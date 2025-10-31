 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Topspiel in Deißlingen, Straßberg trifft auf Ebingen

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 14. Spieltags 

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Tabellenführer TSV Straßberg 1903 gastiert am 14. Spieltag beim punktlosen Schlusslicht FV Rot-Weiß Ebingen 2006 und will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Im Spitzenspiel empfängt die SGM Deißlingen/Lauffen den formstarken SV Winzeln. Die Spvgg 06 Trossingen trifft auf den SV Kolbingen, während Dotternhausen und Frommern im oberen Mittelfeld um wichtige Punkte kämpfen. Im Tabellenkeller kommt es zu direkten Duellen, in denen Wurmlingen, Bösingen II/Beffendorf II und Schramberg/Sulgen dringend Zählbares brauchen.

---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
14:30

Der SV Wurmlingen steht nach der Niederlage in Schramberg unter Zugzwang und braucht dringend einen Befreiungsschlag. Mit dem FC Grosselfingen reist ein offensivstarkes Team an, das zuletzt sieben Mal ungeschlagen blieb. Beide Mannschaften trennen aktuel sieben Punkte in der Tabelle.
---

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
15:00

Dotternhausen blieb zuletzt fünf Partien in Folge ungeschlagen, während Frommern nach drei Partien ohne Sieg endlich wieder drei Punkte einfähren möchte. Für Dotternhausen wären ein Sprung in die Top fünf möglich, Frommern steht auf Platz 11 und muss aufpassen das sie nicht weiter nach unten abrutschen.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
14:30

Trillfingen will nach drei Unentschieden in Folge endlich wieder dreifach punkten. Die Gäste aus Hardt/Lauterbach reisen als Tabellenvierter an und möchten ihre Ambitionen im oberen Tabellendrittel mit einem Auswärtssieg untermauern. Die Partie verspricht ein Duell zwischen der zweitbesten Offensive und einer der stabilsten Abwehrreihen der Liga.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
14:30live

Zwei Teams aus dem Mittelfeld treffen aufeinander. Gruol/Erlaheim wartet seit drei Spielen auf den nächsten Sieg, während Bubsheim mit einer knappen Niederlage gegen Deißlingen und dem Pokalaus gegen den A-Ligisten Böttingen anreist. Beide Mannschaften wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Top Fünf halten.
---

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
15:00

Das Topspiel des Spieltags: Der Tabellenzweite Deißlingen/Lauffen empfängt den Vierten aus Winzeln. Beide Teams überzeugen derzeit durch Offensivfußball und Konstanz – die SGM ist noch ungeschlagen, Winzeln will die Erfolgsserie fortsetzen. Deißlingen möchte die zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer nicht einbüßen, während Winzeln in die Top drei vorstoßen könnte.
----

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
14:30

Ein Duell der Extreme: Tabellenführer Straßberg gastiert beim punktlosen Schlusslicht Ebingen. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung, zu deutlich ist der Unterschied in diser Spielzeit. Für Ebingen geht es vor allem darum, das Ergebnis im Rahmen zu halten und Moral zu zeigen.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
14:30

Die Spvgg Trossingen will nach dem starken 2:2 in Straßberg nachlegen und sich in der Spitzengruppe festsetzen. Kolbingen kämpft knapp vor der Abstiesgzone um Stabilität, zeigte aber zuletzt Moral in den torreichen Remis. Die Favoritenrolle liegt bei der Spvgg, die ihre Heimstärke erneut unter Beweis stellen will.
---

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
12:30

Beide Mannschaften stehen unter Druck: Bösingen II/Beffendorf II will nach neun sieglosen Spielen endlich wieder einen Dreier holen, während Hechingen zuletzt durch die knappe Niederlagen auf Rang 14 abrutschte. Die Gäste gehen leicht favorisiert in das Kellerduell, doch die Gastgeber werden alles in die Waagschale um das Spiel für sich zu entscheiden.
---

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
14:30

Laufen/Eyach hat mit dem Auswärtssieg in Hechingen neues Selbstvertrauen getankt und möchte nun auch zu Hause punkten. Die Gäste aus Schramberg/Sulgen schöpften nach dem 3:2-Erfolg gegen Wurmlingen wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.


