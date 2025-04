Topspiel in Buschhausen: So läuft der 29. Spieltag in der A-Liga OB/BO

Pflichtaufgabe mit einem blauen Auge erledigt: Dostlukspor Bottrop setzte sich am Samstag hochdramatisch gegen die Zweitvertretung des SC Buschhausen durch. Am Sonntag will die erste Mannschaft der "12er" also weiter oben dranbleiben, um sich vor dem Gipfeltreffen in die bestmögliche Ausgangslage zu begeben. Es geht ins Topspiel gegen die Spvgg Sterkrade-Nord II.