Topspiel in Freiham – Fürstenried will den Tabellenführer stürzen

Der Sieg war nicht nur ein wichtiger Schritt in der Tabelle, sondern auch ein Signal: Die Mannschaft ist zurück im Rhythmus – pünktlich vor dem Duell mit dem ungeschlagenen Tabellenführer FC Kosova München.

„Letzte Woche war wichtig, um unsere Pflichtaufgabe zu erfüllen“, sagt Trainer Tufan Lacin (30). „Wir haben das souverän gemacht und damit gezeigt, dass München West ein Ausrutscher war. An dem Tag waren wir kollektiv einfach nicht gut drauf – aber wir haben die richtige Reaktion gezeigt.“

„Das Spiel hat absolut hohen Stellenwert“, so Lacin. „Kosova und wir sind Mannschaften, die beide auf sehr hohem Niveau Fußball spielen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen – wer macht weniger Fehler, wer nutzt die entscheidenden Momente. Genau solche Spiele zeigen, wer oben hingehört.“

Am Sonntag um 14:30 Uhr in Freiham treffen die aktuell besten Mannschaften der Kreisliga 2 aufeinander. Der Tabellendritte Fürstenried will punktemäßig mit Kosova München gleichziehen, während der Spitzenreiter seine Serie weiter ausbauen will.

Respekt vor der Qualität – aber klare Zielsetzung

Lacin kennt den Gegner genau und weiß um dessen Stärken:

„Kosova ist eine technisch unglaublich starke Mannschaft, von der Qualität her absolut Bezirksliga-Niveau. Sie sind die einzige Mannschaft, die bisher ungeschlagen ist. Wenn du Meister werden willst, musst du sie schlagen – und wir sind bereit, diesen Kampf anzunehmen.“

Ein besonderes Augenmerk legt Fürstenried dabei auf Kosovas Torjäger:

„Ihr Stürmer Ademi ist ein überragender Spieler. Er braucht im Strafraum kaum Platz, um ein Tor zu machen. Wir wissen, was er kann – und wir müssen das als Mannschaft kompakt verteidigen.“

Mentalität, Ruhe und Disziplin als Schlüssel

In Freiham wird eine große Zuschauerkulisse erwartet. Beide Teams bringen spielerische Klasse und Leidenschaft mit – es dürfte ein intensives, emotionales Spiel werden. Fürstenried will sich davon aber nicht beeinflussen lassen.

„Wir dürfen uns nicht anstecken lassen von der Atmosphäre“, betont Lacin. „Wir müssen im Kopf eiskalt bleiben, unseren Plan umsetzen und unseren Fußball spielen. Wir gehen raus, um zu gewinnen – nichts anderes zählt.“

Der Trainer fordert dabei volle Hingabe von jedem Einzelnen:

„Wir müssen unsere Qualität auf den Platz bringen, jeden Zweikampf annehmen, jeden Kopfball gewinnen und uns gegenseitig pushen. Jeder muss mindestens 110 Prozent geben – nur so kann man solche Spiele für sich entscheiden.“

Fokus, Glaube und Zusammenhalt

Trotz des großen Respekts vor dem Gegner herrscht im Fürstenrieder Lager spürbarer Glaube an die eigene Stärke.

„Ich sehe, wie die Jungs trainieren – mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit Spaß. Jeder weiß, worum es geht. Wir sind bereit für diesen Kampf“, so Lacin.

„Wir sind Dritter, sie Erster – das spricht für sich. Wenn wir gewinnen, ziehen wir gleich. Diese direkten Duelle entscheiden am Ende über den Aufstieg. Genau für solche Spiele arbeitest du jede Woche hart.“

Fazit

Am Sonntag trifft der FC Fürstenried auf den FC Kosova München – zwei Topteams, die Woche für Woche beweisen, warum sie zu den Besten der Liga gehören.

Was beide eint: Qualität, Mentalität und Konstanz. Was sie trennt: drei Punkte.

„Wir wissen, was uns erwartet. Aber wir glauben an uns und nehmen den Kampf an“, sagt Tufan Lacin. „Wir wollen zeigen, dass wir bereit sind – und am Ende als Sieger vom Platz gehen.“

Anpfiff: Sonntag, 14:30 Uhr – Sportanlage Freiham

Begegnung: FC Kosova München – FC Fürstenried