Topspiel in Bonn − Vichttals letzte Chance?

Holt Königsdorf den fünften Sieg in Folge? – Foto: Volker Lemm

Abstiegskrimi in Troisdorf

Die Reise zu den Sportfreunden Troisdorf wird für das Tabellenschlusslicht aus Vichttal zum Charaktertest. Nach der deutlichen Niederlage gegen Deutz ist die Ausgangslage klar: Verlieren verboten. In Vichttal ist man sich der prekären Lage bewusst. Die Mannschaft braucht bei neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer fast schon ein kleines Fußballwunder. Trainer Imad Laadim schwört seine Truppe daher auf einen leidenschaftlichen Kampf ein: „Am Wochenende steht unser Spiel gegen Troisdorf an. Wir sind weiterhin Tabellenletzter und wissen, dass es im Abstiegskampf um die letzte Chance geht. Umso wichtiger ist es, als Team geschlossen aufzutreten und alles auf dem Platz zu lassen." Laadim betont, dass die Qualität im Kader vorhanden ist, sie aber über die volle Distanz abgerufen werden muss: „Wenn wir unsere Leistung abrufen und den nötigen Einsatz zeigen, wollen wir diese Chance unbedingt nutzen. Jede Woche kann ein Endspiel werden..." Die Gastgeber aus Troisdorf sind ebenfalls nicht frei von Sorgen. Nach dem 3:5 in Eilendorf brauchen die Sportfreunde den Heimsieg, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu vergrößern.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Troisdorf 05 SF Troisdorf VfL Vichttal VfL Vichttal 14:00 PUSH

Überzeugt Erftstadt wieder zu Hause? Beide Mannschaften gehen mit einer Portion Wut im Bauch in die Partie: Erftstadt will die deutliche Niederlage gegen Rheinsüd vergessen machen, während Düren nach der knappen 3:4-Heimniederlage gegen Bonn auf Wiedergutmachung brennt. Trotz der jüngsten Pleite blickt Erftstadt-Coach Dustin Esser optimistisch auf die kommende Aufgabe. Er sieht sein Team in der Rolle des Jägers: „Wir sind in den nächsten vier Spielen immer der Underdog und wollen uns das zunutze machen. Gerade zu Hause haben wir uns zuletzt super präsentiert, daher bin ich überzeugt davon, dass wir gegen Düren punkten können." Auf der Gegenseite ist man sich bewusst, dass in Lechenich kein spielerischer Glanzsieg im Vorbeigehen zu erwarten ist. Dürens Trainer Elias Ponsen stellt seine Jungs auf einen harten Kampf ein und fordert absolute Wachsamkeit: „Wichtiger Spieltag für uns! Wir treffen auf eine körperlich robuste Mannschaft, die sich gezielt im Winter verstärkt hat − hier müssen wir dagegenhalten. Wir müssen absolut hungrig sein und definitiv gemeinschaftlich auftreten." Ponsen betont, dass die Konzentration, die gegen Bonn in der Anfangsphase noch da war, diesmal über 90 Minuten gehalten werden muss: „Entscheidend wird sein, dass wir von Anfang an konzentriert und präsent sind. Wenn wir unser eigenes Spiel durchziehen und den Fokus hochhalten, haben wir eine gute Chance. Also: Von der ersten Minute an wach sein, Gas geben und die Punkte mit nach Düren nehmen!"

Revanchiert sich Deutz für das Hinspiel? Es ist das Duell zweier Mannschaften, die sich im Tabellenmittelfeld stabilisieren wollen. Während Deutz den Rückenwind aus dem Sieg gegen Vichttal nutzen möchte, will Hürth endlich mal wieder drei Punkte einfahren. Für die Deutzer ist der Plan klar: Mit einem Heimsieg könnte man den Abstand nach unten massiv vergrößern. Mehmet Isik macht die Bedeutung der Partie deutlich: „Wieder ein 6-Punkte-Spiel! Die Hürther machen diese Saison bislang einen sehr starken Eindruck. Das Hinspiel haben wir verloren − umso motivierter gehen wir jetzt zuhause ins Spiel und wollen den Schwung mitnehmen! Es wird keine leichte Aufgabe, aber klar ist: Ab jetzt wird jedes Spiel schwer. Wir müssen alles raushauen und als Team alles geben!" Auf der Gegenseite fordert Ilyas Taha nach der jüngsten Niederlage eine deutliche Steigerung in Sachen Mentalität und Effektivität. Er erwartet von seiner Mannschaft ein dominantes Auftreten in den entscheidenden Zonen: „Wir brauchen ein erwachsenes Spiel mit Power, Klarheit und echter Überzeugung. Gegen den Ball aggressiv, nach vorne mutig und vertikal, dazu mit mehr Präsenz in beiden Boxen. Jetzt geht es darum zu zeigen, dass wir bereit sind, so ein Spiel mit Persönlichkeit und Durchschlagskraft zu ziehen."

Morgen, 17:30 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 FC Hürth FC Hürth 17:30 PUSH

Rheinsüd will Hennef ärgern Tabellenführer Hennef empfängt an diesem Spieltag den FC Rheinsüd. Hennef geht zwar als Favorit in die Partie, doch ein Blick auf das Hinspiel dient als Warnung. Damals schaffte es Rheinsüd, dem Ligaprimus mit einer disziplinierten Leistung wertvolle Punkte abzutrotzen. Dieses Kunststück wollen die Kölner nun wiederholen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu wahren. Christian Kerkhoff, Trainer von Rheinsüd, will wieder ein erfolgreiches Spiel gegen Hennef sehen: „Beim Tabellenführer wollen wir wieder Defensivstabilität zeigen und gleichzeitig auch erneut unser flexibles Offensivspiel immer wieder durchbringen. Unser Ziel ist es, wie auch schon in der Hinrunde, gegen Hennef zu punkten."

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 FC Rheinsüd Köln FC Rheinsüd 14:00 PUSH

Hält Königsdorf-Serie auch gegen Bonn? Ein Topspiel gibt es am Samstag in Bonn. Der Tabellenzweite aus Bonn empfängt den Dritten aus Königsdorf. Während Bonn an Hennef dranbleiben will, möchte Königsdorf seine beeindruckende Serie von vier Siegen in Folge ausbauen und den Kampf um die Meisterschaft eventuell sogar nochmal zu einem Dreikampf zu machen. Ufuk Balil, Trainer des TuS, sieht seine Mannschaft nicht als Underdog: „Wir hatten eine längere Pause ohne Pflichtspiel, während Bonn seit letzter Woche wieder im Ligabetrieb ist. Das könnte ein kleiner Faktor sein, aber wir kommen mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge nach Bonn. Wir treten dementsprechend mit breiter Brust auf und spielen ganz klar auf Sieg. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe − ein spannender Schlagabtausch, bei dem wir hoffentlich das bessere Ende für uns haben werden."