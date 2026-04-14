Topspiel in Grefrath als Werbung für den Fußball

In der Folge bot sich Vorst die große Chance zur Entscheidung, doch die Gäste spielten ihre Konter nicht sauber aus. „Wir hätten das Spiel mit dem 4:1 entscheiden können“, ärgerte sich Ohligschläger. Dass das nicht gelang, sollte sich rächen. Mit dem Anschlusstreffer kam Grefrath zurück – und mit der Unterstützung der Zuschauer auch emotional wieder ins Spiel. Am Ende belohnten sich die Gastgeber für ihre Moral und glichen noch zum 3:3 aus. Ein Ergebnis, mit dem beide Trainer leben können, auch wenn sich beide Teams zwischenzeitlich den Sieg hätten sichern können. „Beide hätten gewinnen können. Nach einer 3:1-Führung fühlt es sich trotzdem wie eine kleine Niederlage an“, so Ohligschläger.

Gartz sah vor allem den Punktgewinn und den Abstand im Tabellenbild: „Wir haben zumindest einen Punkt gesichert und Vorst auf Distanz gehalten.“ Für neutrale Beobachter überwog ohnehin der Unterhaltungswert. „Das war ein megageiles Spiel für die Kreisliga A“, sagte der Grefrather Trainer. Im engen Aufstiegskampf hilft das Remis beiden nur bedingt, sorgt aber dafür, dass das Rennen weiter völlig offenbleibt. „Die Punkte haben wir in den Wochen zuvor verschenkt, die tun mehr weh“, erklärte Ohligschläger. Gleichzeitig blickt er mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben: „Ich bin mir sicher, dass das bis zum Saisonende spannend bleibt. Aber genau dafür spielt man ja Fußball.“