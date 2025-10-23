 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Topspiel für den MSV.
Topspiel für den MSV. – Foto: Robin Bogaletzki

Topspiel in Düsseldorf: Der MSV Duisburg kommt

Am kommenden Sonntag kommt ein großer Name nach Flehe: Die Frauen des MSV Duisburg sind zu Gast und bestreiten das Top-Spiel der beiden herausragenden Teams in der Niederrheinliga.

Duisburg spielte im Frauenfußball vor einigen Jahren noch eine große Rolle. Genau genommen war es der FCR Duisburg, der mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft, drei deutschen Pokalsiegen und dem Triumph im Uefa Women‘s Cup Geschichte schrieb. Der letzte dieser Erfolge liegt rund 15 Jahre zurück. Den FCR gibt es nicht mehr, der langjährige Bundesligist hatte sich dem großen MSV angeschlossen. Nach finanziellen Problemen halten sie mittlerweile die Fahnen der Stadt in der viertklassigen Niederrheinliga hoch.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
14:00
Nach sieben Spieltagen führen die „Zebras“ die Tabelle verlustpunktfrei an, was sogar die Konkurrenz erfreut. „Wenn man einen Blick auf die Historie des Frauenfußballs wirft, dann hat Duisburg doch nichts in der Niederrheinliga verloren. Insofern finde ich es gut, dass man dort offensichtlich versucht, wieder nach oben zu kommen“, sagt Tusas Trainer Svante Rasmus. Doch ausgerechnet er kann mit seinem Team in die Rolle des Spielverderbers schlüpfen. Mit sechs Siegen aus sieben Spielen hat sich Tusa Düsseldorf die Rolle des ersten Verfolgers erarbeitet und darf am Sonntag den MSV zum Gipfeltreffen an der Fleher Straße begrüßen. „Die Mädels freuen sich extrem auf dieses Spiel. Bei uns überwiegt ganz klar die Vorfreude und nicht die Angst“, betont Rasmus.

MSV stürmt durch die Liga

Dabei sind die Zahlen des MSV schon imposant. Ein Torverhältnis von 38:2 belegt – Duisburg ist mit etlichen Spielerinnen, die bereits Erfahrung in der ersten und zweiten Bundesliga sammeln durften, in der Niederrheinliga eine Klasse für sich. Das sieht auch Svante Rasmus so, der dennoch weit davon entfernt ist, die Flinte ins Korn zu werfen. „Bei aller Qualität des MSV glaube ich nicht daran, dass sie eine perfekte Saison spielen werden. Und warum sollten wir nicht diejenigen sein, die sie zuerst ins Stolpern bringen“, gibt sich der Coach selbstbewusst. Dafür wird Tusa am Sonntag freilich einen „Sahnetag“ benötigen. Rasmus sieht seine Mannschaft in jedem Fall zu Höchstleistungen im Stande. „Auch wenn unser zweiter Tabellenplatz weiterhin nur eine Momentaufnahme ist, sind unsere Resultate kein Zufall. Wir stellen hinter Duisburg die zweitbeste Abwehr und den zweitbesten Angriff der Liga“, zählt der Übungsleiter auf.

Die Stabilität, mit der Tusa bislang überzeugt, basiert auf mannschaftlicher Geschlossenheit. „Wir haben nach einer nicht so gut verlaufenen Vorbereitung ein paar Dinge umgestellt. Die Mädels ziehen super mit und präsentieren sich als Einheit“, freut sich Rasmus. Der Lohn dafür ist ein Spitzenspiel gegen den haushohen Aufstiegsfavoriten.

Tusas Trainer hofft zudem, dass das Kräftemessen der aktuell besten Teams auch ein paar Zuschauer mehr als gewöhnlich anlockt. Verdient hätten es die Spielerinnen um Spielführerin Sanae Zouggagh allemal.

Marcus GiesenfeldAutor