Topspiel in Eggenfelden - Seebach vs. Vornbach - Bittere Pille für DGF

Bereits am Freitagabend steht in der Landesliga Mitte die erste Partie des 7. Spieltags an: Der formstarke Aufsteiger DJK Vornbach gastiert beim ambitionierten TSV Seebach. Als klarer Favorit geht Spitzenreiter SpVgg Landshut in das Duell gegen den noch sieglosen FC Teisbach. Der immer noch ungeschlagenen SSV Eggenfelden hat den Rangzweiten SC Luhe-Wildenau zu Gast.
Nach drei Niederalgen in Folge möchte der 1. FC Passau den berühmt-berüchtigten Bock wieder umstoßen und gegen Kellerkind TB 03 Roding unbedingt dreifach punkten. Ihre Koffer packen müssen der TSV Bogen, der beim FC Tegernheim zu Gast ist, und der FC Dingolfing, der beim TSV Bad Abbach antritt.
Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach):
"In Ettmansdorf haben wir bis zum gegnerischen Strafraum ein gutes Spiel gemacht. Allerdings konnten wir uns keine einzige zwingende Chance herausspielen und der über weite Strecken sehr defensiv agierende Gegner hat seine einzige Möglichkeit zum Siegtreffer genutzt. Eine ärgerliche und vor allem total unnötige Niederlage, die uns gegen Vornbach schon etwas unter Zugzwang bringt. Wenn wir vorne dabeibleiben wollen, müssen wir dieses Spiel daheim gewinnen. Der starke Aufsteiger ist aber eindrucksvoll in der Liga angekommen und wird uns alles abverlangen." Personalien:
Marius Weiderer wird vermutlich krankheitsbedingt ausfallen. Außerdem gibt es noch ein paar weitere Fragezeichen.Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach):
"Nach den beiden erfolgreichen Heimspielen geht es jetzt zu einer der Top-Mannschaften der Landesliga, die uns voll fordern wird. Natürlich ist es das Ziel, nicht mit leeren Händen nach Vornbach zurück zu fahren. Dafür muss aber alles zusammenpassen und wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung." Personalien:
Mit Quirin Bruckbauer, Florian Kimberger und Johannes Woyke weilen gleich drei Kicker im Urlaub.
Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau):
"Nach unserem schwachen Auftritt in Vornbach und der dritten Niederlage in Folge wollen wir am Wochenende den ersten Heimdreier dieser Saison einfahren. Entscheidend wird sein, dass wir defensiv endlich wieder stabil stehen und wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen sowie mit Mut, Überzeugung und Leidenschaft agieren, bin ich zuversichtlich, dass wir das vor heimischem Publikum schaffen können." Personalien:
Ob der in Vornbach nicht einsatzbereite Co-Spielertrainer Philipp Knochner wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss. Ansonsten ist der Kader mit Ausnahme von Jonas Steinleitner und Luka Bencic komplett.
Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel. Passau hat sich in der Sommerpause mit hoher Qualität verstärkt. Sie spielen einen sehr temporeichen Fußball, sind klarer Favorit. Für uns wird es darauf aufkommen, dass wir mit einer ähnlichen Einstellung und Zweikampfhärte in die Partie gehen wie zuletzt gegen Etzenricht. Zudem müssen wir in unseren Aktionen im Ballbesitz noch mutiger und selbstbewusster werden und vorne unsere Chancen effizient nutzen.“
Personalien: Leon Reisinger und Leon Rötzer weilen im Urlaub, Kapitän Tobias Ederer, Johannes Pongratz und Pascal Schäfler sind weiterhin verletzt raus. Aus dem letzten Spiel haben Josef Fisch und Moritz Grünig Blessuren davongetragen, ihr Einsatz steht auf der Kippe. Gleiches gilt für Florian Lehner aufgrund von Rückenbeschwerden.
Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim):
"Bogen ist wie wir nicht optimal in die Saison gestartet, hat sich aber zuletzt gefangen und unter der Woche den ersten Sieg eingefahren. Dementsprechend gehe ich von einem Spiel auf Augenhöhe aus. Wir wollen natürlich die Punkte zuhause behalten.“
Personalien: Gegenüber den letzten Spielen bleibt alles beim Alten.
Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen): "Nach unserem ersten Saisonsieg wollen wir nun in Tegernheim nachlegen und etwas mitnehmen. Das ist ein Gegner, der unsere Kragenweite hat und da müssen wir unser Punkte holen. Am Ende einer anstrengenden Woche wird viel über die Mentalität gehen und es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Es wird die Mannschaft im Vorteil sein, die mehr Wille und Power hat."
Personalien: Mit Michael Kraskov und Philipp Macht sind zwei unter der Woche fehlende Akteure aus dem Urlaub zurück.
