Topspiel in der Kreisliga B5 macht seinem Namen aller Ehre

Auf Wunsch der Gäste aus Zell wurde das Topspiel in der Kreisliga B5 vom Sonntag, den 02.10.22 auf Dienstag, den 04.10.22 verschoben. Die Weilheimer Zweite begrüßte den ungeschlagenen Tabellenführer auf dem Weilheimer Kunstrasen und wollte den kleinen Patzer des vergangenen Wochenendes wieder gut machen. Mit Unterstützung aus der eigenen U19 und der ersten Herrenmannschaft konnte man einen starken 21-Mann-Kader zum Fluchtlichtspiel stellen. Die Anspannung und der Wille zum Sieg war der jungen Weilheimer Mannschaft um das Trainer-Duo Gianni Mantineo und Robert Walter schon beim Aufwärmen anzumerken. Kurz nach Anpfiff waren es aber die Nachbarn aus Zell, die das Spiel in die Hand nahmen und mit lautstarker Unterstützung von den Rängen und der Bank innerhalb von 10 Minuten mit 0:2 in Führung gingen. Unsere Zweite benötigte einige Minuten um diesen Schock zu verdauen, konnte aber dann im Laufe der 1. Halbzeit fußballerisch ins Spiel finden und fand immer mehr Lösungen gegen die hart spielenden Zeller. Leider hat man sich dafür vor der Halbzeit nicht belohnt. In der Pause wurden einige Änderungen vorgenommen und dadurch den bis dato Tabellenführer geknackt. Die Wechsel fruchteten schon direkt nach der Halbzeitpause. Das Weilheimer Team mit einem Schnitt von knapp 22 Jahren hat sich immer wieder durch das erfahrene Team aus Zell durchkombiniert und konnte das Spiel bis zur 75. Minute durch die Treffer von Tobias Salzer und Zana Akdag komplett drehen und ging mit 3:2 in Führung. Im direkten Anschluss und durch die Euphorie gab es zuviele Lücken in der Weilheimer Hintermannschaft und Zell kam mit einem 3:3 Ausgleichstreffer zurück. 5 Minuten vor Schluss war es dann Finn Schubarth, der seine überragende Leistung mit einem umjubelten Traumtor zum 4:3 Siegtreffer belohnte. Mit einem Spiel weniger befindet sich die junge Weilheimer Zweite auf dem dritten Platz mit 2 Punkten Rückstand auf Zell und Schlierbach.