Topspiel in Kaiserslautern

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte tritt die SV Elversberg zu einem Top-Spiel der Zweiten Bundesliga am Samstagabend an. Die Saarländer sind um 20.30 Uhr beim 1.FC Kaiserslauteen im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg (Fritz-Walter-Str.) zu Gast.

Die Vorfreude auf das Wochenende steigt – die SV Elversberg tritt zum 20. Spieltag dieser Zweitliga-Saison an diesem Samstag, 31. Januar, auswärts gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Eine Partie gegen den Nachbarn aus der Pfalz, die grundsätzlich schon eine besondere ist, und die durch die Ansetzung als Topspiel um 20.30 Uhr einen zusätzlichen Rahmen erhält.

„Es ist schon ein Highlight, eine schöne Zeit, um Fußball zu spielen. Wir freuen uns sehr“, sagt SVE-Trainer Vincent Wagner, der dazu auch sportlich eine spannende Partie erwartet. Beide Mannschaften trennen nur vier Punkte voneinander, beide haben in der bisherigen Saison 34 Tore erzielt und zählen damit aktuell zu den offensivstärksten Teams der Liga. Auch wenn es dabei Unterschiede gibt. „Wir kommen eher über den spielerischen Ansatz durch unser Kurzpassspiel. Kaiserslautern spielt auch, aber eher mit langen Bällen, um dann vernünftig auf den zweiten Ball zu spielen“, sagt Wagner. „Dazu kommt natürlich das Stadion, das sein Übriges tut. Ich war vor zwei Wochen gegen Hannover 96 live dort, man konnte sehen, was es auslösen kann.“