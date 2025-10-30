 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines

Topspiel in Göttingen, Pflichtaufgabe für Landolfshausen

Spieltag 13 im Schnellüberblick

Verlinkte Inhalte

BZL Braunschw. St. 4
Denkershaus.
Niedernjesa
SG Lenglern
N-Hardenberg

Der kommende Spieltag in der Bezirksliga Braunschweig 4 verspricht einiges. Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen reist als klarer Favorit nach Osterode, während Verfolger SC Hainberg (ein Spiel weniger) zu Hause seine Siegesserie ausbauen möchte. Auch das Göttinger Stadtduell zwischen Sparta und Groß Ellershausen steht im Fokus.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SCW Göttingen
SCW GöttingenSCW Götting.
SSV Nörten-Hardenberg
SSV Nörten-HardenbergN-Hardenberg
15:00

SCW Göttingen (7.) – SSV Nörten-Hardenberg (6.)

Ein echtes Duell auf Augenhöhe zweier ambitionierter Teams. SCW und Nörten trennen nur ein Punkt, beide Mannschaften spielen bislang eine solide Saison. Nörten war am vergangenen Wochenende spielfrei, während SCW beim 0:0 gegen Sparta defensiv überzeugte. Zudem sind die Gastgeber seit 4 Spielen ohne Niederlage, mit einem Sieg könnte sich einer der beiden Teams an die Spitzengruppe schleichen.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05 II
SV Rotenberg
SV RotenbergSV Rotenberg
15:30

1. SC Göttingen 05 II (5.) – SV Rotenberg (11.)

Die zweite Mannschaft des 1. SC Göttingen 05 will nach der 0:6-Schlappe gegen Landolfshausen wieder ein anderes Gesicht zeigen. Rotenberg verlor zuletzt beim RSV, wobei sie davor fünf Spiele in Folge ungeschlagen waren. Beide Teams brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu wahren. Ein Spiel mit offenem Ausgang – und viel Wiedergutmachungspotenzial.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
VfR Dostluk Osterode
VfR Dostluk OsterodeVfR Dostluk
TSV Landolfshausen/Seulingen
TSV Landolfshausen/SeulingenLand./Seulin
14:00

VfR Dostluk Osterode (16.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (1.)

Tabellenführer Landolfshausen reist mit breiter Brust an, das 6:0 beim 1. SC Göttingen 05 II war ein Statement. Osterode wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und hat die schwächste Defensive der Liga. Die Rollen sind klar verteilt: Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Sensation.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SG Werratal 2000
SG Werratal 2000SG Werratal
SG Bergdörfer
SG BergdörferSG Bergdörfe
14:00

SG Werratal 2000 (13.) – SG Bergdörfer (10.)

Werratal will nach der Partie in Petershütte endlich wieder punkten. Bergdörfer dürfte nach dem Duell mit Dostluk Osterode mit frischem Selbstvertrauen anreisen. Beide Teams bewegen sich im Tabellenmittelfeld, Werratal wartet allerdings seit sechs Spielen auf einen Punktgewinn. Ein offenes Duell, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Hainberg
SC HainbergSC Hainberg
TuSpo Petershütte
TuSpo PetershüttePetershütte
14:00

SC Hainberg (2.) – TuSpo Petershütte (12.)

Der SC Hainberg präsentierte sich zuletzt beim 6:1 gegen Groß Ellershausen in Topform. Auch gegen Petershütte geht der Tabellenzweite als klarer Favorit in die Partie. Petershütte braucht dringend Punkte, um nicht tiefer in den Tabellenkeller zu rutschen. Hainberg will dagegen mit einem weiteren Dreier weiter Druck auf Spitzenreiter Landolfshausen ausüben.

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Sparta Göttingen
Sparta GöttingenSp.Göttingen
SV Groß Ellershausen-Hetjershausen
SV Groß Ellershausen-HetjershausenEllershausen
15:30

Sparta Göttingen (3.) – SV Groß Ellershausen-Hetjershausen (14.)

Stadtduell mit klaren Vorzeichen: Sparta steht nach dem 0:0 gegen SCW weiterhin auf Platz drei, während Groß Ellershausen nach dem 1:6 in Hainberg nach Stabilität sucht. Die Gastgeber wollen mit einem Sieg ihre Position als erster Verfolger der Spitzengruppe festigen. Ellershausen muss defensiv kompakter auftreten, um nicht erneut unter die Räder zu geraten.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
RSV Göttingen
RSV GöttingenRSV Götting.
SG Niedernjesa v.1925
SG Niedernjesa v.1925Niedernjesa
14:00

RSV Göttingen (4.) – SG Niedernjesa v.1925 (15.)

Der RSV verlor zuletzt unglücklich mit 2:3 in Lenglern und will nun Wiedergutmachung betreiben. Niedernjesa wartet seit drei Spielen auf ein Erfolgserlebnis und steht mit nur zehn Punkten im Keller. Die Gastgeber verfügen über die klar bessere Offensive und sind in der Pflicht.

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen
SG Eintracht Denkershausen-LagershausenDenkershaus.
SG Lenglern
SG LenglernSG Lenglern
14:30

SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (9.) – SG Lenglern (8.)

Beide Teams stehen punktgleich im gesicherten Mittelfeld und wollen den Blick wieder nach oben richten. Denkershausen feierte zuletzt einen 2:0-Heimsieg über Rotenberg, während Lenglern mit dem 3:2 gegen den RSV Göttingen überraschte. Während die Gäste die letzten beiden Spiele gewinnen konnte, ist die SG seit 4 Spiele in Folge ohne Punktverlust. Dennoch ist ein enges, intensives Duell auf Augenhöhe zu erwarten.

Aufrufe: 030.10.2025, 13:30 Uhr
NBAutor