Topspiel in Eggenfelden - Seebach vs. Vornbach - Bittere Pille für DGF

Nach drei Niederalgen in Folge möchte der 1. FC Passau den berühmt-berüchtigten Bock wieder umstoßen und gegen Kellerkind TB 03 Roding unbedingt dreifach punkten. Ihre Koffer packen müssen der TSV Bogen, der beim FC Tegernheim zu Gast ist, und der FC Dingolfing, der beim TSV Bad Abbach antritt.

Bereits am Freitagabend steht in der Landesliga Mitte die erste Partie des 7. Spieltags an: Der formstarke Aufsteiger DJK Vornbach gastiert beim ambitionierten TSV Seebach. Als klarer Favorit geht Spitzenreiter SpVgg Landshut in das Duell gegen den noch sieglosen FC Teisbach. Der immer noch ungeschlagenen SSV Eggenfelden hat den Rangzweiten SC Luhe-Wildenau zu Gast.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In Ettmansdorf haben wir bis zum gegnerischen Strafraum ein gutes Spiel gemacht. Allerdings konnten wir uns keine einzige zwingende Chance herausspielen und der über weite Strecken sehr defensiv agierende Gegner hat seine einzige Möglichkeit zum Siegtreffer genutzt. Eine ärgerliche und vor allem total unnötige Niederlage, die uns gegen Vornbach schon etwas unter Zugzwang bringt. Wenn wir vorne dabeibleiben wollen, müssen wir dieses Spiel daheim gewinnen. Der starke Aufsteiger ist aber eindrucksvoll in der Liga angekommen und wird uns alles abverlangen."



Personalien: Marius Weiderer wird vermutlich krankheitsbedingt ausfallen. Außerdem gibt es noch ein paar weitere Fragezeichen.







Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Nach den beiden erfolgreichen Heimspielen geht es jetzt zu einer der Top-Mannschaften der Landesliga, die uns voll fordern wird. Natürlich ist es das Ziel, nicht mit leeren Händen nach Vornbach zurück zu fahren. Dafür muss aber alles zusammenpassen und wir brauchen eine geschlossene Mannschaftsleistung."



Personalien: Mit Quirin Bruckbauer, Florian Kimberger und Johannes Woyke weilen gleich drei Kicker im Urlaub.





Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Nach unserem schwachen Auftritt in Vornbach und der dritten Niederlage in Folge wollen wir am Wochenende den ersten Heimdreier dieser Saison einfahren. Entscheidend wird sein, dass wir defensiv endlich wieder stabil stehen und wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen sowie mit Mut, Überzeugung und Leidenschaft agieren, bin ich zuversichtlich, dass wir das vor heimischem Publikum schaffen können."



Personalien: Ob der in Vornbach nicht einsatzbereite Co-Spielertrainer Philipp Knochner wieder auflaufen kann, ist noch ungewiss. Ansonsten ist der Kader mit Ausnahme von Jonas Steinleitner und Luka Bencic komplett.





Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): "Uns erwartet ein schwieriges Auswärtsspiel. Passau hat sich in der Sommerpause mit hoher Qualität verstärkt. Sie spielen einen sehr temporeichen Fußball, sind klarer Favorit. Für uns wird es darauf aufkommen, dass wir mit einer ähnlichen Einstellung und Zweikampfhärte in die Partie gehen wie zuletzt gegen Etzenricht. Zudem müssen wir in unseren Aktionen im Ballbesitz noch mutiger und selbstbewusster werden und vorne unsere Chancen effizient nutzen."



Personalien: Leon Reisinger und Leon Rötzer weilen im Urlaub, Kapitän Tobias Ederer, Johannes Pongratz und Pascal Schäfler sind weiterhin verletzt raus. Aus dem letzten Spiel haben Josef Fisch und Moritz Grünig Blessuren davongetragen, ihr Einsatz steht auf der Kippe. Gleiches gilt für Florian Lehner aufgrund von Rückenbeschwerden.









