Topspiel in Goslar, richtungsweisende Abstiegsduelle stehen an

SV Innerstetal (16., 7 Pkt.) – VfL Salder (4., 40 Pkt.) Für das Schlusslicht Innerstetal wird die Luft zunehmend dünner – auch gegen Vahdet setzte es eine weitere Niederlage. Salder hingegen verteidigte mit einem 1:0 gegen Adersheim seinen Platz in den Top 4. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung. Innerstetal braucht ein kleines Wunder, um gegen den Favoriten zu punkten.

FC Arminia Adersheim (14., 17 Pkt.) – MTV Salzdahlum (13., 19 Pkt.)

Ein echtes Abstiegsduell steht in Adersheim an: Beide Teams brauchen dringend Punkte, um sich etwas Luft im Keller zu verschaffen. Adersheim unterlag zuletzt knapp in Salder, während Salzdahlum mit 0:1 gegen Goslar verlor.

Die Ausgangslage verspricht ein intensives Spiel mit viel Kampf – ein Remis hilft keinem der beiden Kontrahenten wirklich weiter.