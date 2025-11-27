Topspiel in Bleckenstedt! "Wir müssen an die Leistungsgrenze gehen"

Trotz des starken Gegners fährt Kästorf mit Selbstvertrauen nach Bleckenstedt. Nach vier Siegen in Serie ist die Mannschaft in ausgezeichneter Form und möchte die Serie ausbauen. Rizzi betont: „Wir kommen auf jeden Fall mit einer großen Portion Selbstvertrauen hin und wollen das Spiel dort gewinnen.“ Klar ist jedoch auch, dass dafür alles passen muss: „Wir wissen, dass wir absolut an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um da zu bestehen.“ Denn auch Bleckenstedt gewann zuletzt vier Spiele in Serie und schoss sich so auf Platz drei hervor. Auch das Hinspiel war auf gutem Niveau und hatte das bessere Ende für die Germania, die mit 3:2 gewann.

Die Vorbereitung lief unter erschwerten Bedingungen, da in der gesamten Liga zuletzt viel Trainingszeit ausgefallen ist. Dennoch sieht Rizzi sein Team gut eingestellt: „Wir konnten jetzt die Woche zweimal auf Kunstrasen trainieren und bereiten uns bestmöglich auf Bleckenstedt vor.“

Für Kästorf steht am Sonntag also das schwere Auswärtsspiel in Bleckenstedt statt. In der Woche danach reist man zum aktuellen Tabellenführer Vorsfelde. „Wir freuen uns natürlich auf die Aufgabe gegen ein Top-Team … und wollen einfach an unserem sehr, sehr positiven Trend weiter anknüpfen und dort punkten.“

Anpfiff, falls es stattfinden kann, ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr