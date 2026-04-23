Topspiel in Breinig, Verfolgerduell in Verlautenheide

– Foto: Engelbert Fell

Der 24. Spieltag bietet ein direktes Duell im Aufstiegsrennen sowie ein richtungsweisendes Spiel im oberen Mittelfeld. Dahinter geht es für mehrere Teams um Stabilität – und im Tabellenkeller um wichtige Punkte.

So., 26.04.2026, 15:15 Uhr SC Fliesteden 1931 Fliesteden SV Helpenstein Helpenstein 15:15 PUSH

Fliesteden bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, benötigt aber Konstanz, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Helpenstein steht unter Druck und muss im Abstiegskampf punkten. Die Gastgeber gehen mit Vorteilen in die Partie.

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr SV Breinig Breinig TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 15:30 live PUSH

Im direkten Duell der Verfolger entscheidet sich, wer im Rennen um die Spitzenplätze den nächsten Schritt macht. Breinig überzeugte zuletzt mit Effizienz und Offensivstärke, während Zülpich vor allem durch torreiche Auftritte auffiel. Aufgrund der Tabellensituation und der jüngsten Ergebnisse ist ein Spiel auf Augenhöhe mit hoher Intensität zu erwarten, das maßgeblich Einfluss auf das Aufstiegsrennen haben kann.

Teveren reist als formstärkeres Team an und will den Vorsprung auf das Mittelfeld ausbauen. Lich-Steinstraß zeigte zuletzt schwankende Leistungen und benötigt Punkte, um nicht weiter abzurutschen. Die Gäste gehen aufgrund der Tabellenlage leicht favorisiert in die Partie.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Uevekoven Uevekoven DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 15:00 live PUSH

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn geht es um Distanz zur Abstiegszone. Beide Teams überzeugten zuletzt mit offensiven Ansätzen, offenbarten jedoch defensive Anfälligkeiten. Ein ausgeglichenes Spiel mit offenem Ausgang ist zu erwarten.

Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenführer Hürth trifft auf den Vorletzten. Nach dem deutlichen Auftritt zuletzt dürfte der Spitzenreiter auch auswärts dominant auftreten. Für Glesch-Paffendorf geht es vor allem darum, defensiv stabiler zu agieren.

Arnoldsweiler benötigt im Abstiegskampf dringend Punkte, zeigte zuletzt jedoch nur phasenweise Stabilität. Eilendorf kommt mit Rückenwind aus dem klaren Sieg und kann sich im gesicherten Mittelfeld weiter festsetzen. Die Ausgangslage spricht für die Gäste.