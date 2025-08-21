Topspiel in der Bezirksliga

– Foto: Marcel Eichholz

Wenn am Freitagabend die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen auf den aktuellen Tabellenführer SG 74 Hannover trifft, steht in der Bezirksliga bereits am vierten Spieltag ein echtes Spitzenspiel an. „Nach jetzt drei gespielten Spieltagen ist 74 ungeschlagen und kommt zu uns. Wir haben sieben Punkte – ein Unentschieden, zwei Siege. Die haben drei Siege, das heißt: Erster gegen Zweiter, ein Spiel auf Augenhöhe“, erklärt Ramlingens Trainer Darijan Vlaski.

Der Coach rechnet mit einer Partie, die von Tempo, Physis und hoher Intensität geprägt sein wird. „Ich erwarte schon ein wirklich gutes Spiel mit vielen Zweikämpfen, mit hoher Intensität. Auf gutem Niveau. Beide Mannschaften wollen Fußball spielen“, betont Vlaski. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die Spielweise des Gegners: „74 ist schon eher eine Mannschaft, die über das Pressing beziehungsweise das Gegenpressing kommt. Umschaltspiel – das ist deren Stärke. Darauf sind wir vorbereitet.“ Personell kann der SVR beinahe aus dem Vollen schöpfen. „Wir sind fast mit voller Kapelle am Start. Mir fehlen zwar drei, vier Spieler, aber ich glaube, das ist überall so“, so der Coach. Dennoch sieht er seine Mannschaft gut gerüstet. „Die Jungs haben in den letzten Wochen gezeigt, dass sie sich schnell auf unterschiedliche Situationen einstellen können. Die Stimmung ist sehr positiv, und die Trainingsleistungen stimmen.“