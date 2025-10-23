Topspiel in Hegnach

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SV Hegnach SV Hegnach SV Alberweiler Alberweiler 14:00 PUSH

7. Spieltag SV Hegnach - SV Alberweiler Sonntag 26.10. 14:00 Uhr

Nach langer Zeit trifft man mit dem SV Alberweiler auf ein alt bekanntes Team. Zwischen beiden Teams gab es schon einige bemerkenswerte Spiele die noch in guter Erinnerung sind. Sowohl gleich 3x im WFV Pokal als auch zuletzt noch in der Regionalliga, mit positivem Ende für Hegnach. Nach dem Rückzug des SVA aus der Regionalliga Süd hat sich das Team der Trainerinnen Leonie Schick und Tamara Würstle mit starken Leistungen von der Landesliga wieder in die Oberliga zurückgekämpft. Besonders die torhungrige Offensive mit vielen torgefährlichen Spielerinnen gilt es zu stoppen. Aber auch die Defensive der Gäste stark mit zuletzt 2 Spielen ohne Gegentor. Zuletzt wurde Heidenheim mit 1:0 bezwungen. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer zum ultimativen Topspiel Erster gegen Zweiter