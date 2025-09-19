Topspiel in Darmsheim: Cannstatt will Abstand unter der Sonne ausbauen

---



Der TSV Jahn Büsnau (3. Platz, 7 Punkte) ist glänzend in die Saison gestartet und möchte im Heimspiel gegen die SpVgg Holzgerlingen (15. Platz, 1 Punkt) seine Position in der Spitzengruppe festigen. Büsnau gewann zuletzt knapp beim SV Bonlanden, während Holzgerlingen nach drei Niederlagen und einem Remis mit dem Rücken zur Wand steht. Für die Gäste zählt jeder Punkt, um den Absturz auf den letzten Platz zu vermeiden. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, doch der Druck liegt vor allem bei den Holzgerlingern.

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr SV Vaihingen SV Vaihingen SV Rohrau SV Rohrau 15:30 PUSH



Der SV Vaihingen (4. Platz, 7 Punkte) geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den SV Rohrau (10. Platz, 3 Punkte). Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Holzgerlingen wollen die Vaihinger den Anschluss an die Spitze halten. Rohrau beendete zuletzt mit einem 4:2 gegen Botnang seine kleine Negativserie und will nun nachlegen. Die Partie verspricht Tempo und Tore, da beide Teams offensiv ausgerichtet sind, doch für Rohrau geht es vor allem darum, sich im unteren Mittelfeld zu stabilisieren.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang TV Echterdingen Echterdingen II 15:00 live PUSH



Der ASV Botnang (12. Platz, 2 Punkte) steht gegen den TV Echterdingen II (9. Platz, 3 Punkte) unter Zugzwang. Nach der Niederlage in Rohrau will der Aufsteiger den ersten Dreier einfahren. Echterdingen II überraschte am letzten Spieltag mit einem 3:2 gegen Darmsheim und reist mit Selbstvertrauen an. Beide Mannschaften wollen sich vom Tabellenkeller lösen, weshalb eine enge Partie auf Augenhöhe zu erwarten ist.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH



Das Topspiel des Spieltags steigt in Darmsheim: Der TV Darmsheim (5. Platz, 6 Punkte) empfängt den Spitzenreiter Spvgg 1897 Cannstatt (1. Platz, 9 Punkte). Darmsheim kassierte zuletzt eine bittere 2:3-Niederlage in Echterdingen und will nun eine Reaktion zeigen. Cannstatt dagegen ist bislang makellos und verteidigte mit dem 2:1-Sieg gegen Herrenberg die Tabellenführung. Spannung ist garantiert, da Darmsheim mit seiner Heimstärke den Tabellenführer ins Wanken bringen könnte.



Der VfL Herrenberg (6. Platz, 6 Punkte) trifft auf den SV Nufringen (11. Platz, 3 Punkte). Herrenberg verpasste zuletzt in Cannstatt knapp einen Punkt und will nun den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Aufsteiger Nufringen gewann zwar souverän mit 4:1 gegen Deckenpfronn, steht aber noch in der Findungsphase. Die Gastgeber sind favorisiert, müssen jedoch auf die Torgefahr der Nufringer achten, die schon sieben Treffer erzielt haben.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Deckenpfronn Deckenpfronn TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 PUSH



Am Tabellenende kommt es zu einem echten Kellerduell: Der SV Deckenpfronn (16. Platz, 1 Punkt) empfängt den TSV Dagersheim (8. Platz, 3 Punkte). Beide Teams haben bislang noch kein Spiel gewonnen und sind dringend auf Punkte angewiesen. Deckenpfronn verlor zuletzt deutlich in Nufringen, während Dagersheim immerhin gegen Musberg ein 1:1 erkämpfte. Wer dieses Derby verliert, muss sich früh auf einen harten Abstiegskampf einstellen.



Der TSV Musberg (2. Platz, 7 Punkte) will im Heimspiel gegen den VfL Oberjettingen (13. Platz, 2 Punkte) seine Position an der Spitze festigen. Musberg kam zuletzt beim TSV Dagersheim nicht über ein 1:1 hinaus und steht daher unter leichtem Druck. Oberjettingen sorgte beim 4:4 gegen Croatia Stuttgart für Spektakel, muss aber dringend die Defensive stabilisieren. Alles andere als ein Heimsieg wäre für Musberg eine Enttäuschung.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Bonlanden SV Bonlanden Croatia Stuttgart Croatia Stgt 15:00 PUSH



Der SV Bonlanden (14. Platz, 1 Punkt) steht gegen Croatia Stuttgart (7. Platz, 3 Punkte) vor einem richtungsweisenden Spiel. Bonlanden wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und verlor zuletzt knapp gegen Büsnau. Croatia Stuttgart spielte spektakulär 4:4 in Oberjettingen, wartet aber ebenfalls noch auf den Premierensieg. Für beide Mannschaften geht es darum, einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller zu landen.