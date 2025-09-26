Topspiel in der Mittelrheinliga: SV 09 empfängt Eintracht Hohkeppel

Am Sonntag steht in der BELKAW-Arena das erste große Spitzenspiel der jungen Mittelrheinliga-Saison an: Der Tabellenzweite SV Bergisch Gladbach 09 empfängt den Dritten SV Eintracht Hohkeppel.
Während Gladbach nach dem 1:1 in Königsdorf mit zehn Punkten ungeschlagen bleibt, feierte Hohkeppel zuletzt einen 4:0-Heimsieg gegen Frechen und legte im Mittelrheinpokal mit einem 6:1 gegen Bornheim nach. In den vergangenen beiden Partien erzielte die Elf von Abdullah Keseroglu damit zehn Treffer. Der letzte Pflichtspielsieg von Bergisch Gladbach gegen Hohkeppel datiert aus dem August 2018 – damals setzte man sich mit 3:0 im Kreispokal Berg durch.
SV 09-Trainer Kevin Kruth sieht in einer Vereinsmitteilung die Gäste in der Favoritenrolle: „Hohkeppel geht auch diese Saison wieder als eins der Top-Favoriten auf den Titel in die Saison. Sie haben den Trainerwechsel gut gemeistert und haben sich unter dem neuen Trainer schnell gefunden. Da kommt auf jeden Fall viel Qualität auf uns am Sonntag zu. Dennoch wissen wir um unsere eigene Stärke – gerade zuhause. Wir wollen auch nach dem Spieltag ungeschlagen sein.“ Personell stehen ihm bis auf die Langzeitverletzten Claudio Heider und Eray Sariaydin alle Spieler zur Verfügung.
Auch Hohkeppels Teammanager Mehmet Dogan rechnet mit einer engen Partie: „Bergisch ist super gestartet, sie haben eine gute Truppe, die am Ende unter den Top sechs landet. Wird ein enges und schweres Spiel für uns, wir wollen dennoch die drei Punkte mitnehmen." Die Gastgeber sind in der heimischen BELKAW-Arena noch ohne Punktverlust, Hohkeppel auswärts noch ohne Sieg. "Uns ist es egal, wie sie zu Hause performen, wir fahren dort hin, um zu gewinnen", zeigt sich Dogan unbeeindruckt. Fehlen werden bei den Gästen Rudolf Gonzalez und Aymen Belachemi.