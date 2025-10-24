Topspiel in Hillerse – Isenbüttel will gegen Hehlingen nachlegen

Der Kampf um die Spitze spitzt sich zu: Tabellenzweiter TSV Hillerse empfängt den VfL Wahrenholz, während MTV Isenbüttel gegen TSV Hehlingen nachlegen will. Auch Ehmen reist mit dem Rückenwind des 7:0-Kantersiegs nach Schwülper, und im Tabellenkeller hofft TV Jahn Wolfsburg endlich auf die ersten Punkte. Der 12. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 hält gleich mehrere richtungsweisende Duelle bereit, oben wie unten.

USI Lupo Martini Wolfsburg II – SV Reislingen/Neuhaus Lupo II (Platz 7) möchte nach dem Auswärtssieg in Hankensbüttel weiter Boden gutmachen. Reislingen/Neuhaus (Platz 11) zeigte zuletzt Moral beim 2:2 gegen Hillerse und reist mit Selbstvertrauen an. Offensiv zählen die Hausherren zu den gefährlichsten Teams der Liga – 30 Tore in neun Spielen sprechen für sich. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Abstand auf Lupo II auf nur einen Punkt reduzieren.

So., 26.10.2025, 14:30 Uhr FC Brome 1919 FC Brome HSV Hankensbüttel Hankensbütte 14:30

FC Brome 1919 – HSV Hankensbüttel Brome steckt im unteren Mittelfeld fest und braucht nach der Niederlage in Fallersleben dringend Punkte. Hankensbüttel (Platz 5) möchte nach dem 3:0 Sieg unter der Woche gegen Isenbüttel weiter angreifen und oben dranbleiben. Die Gäste verfügen über mehr individuelle Klasse, müssen aber effizienter mit Chancen umgehen. Brome dagegen könnte über Einsatz und Kampfgeist ins Spiel finden. Ein enges, physisches Duell ist zu erwarten.