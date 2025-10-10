Topspiel in Jemgum: Concordia Emsbüren trifft auf Abwehrbollwerk

Am Sonntag kommt es in der Frauen-Landesliga Weser-Ems zum Spitzenspiel zwischen dem SV Ems Jemgum und Spitzenreiter Concordia Emsbüren. Beide Teams überzeugen bislang mit starken Serien – Emsbüren mit seiner Offensivkraft, Jemgum mit einer nahezu unüberwindbaren Defensive.
In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht am Sonntag ein echtes Spitzenspiel auf dem Programm: Der Tabellenführer SV Concordia Emsbüren ist zu Gast beim Tabellendritten SV Ems Jemgum. Es ist das Duell des besten Angriffs gegen die beste Verteidigung – und eines, das schon im Vorfeld Spannung verspricht.
„Jemgum ist aktuell in einer sehr guten Form. Nur zwei Gegentreffer sprechen für sich“, sagt Concordia-Trainer Marcel Gebhardt vor dem Auswärtsspiel. Seine Mannschaft reist nach dem 4:1-Sieg gegen BW Lohne mit Rückenwind an. „Nach unserem Sieg gegen Lohne gehen wir optimistisch in dieses Spiel. Wir werden versuchen, unsere Stärken auszuspielen und wollen drei Punkte mit nach Hause nehmen.“
Emsbüren hat mit 31 Treffern aus sieben Spielen den gefährlichsten Sturm der Liga. Dass das Aufeinandertreffen in Jemgum kein Selbstläufer wird, ist Gebhardt jedoch bewusst: „Wir wissen, dass Jemgum uns die Punkte nicht schenken wird. Ich erwarte ein spannendes, aber auch schweres Spiel.“
Die Vorbereitung lief laut dem Trainer vielversprechend: „Meine Mannschaft hat diese Woche gut trainiert und ist voller Tatendrang.“ Der Coach freut sich auf das Duell der Gegensätze: „Der beste Sturm gegen die beste Verteidigung – ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt.“
Mit nur zwei Gegentoren in sieben Spielen stellt der SV Ems Jemgum derzeit die stabilste Defensive der Liga, während Concordia Emsbüren dank sechs Siegen aus sieben Partien punktgleich mit dem SC Spelle-Venhaus an der Tabellenspitze steht.
Ein Sieg am Sonntag könnte für Emsbüren ein wichtiger Schritt im Titelrennen werden – doch auch Jemgum will die Chance nutzen, sich im Spitzenfeld festzusetzen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives und taktisch interessantes Duell freuen.