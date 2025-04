Topspiel in der Kreisliga Staffel B

Im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga geht es im Drei-Tage-Rhythmus Schalg auf Schlag weiter. Am Mittwochabend um 19.30 Uhr erwartet der unangefochtene Tabellenführer den Zweitplatzierten VFL Kloster Oesede.

Die Mannschaft von Trainer Michael Wirtz schwebt in den letzten Spielen auf einer kleinen Erfolgswelle und ist nach fünf Siegen in der Rückrunde auf den Relegationsplatz vorgerückt. Ausserdem hat der letztjährige Pokalsieger auch das Halbfinale um den Kreispokal erreicht. Gute Voraussetzungen um den Titelanwärter TSV Riemsloh zu fordern. Die Truppe von Trainer Thomas Falke erreichte die in Rückserie zehn Punkte aus sechs Spielen.

Bei einem Auswärtssieg kann der VFL Kloster Oesede den zweiten Tabellenplatz verteidigen und den Tabellenführer unter Druck setzen. Bei einem Heimsieg wird der Vorsprung auf den direkten Verfolger fast uneinholbar.