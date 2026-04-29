Topspiel in Grebenstein – Krisenduell an der Langenbergkampfbahn

Mehr Verfolgerduell geht kaum

Das Topspiel im Sauertal-Stadion trägt seinen Namen zu Recht. Grebenstein kann mit einem Heimsieg bis auf zwei Punkte an Sandershausen heranrücken, während die Gäste mit einem Erfolg den Abstand auf den direkten Verfolger deutlich ausbauen würden. Das Hinspiel endete 2:2, nun kommt es zusätzlich zum direkten Vergleich zweier Torjäger von besonderem Format: Thomas Müller steht bei 20 Treffern, Manuel Frey sogar bei 40. Für Sandershausen ist es die Chance, nach dem 3:1 gegen Wettesingen den Druck auf Spitzenreiter Rengershausen hochzuhalten; für Grebenstein ist es ein echter Härtetest mit möglicher Signalwirkung für den Endspurt.

Duell um Rang vier

Morgen, 18:30 Uhr TSV Wolfsanger TSV Wolfsang FSC 1924 Lohfelden Lohfelden 18:30 PUSH

Am Donnerstag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die beide noch nach oben schielen dürfen. Wolfsanger hat sich mit dem 5:0 in Espenau auf 42 Punkte geschoben, Lohfelden steht nach dem 3:0 in Holzhausen bei 44 und will Rang vier festigen. Für den FSC ist die Aufgabe knifflig, weil Wolfsanger zuhause unangenehm ist und mit einem Sieg selbst bis auf einen Punkt heranrücken könnte.

Mehr wie es aussieht?

Die Tabelle verführt dazu, dieses Spiel kleiner zu lesen, als es ist. Hertingshausen steht mit 36 Punkten im gesicherten Bereich, weiß aber, dass ein Heimsieg die Lage endgültig beruhigen würde; Wettesingen/Breuna/Oberlistingen braucht mit 27 Punkten weiter jeden Zähler im Kampf gegen den Absturz. Nach dem 1:0 gegen Wilhelmshöhe hat die SG WBO wieder etwas Luft geholt, doch die Partie in Hertingshausen bleibt ein Spiel mit klarer Richtung für das untere Drittel.

Klarer Pflichtsieg

Morgen, 18:30 Uhr SV Espenau Espenau SV Kaufungen 07 Kaufungen 07 18:30 PUSH

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung eindeutig. Kaufungen kommt nach dem 5:0 gegen Holzhausen mit breiter Brust und hat das klare Ziel, die starke Vorstellung zu bestätigen; Espenau bleibt mit fünf Punkten Schlusslicht und hat mit 20:94 Toren die mit Abstand schwächste Bilanz der Liga. Gerade deshalb steht der SVK unter Zugzwang, diese Auswärtsaufgabe seriös und entschlossen zu lösen.

Der Druck wächst

Für Eintracht Baunatal geht es darum, die schwankende Saison in ruhigere Bahnen zu lenken. Holzhausen/Reinhardswald dagegen reist als Drittletzter mit dem Rücken zur Wand an und braucht nach der klaren Niederlage in Kaufungen dringend ein anderes Gesicht. Das 3:0 aus dem Hinspiel taugt dem TSV als Erinnerungsstück, die aktuelle Form spricht aber eher für die Gastgeber in Großenritte. Blick nach oben?

Morgen, 18:30 Uhr TSV Rothwesten Rothwesten FC Bosporus Kassel Bosporus KS 18:30 PUSH

Der TSV Rothwesten braucht im unteren Mittelfeld weiter Punkte, um nicht noch einmal tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Bosporus Kassel reist dagegen mit dem Anspruch an, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu halten und auswärts nachzulegen. Für Rothwesten ist es ein unangenehmes Heimspiel, für Bosporus die Chance, seine Position in der Verfolgergruppe zu festigen.

Favorit mit Warnhinweis

Morgen, 18:30 Uhr SG Reinhardshagen SG Reinhards TSG Wilhelmshöhe Wilhelmshöhe 18:30 PUSH