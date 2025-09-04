Topspiel in Göttingen, Verfolgerduell bei Landolfshausen

Der 5. Spieltag bietet gleich zwei Spitzenspiele im oberen Tabellendrittel. Während Tabellenführer Hainberg am Wochenende spielfrei bleibt, wollen die Verfolger Werratal und Landolfshausen ihre Position ausbauen. Auch im Tabellenkeller stehen mit Rotenberg und Dostluk Osterode wichtige Partien an.

Die Göttinger Reserve kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 0:0 in Osterode hinaus.. Werratal festigte seine Spitzenposition mit einem souveränen 3:0-Erfolg über Aufsteiger Denkershausen. Beide Teams sind noch ungeschlagen und treffen nun direkt aufeinander. Der Sieger könnte sich als erster Verfolger des Spitzenreiters Hainberg etablieren.

Nörten musste sich zuletzt mit 1:2 bei der SG Bergdörfer geschlagen geben und will nun Wiedergutmachung betreiben. Osterode erkämpfte sich mit dem 0:0 gegen Göttingen 05 II den ersten Punkt, bleibt aber Tabellenletzter. Für die Hausherren ist ein Sieg Pflicht, um oben dranzubleiben.

Rotenberg unterlag mit 0:3 bei Groß Ellershausen und wartet weiter auf den ersten Sieg. Petershütte überraschte mit einem 4:2-Heimerfolg gegen Landolfshausen und sammelte wichtige Punkte. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Petershütte könnte sich mit einem weiteren Sieg ins sichere Mittelfeld absetzen.

Landolfshausen musste sich überraschend mit 2:4 in Petershütte geschlagen geben und damit die erste Saisonpleite hinnehmen. Bergdörfer setzte sich knapp mit 2:1 gegen Nörten durch und bleibt ungeschlagen. Beide Mannschaften stehen im oberen Tabellendrittel und trennen nur wenige Punkte. Ein Sieg würde den Anspruch auf die vorderen Plätze unterstreichen.

SG Lenglern (14.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (12.) Lenglern kassierte in Göttingen eine deutliche 2:7-Niederlage und steckt im Tabellenkeller fest. Groß Ellershausen gewann dagegen 3:0 gegen Rotenberg und feierte den ersten Saisonsieg. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Ein Heimerfolg wäre für Lenglern enorm wichtig, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

SG Niedernjesa v.1925 (9.) – SCW Göttingen (10.) Niedernjesa unterlag bei Sparta mit 2:6 und kassierte bereits die dritte Saisonniederlage. Der SCW feierte hingegen beim 7:2 gegen Lenglern ein Torfestival und zeigte seine Offensivstärke. Beide Teams liegen im Mittelfeld, wollen aber den Abstand nach unten vergrößern. Es dürfte ein offenes Spiel mit vielen Torchancen werden.