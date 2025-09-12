Topspiel in Döhren: Der Spitzenreiter kommt

Am Sonntag (15 Uhr) kommt es in der Bezirksliga 2 Hannover zum Duell mit Signalwirkung: Die SpVgg Niedersachsen Döhren empfängt den souveränen Tabellenführer SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II. Für Döhren ist es nach der bitteren 2:3-Niederlage in Burgdorf das perfekte Spiel zur richtigen Zeit – gegen ein Spitzenteam, das bislang ungeschlagen ist, soll die starke Heimserie verteidigt werden.

Trainer Patrick Heldt kennt den Gegner bestens, hat Ramlingen bereits zweimal beobachtet. Sein Fazit: „Eine sehr intakte, gute Mannschaft, die Fußball spielen will und um jeden Ball kämpft.“ Mit fünf Siegen und einem Remis aus sechs Spielen ist Ramlingen/Ehlershausen II nicht zu Unrecht Spitzenreiter, am vergangenen Wochenende setzte es ein beeindruckendes 8:0 gegen Blaues Wunder Hannover.

Trotzdem sieht Heldt seine Mannschaft gerüstet: „Wir haben fast alle Mann an Bord, können aus dem Vollen schöpfen und sind gut vorbereitet.“ Insbesondere die mentale Reaktion nach dem Auftritt in Burgdorf sei wichtig. Zwar lag Döhren dort nach Toren von Christopher Wollny und Dodzi Kotchi früh 2:0 vorn, ließ sich dann aber durch eine fahrige zweite Hälfte die Punkte noch nehmen. „Mentalitätstechnisch überhaupt nicht mehr da“, lautete Heldts ernüchterndes Urteil.

Vlaski warnt: „Döhren zu Hause noch ungeschlagen“

Auch Gästetrainer Darijan Vlaski weiß, dass seine Elf am Sonntag gefordert sein wird: „Döhren hat zu Hause zehn Punkte geholt, ist noch ungeschlagen. Wir erwarten ein schweres Spiel.“ Zwar komme Ramlingen mit breiter Brust, aber auch mit dem Wissen um die Offensivstärke des Gegners. „Döhren gehört für viele von Anfang an zu den Topteams der Liga.“

Und weiter: "Eine Mannschaft, die nach vorne viel Qualität hat, die sicherlich anderes auftreten wird. Vielleicht werden sie versuchen, hinten besser zu stehen als in den letzten Spielen. Da haben sie doch das eine oder andere Tor mehr gekriegt."

Mit 21:4 Toren stellt Ramlingen die beste Defensive – und gleichzeitig die torgefährlichste Offensive. Namen wie Khiro, Rahaus, Saavedra-Gerke oder Mussmann haben sich bereits mehrfach in die Torschützenliste eingetragen. "Wir wollen natürlich die Tabellenführung verteidigen. Wir werden da unser Spiel versuchen durchzusetzen."

Döhren mit Heimvorteil – aber unter Zugzwang

Die SpVgg kann am Sonntag wieder auf die gewohnte Heimstärke setzen: In bislang vier Heimspielen gab es drei Siege und ein Remis – zehn von zwölf möglichen Punkten. Will man im Aufstiegsrennen weiterhin ein Wörtchen mitreden, wäre ein Erfolg gegen den Tabellenführer ein starkes Ausrufezeichen. Heldt bringt es auf den Punkt: „Wir wollen die drei Punkte in Döhren behalten.“

Mit einem Sieg könnte die SpVgg wieder bis auf drei Zähler an Ramlingen heranrücken – und sich zurückmelden im Kreis der ganz heißen Aufstiegskandidaten. Ein Selbstläufer wird das aber nicht: Ramlingen hat in den letzten drei Spielen 13 Tore erzielt – und bislang keine Partie verloren.