Topspiel in Kästorf, Kleines Derby in Northeim

– Foto: Tara Düsterhöft - SS

Der 27. Spieltag startet am morgigen Freitag mit zwei Duellen, wobei Gifhorn beim TSC Vahdet im Titelrennen vorlegen kann. Am Sonntag dann kommt es zum absoluten Topspiel in Kästorf und auch der Rest der Partien hat einiges zu bieten. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht..

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Lengede SV Lengede FT Braunschweig FT Braunschw 15:00 PUSH

Die Freien Turner gewannen drei Ligaspiele in Serie und bauten sich ein dickes Polster im Abstiegskampf auf. Nun geht es nach Lengede, was eine Pflichtaufgabe darstellt. Im Hinspiel gewannen die Braunschweiger dies auch klar mit 4:0.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SVG Göttingen 07 SVG Göttinge VfB Fallersleben Fallersleben 15:00 PUSH

Während die SVG zuletzt zwei Niederlagen in Serie kassierte, gewann Fallersleben vier Partien in Folge und rückte bis auf vier Punkte an die Göttinger heran. Das Hinspiel konnte die SVG knapp mit 1:0 gewinnen, doch die aktuelle Form spricht für Fallersleben, das auch das siebte Spiel in Serie unbesiegt bleiben will.

Bereits am Freitag reist Göttingen 05 zum kleinen Derby nach Northeim, bevor das Stadtderby ansteht. Gegen die Eintracht gewann 05 vier der vergangenen fünf direkten Duelle. Das Übrige endete Remis. Auch die Form spricht für die Göttinger. Northeim verlor vier der vergangenen fünf Ligapartien.

Morgen, 18:30 Uhr TSC Vahdet Braunschweig TSC Vahdet B MTV Gifhorn MTV Gifhorn 18:30 PUSH

Vahdet verlor sechs Partien in Serie und braucht ein Wunder, um noch die Klasse zu halten. Gifhorn braucht einen Ausrutscher von Vorsfelde, um den Titel zu holen, nachdem man nach der Rückrunde einige Punkte liegen ließ. Das Hinspiel ging klar mit 4:1 an Gifhorn und auch am morgigen Freitag ist der Aufsteiger klarer Favorit.

Volkmarode und Bleckenstedt trafen bereits zwei Mal in dieser Saison aufeinander. In der Liga gewannen die Germanen mit 2:0. Im Pokal mit 2:1. Zuletzt blieben beide Teams vier Partien in Serie ohne Dreier. Für Volkmarode wäre ein Sieg jedoch noch deutlich wichtiger im Abstiegsrennen.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Bovender SV Bovender SV BSC Acosta BSC Acosta 15:00 PUSH

Der Bovender SV siegte unter der Woche klar mit 5:1 gegen Sülbeck/Immensen und tankte ordentlich Selbstvertrauen. Doch auch Acosta ist mit sieben Punkte aus drei Partien gut in Form und gewann sogar das Hinspiel mit 2:1. Ein weiterer Sieg für die Braunschweiger wäre im Abstiegskampf enorm wertvoll.

In Sülbeck kommt es zum Aufsteigerduell, wobei auch die Gäste aus Wolfenbüttel schon fast fest abgestiegen sind, nachdem man zuletzt fünf Partien in Serie nicht gewann. Das Hinspiel ging mit 5:1 deutlich an Wolfenbüttel.