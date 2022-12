Topspiel in der A-Liga Tabellenführer TSV Günterfürst trifft auf das Team der Stunde – die SSV Brensbach

ODENWALDKREIS. Es ist das Top-Spiel in der Kreisliga A, das der 18. Spieltag beschert: Tabellenführer TSV Günterfürst empfängt am diesem Sonntag (Anstoß 14 Uhr), die SSV Brensbach. Die Gersprenztaler sind das erfolgreichste Team der vergangenen acht Spieltage.

SSV nicht zu stoppen

Der 8:2-Sieg vom letzten Sonntag gegen Seckmauerns Zweite Mannschaft steht exemplarisch für die Erfolgswelle der Brensbacher. Bei den Gersprenztalern stimmt Tendenz und Richtung. Die starke spielerische Präsenz wird getragen vom überragenden Martin Schwarz. Brensbach ist derzeit die größte Herausforderung für den Meisterschaftsfavoriten TSV Günterfürst. „Klar reizt uns diese Begegnung. Brensbach wollte von Rundenbeginn an vorne mitspielen. Mit einem Sieg könnten sie bis auf sechs Punkte herankommen, und sich damit eine gute Ausgangslage für die Restrunde schaffen“, sagt Oliver Naas vom TSV.

Der Gegner ist auch deswegen schwer zuspielen, weil die SSV als Tabellenvierter mit großem Selbstvertrauen antreten wird. Und was Mannschaften mit ausgeprägten Selbstvertrauen leisten können, haben die Günterfürster in der Frühphase der Saison erlebt, als ihnen die FSV Erbach völlig überraschend die bisher einzige Niederlage (2:3) beibrachte. Für den Günterfürster Abteilungsleiter ist klar, was sein Team erwartet. „Letztlich liegt es aber an uns selbst, Ruhe ins Spiel zu bringen und Gegnerkontrolle zu erlangen“, so Naas.