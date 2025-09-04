 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Topspiel in Göttingen, Verfolgerduell bei Landolfshausen

Bezirksliga Braunschweig 4 Spieltag 5 im Überblick

Der 5. Spieltag bietet gleich zwei Spitzenspiele im oberen Tabellendrittel. Während Tabellenführer Hainberg am Wochenende spielfrei bleibt, wollen die Verfolger Werratal und Landolfshausen ihre Position ausbauen. Auch im Tabellenkeller stehen mit Rotenberg und Dostluk Osterode wichtige Partien an.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
15:00

SSV Nörten-Hardenberg (6.) – VfR Dostluk Osterode (16.)

Nörten musste sich zuletzt mit 1:2 bei der SG Bergdörfer geschlagen geben und will nun Wiedergutmachung betreiben. Osterode erkämpfte sich mit dem 0:0 gegen Göttingen 05 II den ersten Punkt, bleibt aber Tabellenletzter. Für die Hausherren ist ein Sieg Pflicht, um oben dranzubleiben.

So., 07.09.2025, 10:45 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
10:45

1. SC Göttingen 05 II (4.) – SG Werratal 2000 (2.)

Die Göttinger Reserve kam am vergangenen Spieltag nicht über ein 0:0 in Osterode hinaus.. Werratal festigte seine Spitzenposition mit einem souveränen 3:0-Erfolg über Aufsteiger Denkershausen. Beide Teams sind noch ungeschlagen und treffen nun direkt aufeinander. Der Sieger könnte sich als erster Verfolger des Spitzenreiters Hainberg etablieren.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
15:30

TSV Landolfshausen/Seulingen (3.) – SG Bergdörfer (5.)

Landolfshausen musste sich überraschend mit 2:4 in Petershütte geschlagen geben und damit die erste Saisonpleite hinnehmen. Bergdörfer setzte sich knapp mit 2:1 gegen Nörten durch und bleibt ungeschlagen. Beide Mannschaften stehen im oberen Tabellendrittel und trennen nur wenige Punkte. Ein Sieg würde den Anspruch auf die vorderen Plätze unterstreichen.

So., 07.09.2025, 16:00 Uhr
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
16:00

SV Rotenberg (15.) – TuSpo Petershütte (11.)

Rotenberg unterlag mit 0:3 bei Groß Ellershausen und wartet weiter auf den ersten Sieg. Petershütte überraschte mit einem 4:2-Heimerfolg gegen Landolfshausen und sammelte wichtige Punkte. Für die Hausherren ist es ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf. Petershütte könnte sich mit einem weiteren Sieg ins sichere Mittelfeld absetzen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
15:00

SG Lenglern (14.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (12.)

Lenglern kassierte in Göttingen eine deutliche 2:7-Niederlage und steckt im Tabellenkeller fest. Groß Ellershausen gewann dagegen 3:0 gegen Rotenberg und feierte den ersten Saisonsieg. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte gegen den Abstieg. Ein Heimerfolg wäre für Lenglern enorm wichtig, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
15:00

SG Niedernjesa v.1925 (9.) – SCW Göttingen (10.)

Niedernjesa unterlag bei Sparta mit 2:6 und kassierte bereits die dritte Saisonniederlage. Der SCW feierte hingegen beim 7:2 gegen Lenglern ein Torfestival und zeigte seine Offensivstärke. Beide Teams liegen im Mittelfeld, wollen aber den Abstand nach unten vergrößern. Es dürfte ein offenes Spiel mit vielen Torchancen werden.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
15:00

RSV Göttingen (7.) – Sparta Göttingen (8.)

Der RSV holte beim 2:2 in Hainberg einen wichtigen Punkt und zeigte sich defensiv stabil. Sparta feierte mit dem 6:2 gegen Niedernjesa einen Kantersieg und verbesserte seine Bilanz. Das Göttinger Stadtduell verspricht Brisanz und Spannung. Beide Mannschaften wollen den Anschluss an das obere Drittel halten.

