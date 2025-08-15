Topspiel in Großberg – Legen Undorf und Sinzing den Hebel um?

Nach wie vor liegt das Tableau der Kreisliga 2 ungemein eng beisammen. Jedes Wochenende sind zahlreiche 50/50-Duelle auszumachen. Paradebeispiel dafür ist Aufsteiger TV Hemau, der schon viermal unentschieden spielte. Vor dem 6. Spieltag reichen drei Mannschaften neun Punkte zur geteilten Tabellenführung. Jede Menge richtungsweisender Spiele steht an diesem Sonntag an. Unter anderem prallen die Spitzenreiter Großberg und Dietfurt aufeinander. Auf der anderen Seite der Medaille pochen neben Hemau auch Undorf (gegen Hohenschambach) und Sinzing (in Beratzhausen) auf den ersten Saisondreier. Das Match Lupburg gegen Eichlberg wurde auf kommenden Donnerstag, 21. August, verlegt.



Einen Stolperstart hat die junge Mannschaft des ASV Undorf (13., 2) hingelegt. Nach wie vor wartet die Mühlbauer-Elf auf den ersten Saisonsieg. Unter der Woche folgte das Ausscheiden im Kreispokal. Das aktuelle Torverhältnis von 4:15 ist desaströs. Den Kopf nach oben nehmen und alle Kräfte bündeln, ist das Motto fürs anstehende Heimspiel gegen die SG Hohenschambach (10., 6). Der Aufsteiger hat zwar erst ein Spiel verloren, aber auch erst eines gewonnen. Entsprechend richtungsweisend ist das Match am Sonntag.





So., 17.08.2025, 15:15 Uhr TSV Großberg TSV Großberg TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt



Die Tabelle weist diese Partie als absolutes Spitzenspiel des Spieltags aus. In Großberg kreuzen der Rangzweite und der punktgleiche Spitzenreiter TSV Dietfurt die Klingen. Beiden Mannschaften reichen aktuell neun Zähler aus fünf Spielen (2/3/0) zur geteilten Tabellenführung. Heißt: dem Sieger könnte die alleinige Tabellenführung winken. Das dürfte Ansporn genug sein. Leicht in der Favoritenrolle zu sein scheint die bisher sehr torhungrige Dietfurter Elf (16 Saisontreffer).





So., 17.08.2025, 15:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SC Sinzing SC Sinzing



Auch im vierten Anlauf wollte es für den SC Sinzing (14., 1) noch nicht mit dem ersten Saisonsieg klappen. Stattdessen setzte es gegen Steinsberg die dritte Niederlage in Folge. Den nächsten Versuch wagt das Team von Coach Claus Pirkenseer auswärts beim TSV Beratzhausen (9., 6). Bei den Hausherren war bislang – angesichts von schon drei Unentschieden – schon mehr drin. Auf heimischem Grund soll es mal wieder die volle Punkteausbeute werden.





So., 17.08.2025, 15:15 Uhr FSV Steinsberg Steinsberg TV Riedenburg Riedenburg



So etwas wie der heimliche Spitzenreiter ist der TV Riedenburg (4., 8). Mit einem Spiel im Rückstand, liegen die Altmühltäler nur einen Punkt hinter dem Führungstrio zurück. Das Ziel für Sonntag ist klar: weiter ungeschlagen bleiben! Aber da dürfte der gastgebende und punktgleiche FSV Steinsberg (5., 8) etwas dagegen haben. Die Dobler-Formation kam gut aus den Puschen – und will ihrerseits ihre Ungeschlagen-Serie auf fünf Spiele ausbauen.







Noch so ein richtungsweisendes Spiel steigt im Landkreis Kelheim. Auch hier treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Demzufolge ist von einer typischen 50/50-Angelegenheit auszugehen. Die SG Peising/Bad Abbach II (6., 8) sinnt zu Hause wieder auf Zählbares, nach der jüngsten Niederlage in Riedenburg. Gegner SG Painten (7., 7) will hingegen nachlegen. Für die Hausherren wird es ganz besonders darauf ankommen, die Top-Offensivleute des Gegners nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.







Der Saisonstart verlief ziemlich unglücklich für den TV Hemau (11., 4). Oft war der Aufsteiger nah dran am Dreier, musste sich aber stets mit einem Unentschieden zufriedengeben. So auch zuletzt gegen Undorf. Am Sonntag soll bestenfalls endlich der verdiente Lohn in Form des ersten Saisonsieges her. Dabei gastiert der TV bei der SG Oberndorf/Matting (3., 9), die nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg in Eichlberg zu Hause nachlegen möchte. Hierfür wird wird aber vollste Konzentration vonnöten sein.





