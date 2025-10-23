Topspiel in Düsseldorf: Der MSV Duisburg kommt

Tusas Trainer hofft zudem, dass das Kräftemessen der aktuell besten Teams auch ein paar Zuschauer mehr als gewöhnlich anlockt. Verdient hätten es die Spielerinnen um Spielführerin Sanae Zouggagh allemal.
Duisburg spielte im Frauenfußball vor einigen Jahren noch eine große Rolle. Genau genommen war es der FCR Duisburg, der mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft, drei deutschen Pokalsiegen und dem Triumph im Uefa Women‘s Cup Geschichte schrieb. Der letzte dieser Erfolge liegt rund 15 Jahre zurück. Den FCR gibt es nicht mehr, der langjährige Bundesligist hatte sich dem großen MSV angeschlossen. Nach finanziellen Problemen halten sie mittlerweile die Fahnen der Stadt in der viertklassigen Niederrheinliga hoch.
Dabei sind die Zahlen des MSV schon imposant. Ein Torverhältnis von 38:2 belegt – Duisburg ist mit etlichen Spielerinnen, die bereits Erfahrung in der ersten und zweiten Bundesliga sammeln durften, in der Niederrheinliga eine Klasse für sich. Das sieht auch Svante Rasmus so, der dennoch weit davon entfernt ist, die Flinte ins Korn zu werfen. „Bei aller Qualität des MSV glaube ich nicht daran, dass sie eine perfekte Saison spielen werden. Und warum sollten wir nicht diejenigen sein, die sie zuerst ins Stolpern bringen“, gibt sich der Coach selbstbewusst. Dafür wird Tusa am Sonntag freilich einen „Sahnetag“ benötigen. Rasmus sieht seine Mannschaft in jedem Fall zu Höchstleistungen im Stande. „Auch wenn unser zweiter Tabellenplatz weiterhin nur eine Momentaufnahme ist, sind unsere Resultate kein Zufall. Wir stellen hinter Duisburg die zweitbeste Abwehr und den zweitbesten Angriff der Liga“, zählt der Übungsleiter auf.
Die Stabilität, mit der Tusa bislang überzeugt, basiert auf mannschaftlicher Geschlossenheit. „Wir haben nach einer nicht so gut verlaufenen Vorbereitung ein paar Dinge umgestellt. Die Mädels ziehen super mit und präsentieren sich als Einheit“, freut sich Rasmus. Der Lohn dafür ist ein Spitzenspiel gegen den haushohen Aufstiegsfavoriten.