Sa., 16.08.2025, 17:00 Uhr Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden):
"Mit dem SC Luhe-Wildenau kommt der amtierende Vizemeister zu uns, der die hervorragenden Leistungen aus der Vorsaison bisher eindrucksvoll bestätigt. Eine gewachsene Mannschaft, die einen guten Fußball spielt und vor allem in der Offensive individuell sehr stark besetzt ist. Wir werden uns aber nicht verstecken und wollen unsere Ungeschlagen-Serie verlängern. Die Zuschauer können sich auf ein interessantes Spiel freuen." Personalien
: Die Rotsperre von Co-Spielertrainer Martin Stoller ist abgelaufen. Alessandro Marrazzo fehlt dafür urlaubsbedingt.
Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Eggenfelden treffen wir auf einen spielstarken Gegner, der auch den kleineren Umbruch im Sommer bisher super gemeistert hat und einen richtig guten Saisonstart hatte. Aber bisher schaffen wir es auch, Woche für Woche gute Leistungen auf den Platz zu bringen und die Leistung in Punkte umzuwandeln. Das ist auch ganz klar in Eggenfelden unser Ziel."
Personalien: Zu den bisherigen Ausfällen kommt Thomas Lorenz hinzu, der sich gegen Teisbach den Arm gebrochen hat. Außerdem fehlen Top-Torjäger Nico Argauer aus privaten Gründen und Johannes Gradl urlaubsbedingt.
Teisbachs Coach Florian Baumgartl war früher viele Jahre in Diensten der SpVgg Lanshut, bei der am Samstag mit seiner Truppe antritt – Foto: Charly Becherer
Sa., 16.08.2025, 15:00 Uhr
Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Nach dem wir uns in Dingolfing in einer sehr intensiven Partie durch Leidenschaft und diszipliniertem Abwehrverhalten knapp behaupten konnten, erwarten wir im ebm-papst Stadion mit dem FC Teisbach einen Aufsteiger, der sicherlich alles in die Waagschale werfen wird, um uns zu ärgern. Die Qualität hierfür hat unser Gegner, sollten wir es lockerer angehen als in unseren letzten Spielen. Wir werden auch diesmal wieder 100 Prozent geben müssen, um unsere Serie weiter ausbauen zu können."
Personalien: Gegenüber dem Dienstag-Match gibt es keinerlei Veränderungen.
Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Auf die Tabelle schauen wir schon länger nicht mehr. Wir wussten vor der Saison, dass nichts passieren darf. Selbst wenn nicht, wäre es brutal schwierig. Den regelmäßigen Ausfall von zahlreichen erfahrenen Leistungsträgern können unsere vielen Youngster verständlicherweise noch nicht über die ganzen 90 Minuten kompensieren, phasenweise klappt es schon ganz gut. Sie bekommen alle die notwendige Zeit. Druck gibt’s bei uns ohnehin nicht. Persönlich freue ich mich auf die Rückkehr an den Hammerbach."
Personalien: In Sachen Kadersituation lässt sich der Trainerfuchs vor dem Duell an seiner alten Wirkungsstätte nicht in die Karten schauen. Zuletzt fehlte unter der Woche in Luhe-Wildenau unter anderem auch Leitwolf Franz Gruber. "Neben einigen Urlaubern wird die Liste der verletzten Spieler tendenziell eher länger als kürzer", lässt Baumgartl wissen.
Sa., 16.08.2025, 16:30 Uhr Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach):
"Nach dem gestrigen Sieg in Burglengenfeld möchten wir natürlich am Samstag nachlegen. Wir wissen aber um die Stärke von Dingolfing und werden alles daran setzen, auch zu Hause die Punkte zu holen. Dingolfing hat mit Tom Seidl einen der für mich besten Trainer in Ostbayern, der seine Truppe bestimmt hervorragend einstellen wird."
Personalien: Spielertrainer Simon Sigl muss weiter auf seinen Kapitän Fabian Fuchs sowie auf die verletzten Felix Fuss und Tim Pillmeier verzichten. Ob Max Legler und Michael Drechsler - die beide in Burglengenfeld nicht dabei waren - wieder mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig.
Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Nach dem für uns maximal unglücklich verlaufenen Derby gegen die SpVgg Landshut fahren wir ziemlich angeschlagen zum TSV Bad Abbach, der nach dem klaren Sieg in Teisbach und dem Last-Minute-Coup in Burglengenfeld mit breiter Brust auflaufen wird. Wir treffen auf eine sehr fleißige, körperlich robuste und trotzdem auch spielerisch gute Truppe, bei der die Punkte hoch hängen werden. Dennoch nehmen wir den obligatorischen Auswärtszähler ins Visier."
Personalien: Ben Kouame hat sich gegen Landshut eine ganz schwere Muskelverletzung zugezogen, die den ehemaligen Regionalliga-Stürmer lange außer Gefecht setzen wird. Auch Andreas Eglseder wird mindestens die nächsten vier Wochen keine Option sein. Ob Daniel Hofer und Lukas Berleb auflaufen können, ist mehr als fraglich. Von den zuletzt ohnehin fehlenden Akteuren kehrt keiner ins Aufgebot zurück.
Ob Ben Kouame 2025 verletzungsbedingt nochmal auflaufen kann, bleibt abzuwarten – Foto: Alfred Brumbauer