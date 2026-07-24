Topspiel in Etzenricht – SVS zum »Who's who des Oberpfälzer Fußballs«

Überspringt der 1. FC Schlicht auch die Hürde Raigering? – Foto: Josef Trummer

Der 2. Spieltag in der Bezirksliga Nord wird von drei Freitagabend-Partien eröffnet. Mit Aufsteiger SV Raigering und dem 1. FC Schlicht treffen zwei Gewinner des Auftaktprogramms aufeinander. Als Top-Spiel darf das Duell SV Hahnbach gegen SpVgg Pfreimd deklariert werden. Tags darauf kreuzen mit dem SV Etzenricht und der SpVgg SV Weiden II zwei Meisterschaftskandidaten die Klingen. Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntag unter anderem von den Heimpremieren der beiden Aufsteiger SV 08 Auerbach und TV Nabburg. Letztgenannter startet verspätet in die Saison und freut sich auf den ersten Bezirksliga-Auftritt seit fast vier Jahrzehnten...

Freitag





Heute, 18:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SpVgg Pfreimd Pfreimd 18:30 PUSH



Hohe Auswärtshürde für die SpVgg Pfreimd! Auf dem Areal des amtierenden Vizemeisters hängen die Trauben hoch. Beim 5:0-Auftaktsieg gegen Aufsteiger Auerbach stellten die Pfreimder früh die Weichen, dürften jetzt aber – ohne Auerbach zu nahe zu treten – wesentlich mehr gefordert werden. Dennoch wollen sie den Rückenwind mitnehmen. „Der SV Hahnbach ist aufgrund der letzten Saison mit Sicherheit ein Mitfavorit auf die Meisterschaft. Wir erwarten einen taktisch und technisch starken Gegner mit sehr guten Individualisten. Wir haben diese Woche gut trainiert, sind gut in die Saison gestartet und haben gute Erinnerungen an das letzte Spiel in Hahnbach. Deswegen haben wir uns einiges vorgenommen“, blickt Pfreimds Trainer Mike Hartlich dieser Aufgabe entgegen. Hahnbach startete mit einem 2:2-Remis bei der SpVgg SV Weiden II. Angesichts einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung wäre ein Dreier möglich gewesen. „Wir sind sehr zufrieden – wie wir in die Saison reingekommen sind sowie mit der Art und Weise, wie wir als Team aufgetreten sind“, sagte Spielercoach Bastian Freisinger, der nun auf eine erfolgreiche Heimpremiere hofft.







Vor den Toren Ambergs kreuzen zwei siegreiche Mannschaften des ersten Spieltags die Klingen. Sowohl der SV Raigering als auch der 1. FC Schlicht gewannen zuletzt überzeugend mit 3:0 – die Panduren auswärts gegen Inter Bergsteig Amberg, Schlicht daheim gegen Upo. Wer kann nachlegen? Gastgeber-Trainer Martin Kratzer betont im Vorfeld, dass es entscheidend sei, die Schlichter Offensive in den Griff zu bekommen. Einsatz und Laufbereitschaft fordert er von seinem Team ein. Die Gäste sind vom spielstarken Aufsteiger gewarnt, möchten auswärts aber nicht leer ausgehen. Eine geschlossene Mannschaftsleistung wird dafür unabdingbar sein. Daniel Lopez fehlt dem FCS nach seiner Roten Karte.





Heute, 19:00 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV Schwarzhofen Schwarzhofen 19:00 PUSH



So hatte man sich bei den Sportfreunden Ursulapoppenricht den Saisonstart nicht vorgestellt. Das Gastspiel in Schlicht ging in die Binsen – mit einer Startelf, deren Durchschnittsalter fast 31 Jahre betrug. Besser machen möchte es die Scheler-Truppe im Heimspiel gegen den SV Schwarzhofen. „Einige Schippen drauflegen“, lautet die klare Forderung von Upo-Trainer Andreas Scheler. Ligawechsler Schwarzhofen rang zuletzt Tännesberg mit 3:2 nieder, ließ sich hier auch von zwei Unwetter-Unterbrechungen und einem Platzwechsel nicht aus dem Konzept bringen. „Uns erwartet ein schwieriges Spiel. Zum einen wird der Gastgeber die Niederlage gegen Schlicht wiedergutmachen wollen und zum anderen will man sicher zuhause seinen Fans ein anderes Gesicht zeigen. Auch hat sich bei Upo in letzter Zeit in Sachen Neuzugänge einiges getan. Mit Spielern wie Ex-Profi Wolfgang Hesl oder Bayerliga-Cracks wie Karzmarczyk, Stauber, Ceesay, Jurek und Siebert sowie den Tschechen Bartl und Hendrych tummelt sich in Upo inzwischen das Who's who des Oberpfälzer Fußballs. Diese Herausforderung nehmen wir sehr gerne an und werden versuchen, unseren Matchplan entsprechend umzusetzen“, erwartet Schwarzhofens Übungsleiter Adi Götz kein „Zuckerschlecken“.









