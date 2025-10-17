Der VfB Unterliederbach ist herausragend in die Saison gestartet und steht auf dem zweiten Tabellenplatz. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Topspiel in der Gruppenliga: Offheim empfängt Unterliederbach Duell auf Augenhöhe erwartet +++ Aufsteiger im Höhenflug +++ Beide Teams seit August ungeschlagen

Offheim/Unterliederbach. In der Gruppenliga Wiesbaden steht zwischen dem SC Offheim und dem VfB Unterliederbach ein wahres Spitzenspiel an. Mit jeweils 27 Zählern nach zwölf Partien stehen der SCO und der VfB an der Tabellenspitze. Lediglich ein Tor unterscheidet die Mannschaften aktuell. "Es wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe, beide Teams sind super in die Saison gestartet. Wahrscheinlich werden Kleinigkeiten das Spiel entscheiden", erwartet Patrick Barnes, sportlicher Leiter der Unterliederbacher, ein ausgeglichenes Spiel.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Offheimer sind als Aufsteiger nicht mit der Devise Tabellenführer zu sein in die Saison gestartet. Den aktuellen Höhenflug nimmt der SC aber natürlich gerne an, so auch der Vorsitzende Kai Diefenbach: "Wir genießen den Moment und haben eine gute Mannschaft, die ihre Qualität zum Saisonstart bestätigen konnte." Das Momentum wollen die Offheimer aber natürlich nicht herschenken: "Wenn wir unsere Leistung weiterhin abrufen, sehen wir uns unter den ersten fünf."

Das Spiel gegen Unterliederbach ist zugleich das Duell der besten Defensiven und zwei der drei besten Offensivreihen der Liga. Die letzten Niederlagen des SCO und VfB liegen knapp zwei Monate zurück. "Die Mannschaft hat ein super Selbstvertrauen. Wir gehen in jedes Spiel mit breiter Brust und werden nicht eingeschüchtert sein. Wir können jeden schlagen und werden uns keinesfalls verstecken", sagt Barnes. "Niederlagen werden uns nicht aus der Bahn werfen"