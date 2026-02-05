Topspiel in der C-Klasse: Offensivpower trifft auf Defensivbollwerk

Willy-Wacker-Trainer Lukas Zepter betont, wie wichtig die Winterpause nach einer intensiven Hinrunde war. „Die Hinrunde war sehr anstrengend, wir haben eine sehr starke Liga. Sie hat viele Kräfte und auch Personal gekostet, wir hatten viele Verletzte.“ Zwar sei die Freude immer groß, auf dem Platz zu stehen und kicken zu können, „aber genauso froh sind wir auch, wenn wir mal eine Pause bekommen“. Die Zeit habe man genutzt, um auch mental vom Fußball abzuschalten, ohne die Fitness zu vernachlässigen. „Unsere Mannschaft kam extrem fit aus der Winterpause zurück, sodass wir uns wieder direkt auf unseren taktischen Ablauf konzentrieren können. Das ist eine gute Voraussetzung, um in die Rückrunde zu starten.“

Wertvolle Erkenntnisse aus Testspiel gezogen

In der Vorbereitung stand für Willy Wacker ein Testspiel gegen den B-Klassisten FC Lörzweiler an, das trotz einer 1:2-Niederlage wertvolle Erkenntnisse brachte. „Kompliment an Lörzweiler, das ist seit Jahren eine sehr solide B-Klasse-Mannschaft. Dass sie uns für ein Testspiel angefragt haben, ist schon ein Erfolg und ein cooles Gefühl für uns – das hätte es vor fünf Jahren nicht gegeben“, so Zepter. „Wir haben Spieler auf ungewohnten Positionen eingesetzt, Leon Finkler aus der zweiten Mannschaft mitgenommen, der sehr starke 45 Minuten gespielt hat, und mit Timo Keller einen Neuzugang erstmals eingesetzt.“ Trotz der Niederlage fällt das Fazit positiv aus. „Lörzweiler hat verdient gewonnen, sie waren die bessere Mannschaft. Aber wir gehen mit einem guten Gefühl aus dem Spiel raus, haben viel mitgenommen und wissen, wo wir noch besser werden müssen“, erklärt Zepter.

Beste Offensive gegen beste Defensive der Liga

Mit Blick auf das Spitzenspiel gegen Saulheim sieht der Trainer einen klaren Kontrast. „Saulheim stellt die beste Offensive der Liga, sie schießen viele Tore und haben schnelle, abschlussstarke Stürmer. Wir stellen mit nur 18 Gegentoren aus 17 Spielen die beste Defensive.“ Entscheidend sei der mannschaftliche Zusammenhalt. „Unsere Defensivarbeit fängt schon beim Stürmer an. Nach Ballverlust arbeiten alle zurück, unsere Flügelspieler laufen elf bis 13 Kilometer pro Spiel – für eine C-Klassen-Mannschaft ist das verdammt viel.“

Trotz der Tabellenkonstellation will Zepter keinen zusätzlichen Druck in Sachen Aufstieg aufbauen. „Wir gehen jedes Spiel einzeln an. Es geht darum, auf den Platz zu gehen und zu zeigen, was wir können. Entweder wir haben dann gewonnen oder verloren. Lieber Zusammenhalt und gute Stimmung als künstlich erzeugter Druck, Meister zu werden und nach dem Spiel keinen Bock zu haben, mit den Jungs ein Bier zu trinken.“

In Saulheim erwartet Zepter ein spannendes Spiel: „Ich gehe davon aus, dass es eine spannende, enge Partie wird. Wir zeigen, was wir können, und werden sehen, wie es läuft. Wir werden alles dafür geben, dass Saulheim sich an unserer Defensive die Zähne ausbeißt, und gleichzeitig werden wir versuchen, an die Saulheimer Offensivstärke anzuknüpfen und selbst zu netzen.“ Personell kann Willy Wacker nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Alle Spieler sind fit, außer Niclas Veith“, so Zepter. Der Abwehrspieler zog sich im Testspiel gegen Lörzweiler einen Rippenbruch zu und wird mindestens bis zum Rückrundenstart fehlen. „Ansonsten sind alle Spieler wieder da, und auch die Langzeitverletzten sind in der Pause wieder fit geworden.“

Saulheim personell ageschlagen

Im Vergleich zu der guten Personallage von Willy Wacker muss Saulheim auf einige Spieler verzichten, darunter fallen auch zwei bis drei Stürmer aus. „Das ist für uns ein Nachteil, jedoch werden wir trotzdem kämpfen und versuchen, die drei Punkte zu holen", so TSV-Trainer Gökhan Caliskan.

In der Winterpause hat Saulheim die Halle genutzt, um dort zu trainieren und den körperlichen Zustand zu halten. Beim Testspiel gegen den B-Ligisten SKG 23 Wiesbaden II (5:3 für den TSV) ging es primär um den Spaß. Es war ein reines Freundschaftsspiel, es ging nicht um Taktik.

Wie auch Willy-Wacker-Trainer Zepter sieht Saulheim-Trainer Caliskan die Stärke seiner Mannschaft in der Offensive. „Wir sind die Mannschaft, die die meisten Tore der Liga geschossen hat. Unsere Offensive brennt“, so der Trainer. Die Mannschaft konnte in 17 Spielen 76 mal netzen. „Unsere Tore verteilen sich auf viele Akteure, wir sind nicht von ein oder zwei Stürmern abhängig.“

Kein anderes Ziel als der Sieg

Die Bedeutung des Spiels ist beiden Seiten bewusst. Bei einem Saulheimer Sieg würde der Vorsprung auf acht Punkte anwachsen, bei einer Niederlage käme Hechtsheim bis auf zwei Zähler heran. „Willy Wacker ist eine starke, respektvolle Mannschaft. Wenn sie gewinnen, haben wir Druck – wenn wir gewinnen, können wir etwas beruhigt sein“, so Caliskan.