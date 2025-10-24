Topspiel in Hillerse – Isenbüttel will gegen Hehlingen nachlegen

Der Kampf um die Spitze spitzt sich zu: Tabellenzweiter TSV Hillerse empfängt den VfL Wahrenholz, während MTV Isenbüttel gegen TSV Hehlingen nachlegen will. Auch Ehmen reist mit dem Rückenwind des 7:0-Kantersiegs nach Schwülper, und im Tabellenkeller hofft TV Jahn Wolfsburg endlich auf die ersten Punkte. Der 12. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 hält gleich mehrere richtungsweisende Duelle bereit, oben wie unten.
Lupo II (Platz 7) möchte nach dem Auswärtssieg in Hankensbüttel weiter Boden gutmachen. Reislingen/Neuhaus (Platz 11) zeigte zuletzt Moral beim 2:2 gegen Hillerse und reist mit Selbstvertrauen an. Offensiv zählen die Hausherren zu den gefährlichsten Teams der Liga – 30 Tore in neun Spielen sprechen für sich. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Abstand auf Lupo II auf nur einen Punkt reduzieren.
Brome steckt im unteren Mittelfeld fest und braucht nach der Niederlage in Fallersleben dringend Punkte. Hankensbüttel (Platz 5) möchte nach dem 3:0 Sieg unter der Woche gegen Isenbüttel weiter angreifen und oben dranbleiben. Die Gäste verfügen über mehr individuelle Klasse, müssen aber effizienter mit Chancen umgehen. Brome dagegen könnte über Einsatz und Kampfgeist ins Spiel finden. Ein enges, physisches Duell ist zu erwarten.
Nach zehn Niederlagen in Serie sehnt sich Jahn Wolfsburg nach einem Befreiungsschlag. Der Aufsteiger wirkt verunsichert, muss aber im Heimspiel endlich mehr Mut zeigen. Fallersleben II reist mit einem Sieg im Gepäck an und will sich im Mittelfeld festsetzen. Mit frühem Pressing und körperlicher Präsenz könnten sie den Ton angeben. Für Jahn zählt nur ein Erfolgserlebnis.
Gifhorn empfängt den Tabellenfünfzehnten Wendschott als klarer Favorit. Nach zuletzt wechselhaften Leistungen will die Heimelf ihre Offensivstärke endlich konstant auf den Platz bringen. Wendschott steht mit nur vier Punkten tief im Keller, kämpft aber aufopferungsvoll um jeden Ball. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.
Ehmen kommt mit viel Rückenwind aus dem 7:0-Kantersieg gegen Hehlingen. Der Vierte der Tabelle will beim Aufsteiger Schwülper (Platz 14) nachlegen und weiter an der Spitzengruppe dranbleiben. Schwülper braucht Punkte im Abstiegskampf, dürfte aber auf einen spielstarken Gegner treffen.
Isenbüttel (Platz 3) musste unter der Woche eine 0:3 Niederlage gegen Hankensbüttel hinnehmen. Hehlingen hingegen muss nach dem 0:7-Debakel schnell die Balance finden. Die Hausherren verfügen über eine starke Offensive und können mit einem weiteren Sieg Druck auf Hillerse und Vorsfelde ausüben. Für Hehlingen geht es um Wiedergutmachung. Ein Spiel, das nach Toren riecht.
Das Spitzenspiel des Spieltags: Der Zweite trifft auf den Achten. Hillerse will nach dem 2:2 in Reislingen wieder drei Punkte einfahren, um den Anschluss an Tabellenführer Vorsfelde zu halten. Wahrenholz besitzt zwar Qualität, zeigte zuletzt aber Schwankungen. Für Hillerse geht es um Kontrolle und Effizienz – zwei Tugenden, die sie bislang auszeichnen. Mit einem Sieg könnte der TSV den Druck auf Vorsfelde erhöhen.