Nach der vergangenen, sehr erfolgreichen Englischen Woche war es diese Woche endlich mal wieder möglich, einen normalen Trainingsbetrieb durchzuführen. Das war auch nötig, da uns am Samstag in Passau ein sehr schweres Auswärtsspiel erwartet. Die Heimmannschaft wird nach dem 5:1-Sieg gegen Roding mit viel Selbstvertrauen in das Spiel gehen. Mit Passau treffen wir auf eine gut eingespielte und variable Mannschaft, die zusätzlich mit dem ungarischen Ex-Profi Gergö Szalanszki nochmal sehr gut verstärkt wurde. Passau hatte im letzten Spiel gegen Roding 21 Spieler im Kader. Das zeigt schon eindeutig die Möglichkeiten und Variabilität, die der FC zu bieten hat. Ganz klar wollen wir uns aber auf unser Spiel konzentrieren. Weniger Fehler im Spielaufbau, eine bessere Konterabsicherung und eine höhere Zweikampfquote sind die Bausteine, die wir gegenüber dem Spiel in Lam verbessern wollen bzw. müssen. Diesmal müssen auch weniger als vier Tore in einem Auswärtsspiel reichen, wenn wir einen dreifachen Punktgewinn aus Passau mitnehmen wollen."

Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau)"Mit Schwandorf-Ettmannsdorf erwarten wir aus unserer Sicht den nächsten Topfavoriten auf den Titel. Sechs Siege aus sieben Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Die Mannschaft verfügt über enorme individuelle Qualität. Für uns wird es in erster Linie darum gehen, diese Qualität so gut wie möglich in den Griff zu bekommen. Aber wir spielen zuhause und vielleicht gelingt es uns ja, den Favoriten ein Stück weit zu ärgern."



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut)

Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut)

"Gegen Teisbach haben wir zuletzt nicht unbedingt einen fußballerischen Leckerbissen abgeliefert, nach sehr intensiven Wochen aber einen weiteren Dreier geholt. Und das hat am Ende gezählt. Jetzt sind wir froh, nach den Englischen Wochen wieder eine volle Trainingswoche zu absolvieren, um zum einen wieder Kraft tanken zu können, und zum anderen wieder unsere Prinzipien und Abläufe zu verfeinern. Schließlich erwarten wir mit Burglengenfeld eine absolute Topmannschaft. Um den nächsten Sieg zu holen, wird Bestleistung nötig sein." Personalien SpVgg Landshut: Neben den bekannten Langzeitausfällen Sebastian Maier, Andreas Steer und Lucas Biberger steht diesmal auch Kilian Dietrich nicht zur Verfügung.

Burglengenfelds Coach Erkan Kara tüftelt an einem Plan, der "Spiele" ein Bein zu stellen. – Foto: Dominik Adlhoch

Erkan Kara (Cheftrainer ASV Burglengenfeld)

"Unser Kader wird von Woche zu Woche ausgedünnter, dementsprechend müssen wir kleine Brötchen backen. Wir versuchen die Stärken des Gegners, welche uns bekannt sind, in den Griff zu bekommen. Die verschenkten Punkte aus den letzten beiden Spielen tun vor allem jetzt, in dieser Auswärtspartie beim Tabellenführer, weh. Aber vielleicht ist genau dies der Schlüssel zum Erfolg. Wir wollen Wiedergutmachung betreiben. Nicht in spielerischer oder fußballerischer Hinsicht, das war in den letzten beiden Spielen fast über die gesamte Spielzeit genau nach unserer Vorstellung. Sondern was die Punktausbeute betrifft. Wir wollen die wichtigen Zweikämpfe wieder suchen, finden und dann für uns entscheiden. Schläfrigkeiten und Passivität werden in Landshut ganz sicher bestraft. Nicht zwingend schön und dominant spielen, aber dafür punkten – wenn auch nur einfach –, dann sind wir zufrieden bei dieser schwierigen Aufgabe." Personalien ASV Burglengenfeld: Zu den bisherigen Ausfällen gesellen sich Quirin Stadler und Martin Glöckner. Das Mitwirken von Dennis Koch und Leopold Knauer steht auf der Kippe.



Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht)

Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht)

"Die DJK Vornbach ist sowas wie die Mannschaft der Stunde. Da wird sicherlich eine Wucht auf uns zukommen. Aber auch wir haben gesehen, dass in der Liga immer alles möglich ist. Dementsprechend freuen wir uns auf die Begegnung und wollen wieder alles versuchen, um Punkte zu holen." Personalien SV Etzenricht: Gegenüber letzten Samstag sind Deniz Bock, Nick Sperlich, Noah Scheler und Stephan Herrmann wieder Kandidaten für die Besetzung. Neben den Langzeitverletzten Tom Griesbeck und Ben König sind Bastian Strehl, Lukas Neumeier, Max Herrmann und Lukas Riebel nicht verfügbar. Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach)

"Die Partie in Etzenricht bei einem Mitaufsteiger ist eine der weitesten Auswärtsfahrten für uns. Dementsprechend muss man mal schauen, wie die Mannschaft die lange Anreise verkraftet. Die Heimelf steht schon ein wenig unter Druck und wird uns nichts schenken. Trotzdem wollen wir nicht mit leeren Händen nach Vornbach zurückfahren." Personalien DJK Vornbach: Neben den bekannten Langzeitverletzten gibt es zwei, drei Fragezeichen.



Zudem spielen:

Sonntag

So., 24.08.2025, 16:00 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Dingolfing Dingolfing 16:00 PUSH



Florian Baumgartl (Cheftrainer FC Dingolfing)

Florian Baumgartl (Cheftrainer FC Dingolfing)

"Für unsere Spieler und Fans ist das erste Dingolfinger Stadtderby in der Landesliga etwas ganz Besonderes. Auf dem Papier sind wir natürlich klarer Außenseiter und haben folglich nichts zu verlieren. Auf dem Platz wollen wir es dem FCD dennoch so schwer wie möglich machen und unseren Teil zu einem spannenden und attraktiven Spiel beitragen." Personalien FC Teisbach: Neu auf der Ausfallliste steht Sebastian Weber. Torjäger Lukas Meindl fällt mit Kreuzbandriss bis ins Frühjahr aus. Alexander Hofner (Co-Trainer FC Dingolfing)

"Favorit oder Underdog - in einem Derby ist das völlig uninteressant, denn solche Spiele haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Wir wissen, was uns erwartet! Zwar müssen wir erneut unsere Mannschaft umbauen, freuen uns aber auf ein Duell, bei dem es zur Sache gehen und keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben wird. Unser Ziel ist es, den Schwung vom Sieg gegen Kosova Regensburg mitzunehmen und dreifach zu punkten." Personalien FC Dingolfing: Im Vergleich zur Partie am gestrigen Mittwoch müssen Daniel Hofer (Schulterverletzung) und Stefan Weber ersetzt werden. Wieder zur Verfügung stehen Kapitän Florian Büchner und Tim Justvan.

Nach dem denkwürdigen 2:2 in Tegernheim müssen Patrick Fuchs (li.) und der TSV Bogen erneut reisen. Die Rautenstädter sind am Sonntag zu Gast bei den "Osserbuam" in Lam. – Foto: Felix Schmautz

So., 24.08.2025, 17:00 Uhr SpVgg Lam SpVgg Lam TSV Bogen Bogen 17:00 live PUSH



Lorenz Kowalski (Cheftrainer SpVgg Lam)

Lorenz Kowalski (Cheftrainer SpVgg Lam)

"Der Auftritt gegen Ettmannsdorf war ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt möchten wir alle unbedingt die Negativserie beenden." Personalien SpVgg Lam: Von den Dauerausfällen Simon Meindl, Lukas Pritzl und Matthias Müller könnte Müller sein Saison-Debüt geben. Ein möglicher Einsatz des Sommer-Rückkehrers steht jedoch auf der Kippe. Peter Gallmaier (Cheftrainer TSV Bogen)

"Nach drei Spielen ohne Niederlage haben wir uns ein wenig eingefunden. In den letzten Spielen haben wir keine schlechte Leistung gezeigt und somit sind wir momentan zufrieden. In Lam erwartet uns ein heißes Kaliber. Trotzdem wollen wir unser Spiel durchziehen und unsere Zweikämpfe gewinnen. Unser Manko sind noch die Torabschlüsse, welche besser werden müssen, damit wir Spiele auch mal ruhiger gewinnen. Wir wollen in Lam punkten." Personalien TSV Bogen: Jakob Schötz und Rozart Burgaj befinden sich im Urlaub, aus dem Noah Winter und Niklas Karl zurück sind. Mit Philipp Macht, Tobias Ehebauer und Alexander Knipf gibt es drei kranke Spieler. Bei ihnen bleibt abzuwarten, ob sie rechtzeitig fit werden.



So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FC Kosova Regensburg FC Kosova SSV Eggenfelden Eggenfelden 15:00 PUSH