Topspiel in der Mittelrheinliga: SV 09 empfängt Eintracht Hohkeppel

Während Gladbach nach dem 1:1 in Königsdorf mit zehn Punkten ungeschlagen bleibt, feierte Hohkeppel zuletzt einen 4:0-Heimsieg gegen Frechen und legte im Mittelrheinpokal mit einem 6:1 gegen Bornheim nach. In den vergangenen beiden Partien erzielte die Elf von Abdullah Keseroglu damit zehn Treffer. Der letzte Pflichtspielsieg von Bergisch Gladbach gegen Hohkeppel datiert aus dem August 2018 – damals setzte man sich mit 3:0 im Kreispokal Berg durch. Kruth: "Kommt viel Qualität auf uns zu"

SV 09-Trainer Kevin Kruth sieht in einer Vereinsmitteilung die Gäste in der Favoritenrolle: „Hohkeppel geht auch diese Saison wieder als eins der Top-Favoriten auf den Titel in die Saison. Sie haben den Trainerwechsel gut gemeistert und haben sich unter dem neuen Trainer schnell gefunden. Da kommt auf jeden Fall viel Qualität auf uns am Sonntag zu. Dennoch wissen wir um unsere eigene Stärke – gerade zuhause. Wir wollen auch nach dem Spieltag ungeschlagen sein.“ Personell stehen ihm bis auf die Langzeitverletzten Claudio Heider und Eray Sariaydin alle Spieler zur Verfügung.