Topspiel in Cannstatt: Plattenhardt könnte für Vorentscheidung sorgen

Der VfL Oberjettingen musste sich am Mittwochabend deutlich mit 1:4 in Deckenpfronn geschlagen geben. Holzgerlingen wiederum kam am Sonntag gegen Herrenberg unter die Räder und kassierte fünf Gegentore. Beide Teams verfügen über gefährliche Offensivreihen, sind aber in der Defensive anfällig. Wer die eigene Fehlerquote minimieren kann, wird sich in diesem offenen Schlagabtausch durchsetzen – und für einen versöhnlichen Saisonendspurt sorgen.