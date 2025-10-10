– Foto: Robert Gertzen

Topspiel in Jemgum: Concordia Emsbüren trifft auf Abwehrbollwerk Ligaprimus Emsbüren reist mit breiter Brust zum Tabellendritten – Duell zwischen bestem Angriff und stärkster Defensive Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Emsbüren Ems Jemgum Marcel Gebhardt

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Landesliga Weser-Ems zum Spitzenspiel zwischen dem SV Ems Jemgum und Spitzenreiter Concordia Emsbüren. Beide Teams überzeugen bislang mit starken Serien – Emsbüren mit seiner Offensivkraft, Jemgum mit einer nahezu unüberwindbaren Defensive.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht am Sonntag ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm: Der Tabellenführer SV Concordia Emsbüren ist zu Gast beim Tabellendritten SV Ems Jemgum. Es ist das Duell des besten Angriffs gegen die beste Verteidigung – und eines, das schon im Vorfeld Spannung verspricht.



So., 12.10.2025, 13:00 Uhr SV Ems Jemgum Ems Jemgum SV Concordia Emsbüren Emsbüren 13:00 PUSH

„Jemgum ist aktuell in einer sehr guten Form. Nur zwei Gegentreffer sprechen für sich“, sagt Concordia-Trainer Marcel Gebhardt vor dem Auswärtsspiel. Seine Mannschaft reist nach dem 4:1-Sieg gegen BW Lohne mit Rückenwind an. „Nach unserem Sieg gegen Lohne gehen wir optimistisch in dieses Spiel. Wir werden versuchen, unsere Stärken auszuspielen und wollen drei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Emsbüren hat mit 31 Treffern aus sieben Spielen den gefährlichsten Sturm der Liga. Dass das Aufeinandertreffen in Jemgum kein Selbstläufer wird, ist Gebhardt jedoch bewusst: „Wir wissen, dass Jemgum uns die Punkte nicht schenken wird. Ich erwarte ein spannendes, aber auch schweres Spiel.“