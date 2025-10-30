Topspiel in Göttingen, Pflichtaufgabe für Landolfshausen

Der kommende Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 4 verspricht einiges. Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen reist als klarer Favorit nach Osterode, während Verfolger SC Hainberg (ein Spiel weniger) zu Hause seine Siegesserie ausbauen möchte. Auch das Göttinger Stadtduell zwischen Sparta und Groß Ellershausen steht im Fokus.

Die zweite Mannschaft des 1. SC Göttingen 05 will nach der 0:6-Schlappe gegen Landolfshausen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Rotenberg verlor zuletzt beim RSV, wobei sie davor fünf Spiele in Folge ungeschlagen waren. Beide Teams brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu wahren. Ein Spiel mit offenem Ausgang – und viel Wiedergutmachungspotenzial.

Ein echtes Duell auf Augenhöhe zweier ambitionierter Teams. SCW und Nörten trennen nur ein Punkt, beide Mannschaften spielen bislang eine solide Saison. Nörten war am vergangenen Wochenende spielfrei, während SCW beim 0:0 gegen Sparta defensiv überzeugte. Zudem sind die Gastgeber seit 4 Spielen ohne Niederlage, mit einem Sieg könnte sich einer der beiden Teams an die Spitzengruppe schleichen.

Werratal will nach der Partie in Petershütte endlich wieder punkten. Bergdörfer dürfte nach dem Duell mit Dostluk Osterode mit frischem Selbstvertrauen anreisen. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld, Werratal wartet allerdings seit sechs Spielen auf einen Punktgewinn. Ein offenes Duell, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden.

Tabellenführer Landolfshausen reist mit breiter Brust an, das 6:0 beim 1. SC Göttingen 05 II war ein Statement. Osterode wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und hat die schwächste Defensive der Liga. Die Rollen sind klar verteilt: Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Sensation.

SC Hainberg (2.) – TuSpo Petershütte (12.) Der SC Hainberg präsentierte sich zuletzt beim 6:1 gegen Groß Ellershausen in Topform. Auch gegen Petershütte geht der Tabellenzweite als klarer Favorit in die Partie. Petershütte braucht dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Hainberg will dagegen mit einem weiteren Dreier weiter Druck auf Spitzenreiter Landolfshausen ausüben.

Sparta Göttingen (3.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (14.) Stadtduell mit klaren Vorzeichen: Sparta steht nach dem 0:0 gegen SCW weiterhin auf Platz drei, während Groß Ellershausen nach dem 1:6 in Hainberg nach Stabilität sucht. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg ihre Position als erster Verfolger der Spitzengruppe festigen. Ellershausen muss defensiv kompakter auftreten, um nicht erneut unter die Räder zu geraten.

RSV Göttingen (4.) – SG Niedernjesa v.1925 (15.) Der RSV verlor zuletzt unglücklich mit 2:3 in Lenglern und will nun Wiedergutmachung betreiben. Niedernjesa wartet seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis und steht mit nur zehn Punkten im Keller. Die Gastgeber verfügen über die klar bessere Offensive und sind in der Pflicht.