Samstag





Morgen, 14:00 Uhr SV Etzenricht Etzenricht SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II 14:00 live PUSH



Der Start nach der Rückkehr in die Bezirksliga verlief für den SV Etzenricht mit dem 3:2-Auswärtserfolg gegen den FC Weiden-Ost nach Wunsch. Am Samstag folgt die erste Prüfung auf eigener Anlage gegen einen weiteren Weidener Konkurrenten, die zweite Garnitur der SpVgg SV. Beim Start in die Serie notierten die Wasserwerkler ein 2:2 gegen den SV Hahnbach, drehten einen Zweitore-Rückstand in dieses Remis. Der direkte Vergleich spricht für die Heimelf. Denn die letzten drei Duelle auf dem Siegfried-Merkel-Platz endeten mit Heimsiegen. Allerdings waren die Partien immer äußerst spannend, waren das Eintrittsgeld auch für den neutralen Zuschauer wert. Ein ähnlicher Verlauf mit neu gemischten Karten wird auch diesmal erwartet. Im Ausblick auf die Heimpremiere äußert sich Etzenrichts Spielertrainer Andy Wendl so: „Nach dem erfolgreichen Start würden wir natürlich auch gern mit einem Heimdreier in die Saison starten. Allerdings treffen wir mit der Zweiten Mannschaft der Spielvereinigung auf eine sehr spielstarke Mannschaft, die mit Sicherheit ganz oben mitspielen dürfte. Es gilt also defensiv deutlich weniger zuzulassen als noch vor einer Woche und andererseits mehr Spielwitz zu entwickeln, um die nötige Torgefahr auszustrahlen.“ (war)





Morgen, 16:00 Uhr TSV Tännesberg Tännesberg SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß 16:00 live PUSH



Einen geglückten Punktspieleinstand als neuer Trainer der SpVgg Vohenstrauß hat Nico Neidhardt hinter sich. Im Anschluss an den verdienten 4:2-Heimsieg gegen den FC Wernberg sprach er von einer „starken Kollektivleistung“ und zeigte sich „extrem stolz“ auf die Mannschaft. An die gezeigte Darbietung gilt es anzuknüpfen und bestenfalls noch ein paar Prozentpunkte obendrauf zu packen, denn auch die nächste Aufgabe ist eine knifflige. Geht es doch zum TSV Tännesberg. Der Vorjahreselfte forciert nach der knappen Auftaktniederlage in Schwarzhofen die ersten Punkte in dieser Spielzeit.





Sonntag







Pokal statt Liga hieß es am vergangenen Wochenende für den 1. FC Schwarzenfeld. Zwar verloren die Schwarz-Weißen das Highlightspiel gegen den Ex-Bundesligisten SpVgg Unterhaching erwartungsgemäß deutlich (0:7), dennoch gab es hinterher nur Sieger. Sportlich kann FC-Coach Mathias Meßmann vor allem aus der ersten Halbzeit positive Erkenntnisse mitnehmen. Nun geht es für die Schwarzenfelder erstmals um Punkte. Die weite Auswärtsfahrt zum SV 08 Auerbach steht an. Dem Liganeuling wurden zuletzt von Pfreimd die Grenzen aufgezeigt. Nachdem das Spiel zur Pause entschieden war, konnte der SVA zumindest die zweite Halbzeit offener gestalten. Hinterher zog Auerbachs Trainer Daniel Maier auch Positives heraus: „Wir sehen es als Lerneffekt. Aus solchen Spielen und von so einem Gegner können wir sehr viel lernen. Sowas hilft schon auch bei einem Entwicklungsprozess.“ Freilich soll im ersten Bezirksliga-Heimspiel seit 26 Monaten ein Punktgewinn herausspringen.







Keinen guten Start in die neue Spielrunde erwischte Wernberg. Der FC musste sich vor Wochenfrist in Vohenstrauß klein beigeben – mit einer Leistung, die noch Luft nach oben hielt. Dementsprechend steht der Vorjahresdritte schon etwas unter Zugzwang. Spielercoach Bastian Lobinger fordert mit Blick aufs Heimspiel gegen den FC Weiden-Ost eine Leistungssteigerung ein: „Mit dem Spiel und dem Ergebnis, das wir aus Vohenstrauß mitgenommen haben, können wir nicht zufrieden sein. Jetzt gilt es, den Fokus auf unsere eigene Leistung zu legen und die guten Phasen aus dem ersten Spiel über einen deutlich längeren Zeitraum auf den Platz zu bringen. Unser klares Ziel ist es, mit einem Heimsieg in die Heimspiel-Saison zu starten“, so Lobinger. Die Gäste gingen am ersten Spieltag ebenfalls leer aus, mussten sich Etzenricht mit 2:3 geschlagen geben. Welches der beiden Teams schaufelt die ersten Punkte aufs Konto?





So., 26.07.2026, 15:15 Uhr TV Nabburg TV Nabburg SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 15:15 PUSH



Fast 40 Jahre musste der TV Nabburg auf die Rückkehr in die Bezirksliga warten. In diesem Jahr war es endlich so weit. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf Sonntag. Der Verein aus dem Landkreis Schwandorf steuert einem historischen Heimspiel zu. Nachdem das eigentliche Auftaktspiel verlegt wurde – Gegner Schwarzenfeld musste ja im Pokal ran – betreten die Nabburger nun endlich die Bühne Bezirksliga. Wie kommt die Mannschaft vom Spielertrainer-Duo Ralph Egeter / Stoyan Stoykov aus den Startlöchern? Und: Kann sie die Aufstiegseuphorie mit in die Saison transportieren? Eine erste Antwort liefert das Duell mit dem SV Inter Bergsteig Amberg. Das Kipry-Ensemble kassierte zum Auftakt eine deftige 0:3-Heimpleite gegen Aufsteiger Raigering. Und wird seine Schlüsse daraus gezogen haben.