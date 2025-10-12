Topspiel in Gifhorn: Bovender SV reist zum formstarken Aufsteiger

Am Sonntag kommt es in der Landesliga zu einem echten Spitzenspiel: Der MTV Gifhorn empfängt den Bovender SV. Anstoß ist um 14:30 Uhr. Gifhorn, als Aufsteiger derzeit Tabellenzweiter, hat sieben seiner acht bisherigen Spiele gewonnen und zuhause noch keinen Punkt abgegeben. Der Bovender SV rangiert punktgleich mit dem Drittplatzierten Bleckenstedt auf Rang vier und reist mit Rückenwind an – zuletzt besiegte die Mannschaft von Trainer Yannick Broscheit den 1. SC Göttingen 05 durch ein Tor von Andi Morina mit 1:0.

„Gifhorn ist ein sehr aktiver Gegner, spielt gerne Angriffspressing und hat offensiv einen guten Zug zum Tor. Aktuell sind sie vermutlich die Mannschaft der Stunde“, sagt Broscheit. Seine Mannschaft wisse, dass sie auf „eine richtig gute Mannschaft trifft, die einen guten Flow hat“. Trotzdem könne auch der BSV selbstbewusst auftreten: „Immerhin spielt der Zweite gegen den Dritten, womöglich ein Topspiel. Es wird wieder auf Kleinigkeiten ankommen – wer macht weniger Fehler, wer gewinnt seine individuellen Duelle.“

Broscheit erwartet ein taktisch starkes Aufeinandertreffen auf gutem Geläuf und ergänzt: „Wir freuen uns auf einen guten Gegner und einen top Rasen. Möge der Bessere gewinnen.“

Mit einem Sieg könnte Bovenden nach Punkten mit Gifhorn gleichziehen. Die Gastgeber sind jedoch heimstark und haben in dieser Saison noch keine Niederlage im eigenen Stadion hinnehmen müssen. Der Sieger der Partie bleibt in Schlagdistanz zu Spitzenreiter SSV Vorsfelde.