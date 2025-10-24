Topspiel in der Kreisliga: Fürstenried trifft auf den SV München West

Während Fürstenried seine Serie fortsetzen und den Vorsprung an der Spitze ausbauen möchte, geht es für München West darum, mit einem Sieg den Abstand zu verkürzen und selbst Druck auf die Tabellenspitze auszuüben.Besonders brisant: Zeitgleich treffen auch die anderen beiden Topteams, FC Kosova München und FC Neuhadern, direkt aufeinander. Ein echtes Wochenende der Wahrheit in der Kreisliga 2.

Beide Teams gehören derzeit zu den formstärksten Mannschaften der Liga – und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein.

„Sie haben eine sehr junge Mannschaft mit enormer Wucht über außen“, sagt Fürstenried-Trainer Tufan Lacin. „Ihre Innenverteidiger eröffnen das Spiel sehr gut, vor allem bei Verlagerungen. Das ist eine ihrer größten Stärken.“

Der SV München West hat bislang nur ein Spiel verloren – und das ausgerechnet gegen Kosova München. Die Mannschaft überzeugt durch hohes Tempo, viel Spielfreude und Dynamik, vor allem über die Außenbahnen. In den 1-gegen-1-Situationen sind sie brandgefährlich, zudem gefährlich bei Flanken in die Box.

Großen Respekt zollt Lacin auch seinem Gegenüber an der Seitenlinie:

„Florian Hahn ist ein sehr erfahrener Trainer, der selbst hoch gespielt hat und seine Mannschaft perfekt vorbereitet. Man merkt ihm die Erfahrung an. Er macht dort hervorragende Arbeit mit jungen, hungrigen Spielern.“

Kampf, Klasse und Kleinigkeiten

Fürstenried ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst – und weiß gleichzeitig um die eigene Stärke. Das Team hat sich in den letzten Wochen in starker Form präsentiert, defensiv stabil, offensiv effizient und mental gefestigt.

„Wir wissen ganz genau, was uns erwartet. Es wird ein intensives Spiel mit sehr hohem Tempo und vielen Zweikämpfen – vor allem auf dem engen Kunstrasenplatz“, so Lacin.

„Am Ende werden die ganz kleinen Momente entscheiden: ein gewonnener Zweikampf, eine präzise Standardsituation oder ein einfacher Fehlpass. Beide Mannschaften sind stark genug, um jede Unachtsamkeit sofort zu bestrafen.“

In den kommenden vier Wochen stehen für den FC Fürstenried gleich mehrere Schlüsselspiele an: Zwei Duelle gegen den SV München West und das Topspiel gegen FC Kosova München – Partien, die richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein werden.

Stimmen zum Spiel – Tufan Lacin

„Die letzten Wochen war es extrem wichtig, konstant zu punkten und nicht zu stolpern. Wir haben uns diese Ausgangslage hart erarbeitet. Jetzt kommen die Wochen, in denen wir sehen, wo wir wirklich stehen.“

„München West ist eine starke Truppe, das zeigen sie Woche für Woche. Jeder kleine Fehler wird bestraft, und das muss uns bewusst sein. Wir sind gut vorbereitet und wissen, was sie vorhaben. Wir werden aber unsere eigenen Argumente haben, um das Spiel zu gewinnen.“

„Für mich persönlich ist das auch eine tolle Herausforderung, gegen einen so erfahrenen Trainer wie Florian Hahn an der Seitenlinie zu stehen. Er hat viel erlebt und leistet hervorragende Arbeit – aber genau solche Duelle machen den Fußball aus. Wir müssen diesmal an unser absolutes Maximum gehen, 90 Minuten lang investieren und mit voller Leidenschaft spielen. Dann können wir das Spiel für uns entscheiden.“

Fazit

Das Spitzenspiel zwischen SV München West und FC Fürstenried verspricht Intensität, Qualität und Spannung auf höchstem Kreisliga-Niveau. Für beide Teams steht viel auf dem Spiel – für Fürstenried die Chance, den Vorsprung auszubauen, für München West die Möglichkeit, im Titelrennen aufzuschließen.

Anpfiff ist am Sonntag um 13:00 Uhr auf dem Kunstrasenplatz