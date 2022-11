Im Topspiel der Kreisliga A empfängt die SG Dornheim den VfR Groß-Gerau II. – Foto: Claus (2)

Topspiel in der A-Liga: Routine empfängt die jungen Wilden Die SG Dornheim hat sich vom Abstieg erholt - und empfängt Aufsteiger Groß-Gerau II zum Spitzenmatch des Spieltags

Dornheim/Groß-Gerau. Dass sich die SG Dornheim und der VfR Groß-Gerau im November 2022 in der A-Liga gegenüberstehen, ist der absolut gegensätzlichen Entwicklung beider Teams in der Rückrunde der Vorsaison zu verdanken. Während sich die VfR-Reserve mit einer Siegesserie zum Meister in der B-Liga mauserte, verdaddelte die SG in der Rückrunde noch den Klassenerhalt, fiel am letzten Spieltag auf einen Abstiegsplatz zurück und musste den bitteren Gang in die KLA antreten.

Nun ist die aktuelle Saison schon einige Monate alt - und beide Teams treffen im Topspiel aufeinander. Was aus zweierlei Gründen bemerkenswert ist. Einerseits, dass die SG ihren Abstieg so gut abgefedert hat, momentan auf dem dritten Rang steht. Und andererseits, dass der VfR II als Aufsteiger bislang eine formidable Runde spielt und den direkten Durchmarsch zu in die Kreisoberliga packen könnte. "Könnten fünf Mal die Woche trainieren" Die halbe Mannschaft besteht aus Spielern, die vergangenen Saison noch in der A-Jugend spielten, sich auch privat gut verstehen. "Die Jungs sind super motiviert. Wenn es nach ihnen geht, könnten wir fünf Mal die Woche trainieren", sagt VfR-Coach Dylan Weijten. Der 28-Jährige, ehemalige Spieler der Ersten, übernahm im September 2021 das Amt an der Seitenlinie beim Unterbau, als er sich zuvor einen Bruch im Knie zugezogen hatte und nicht mehr einsatzfähig war. Und seitdem läuft's.