Topspiel in Düsseldorf: Der MSV Duisburg kommt

Dabei sind die Zahlen des MSV schon imposant. Ein Torverhältnis von 38:2 belegt – Duisburg ist mit etlichen Spielerinnen, die bereits Erfahrung in der ersten und zweiten Bundesliga sammeln durften, in der Niederrheinliga eine Klasse für sich. Das sieht auch Svante Rasmus so, der dennoch weit davon entfernt ist, die Flinte ins Korn zu werfen. „Bei aller Qualität des MSV glaube ich nicht daran, dass sie eine perfekte Saison spielen werden. Und warum sollten wir nicht diejenigen sein, die sie zuerst ins Stolpern bringen“, gibt sich der Coach selbstbewusst. Dafür wird Tusa am Sonntag freilich einen „Sahnetag“ benötigen. Rasmus sieht seine Mannschaft in jedem Fall zu Höchstleistungen im Stande. „Auch wenn unser zweiter Tabellenplatz weiterhin nur eine Momentaufnahme ist, sind unsere Resultate kein Zufall. Wir stellen hinter Duisburg die zweitbeste Abwehr und den zweitbesten Angriff der Liga“, zählt der Übungsleiter auf.