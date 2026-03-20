Topspiel in Dietfurt – Schlusslicht vs. Primus

Der FSV Steinsberg (in Rot) könnte im Kampf um Platz 2 eine kleine Vorentscheidung herbeiführen. – Foto: Nicole Seidl

Los geht's: Die Kreisliga 2 erwacht am Sonntag mit drei Nachholspielen aus dem Winterschlaf. Und es geht sogleich in die Vollen. Von den Top-Fünf sind vier Mannschaften im Einsatz. Im Fokus steht dabei ein Direktduell um Relegationsplatz 2. Dazu lädt der Tabellenvierte TSV Dietfurt den Zweiten FSV Steinsberg zu sich ein. Vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe steht der TV Riedenburg. Der immer noch ungeschlagene Spitzenreiter gastiert beim Schlusslicht SV Lupburg – und will einen weiteren Schritt in Richtung Bezirksliga machen. Außerdem kreuzen der TV Hemau und der TSV Großberg die Klingen.

So., 22.03.2026, 14:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg TV Riedenburg Riedenburg 14:15 PUSH



Hinspiel: 0:0. 11. Mai 2025, Tatort Riedenburg: Niklas Kolb traf quasi mit dem Schlusspfiff zum 1:0-Sieg für den TV, der sich so auf den allerletzten Drücker das Ticket für die Bezirksliga-Relegation schnappte. Gegner SV Lupburg hingegen musste die Abstiegs-Relegation antreten. Das Ende vom Lied bekannt. Riedenburg schaffte nicht den Aufstieg, Lupburg aber den Klassenerhalt. Zehn Monate später marschieren die Dreiburgenstädter als souveräner Tabellenführer (46 Punkte) mit Siebenmeilenstiefeln Richtung Meisterschaft. Und die Lupburger? Die kämpfen erneut voll gegen den Abstieg, starten als Tabellenletzter (13) aus der Winterpause. Die Rollen sind also klar verteilt für dieses Nachholspiel. Im Vorbeigehen werden die Gäste die Aufgabe aber sicher nicht lösen können. Dies belegt schon das Hinspiel, das ohne Tore zu Ende ging.





So., 22.03.2026, 14:15 Uhr TV Hemau TV Hemau TSV Großberg TSV Großberg 14:15 live PUSH



Hinspiel: 0:3. Ungewohntes Gefühl für den TSV Großberg: Die Bergler Buam, die in den vergangenen Jahren zwischen der Kreisliga und der Kreisklasse hin- und herpendelten, können in dieser Saison frühzeitig für ein weiteres Jahr im Kreisoberhaus planen. Als Rangfünfter (30) geht die spielfreudige Polster-Elf in die Frühjahrsrunde. Den Auftakt bildet das Auswärtsspiel beim abstiegsgefährdeten TV Hemau (11., 16). Die Mannen von Coach Alex Hosse – er scheidet am Saisonende aus – verabschiedeten sich mit zwei Siegen in die Winterpause. Kommt die Mannschaft nun ähnlich gut aus den Startlöchern?









So., 22.03.2026, 14:30 Uhr TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt FSV Steinsberg Steinsberg 14:30 live PUSH



Hinspiel: 0:2 (Spielwertung). Im November ging nichts mehr. Jetzt holen der TSV Dietfurt (4., 33) und der FSV Steinsberg (2., 37) ihr heißerwartetes Duell nach. Die Tabellenkonstellation verrät schon: es steht einiges auf dem Spiel! Die Altmühlstädter präsentierten sich im alten Jahr in starker Form. Eine Niederlage am Sonntag würde jedoch einen herben Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz 2 bedeuten. Auch Steinsberg hat eine Ungeschlagen-Serie am Laufen. Zum Frühjahrsauftakt will die Dobler-Crew unbedingt punkten, um den direkten Kontrahenten nicht auf einen Punkt an sich herankommen zu lassen. Das Hinspiel endete 2:2-Unentschieden, wurde aus bekannten Gründen jedoch im Nachhinein zugunsten des FSV gewertet.