Topspiel in Bad Rothenfelde - Kellerduell in Rulle

Das Top-Spiel der Bezirksliga mit sicher großem Zuschauerinteresse findet am Sonntag in Bad Rothenfelde statt. Der Gastgeber hat bisher seine Aufgaben gut gelöst. Mit fünf Siegen aus sechs Spielen hat sich die Mannschaft im Spitzengruppe festgesetzt. Der Landesliga-Absteiger SSC Dodesheide erreichte bisher zehn Punkte aus sechs Spielen. Die Truppe von Trainer Yannick Flottmann hatte zwar ein schweres Auftaktprogramm, aber auch einige Punkte liegen gelassen. Deshalb steht sie am Sonntag auch schon ein wenig unter Druck. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf beachtliche neun Punkte anwachsen.

Nach den letzten Ergebnissen geht der Gastgeber als Favorit ins Spiel gegen den bisher noch sieglosen SC Glandorf. Der 1. FCR Bramsche spielt eine starke Saison und liegt als Aufsteiger mit bereits zehn punkten im gesicherten Mittelfeld. Am vergangen Spieltag erreichte die Mannschaft von Trainer Marc Filip nach einer beachtlichen Leistung eine unerwartete Punkteteilung beim SSC Dodesheide.

TUS Eintracht Rulle - SV Viktoria Gmhütte So. 15.00 Uhr

Beide Vereine befinden sich in einer schwierigen Situation. Im Kellerduell kann der bisher enttäuschende und noch sieglose TUS Eintracht Rulle mit einem Erfolg am SV Viktoria Gmhütte vorbei ziehen. Die Gäste haben dagegen die Chance, mit einem Sieg in Rulle die Abstiegsplätze zu verlassen.

BW Hollage - Hagener SV So. 15.00 Uhr

BW Hollage ist gegen den Hagener SV klarer favorisiert. Die Gäste liegen in der Tabelle nur knapp über dem Strich. Der Gastgeber befindet sich aktuell im Aufwind. Mit einem Sieg gegen den Hagener SV kann sich BW Hollage weiter dem Führungstrio nähern. Aber der Gastgeber ist gewarnt. Im Bezirkspokal waren die Gäste dem Landesligisten SC Melle 03 lange ebenbürtig und unterlagen erst im Elfmeterschiessen.

TSV Venne - TSV Riemsloh So. 15.00 Uhr

Nach dem Sieg am Mittwoch beim SC Glandorf will der TSV Venne seine Erfolgsserie gegen den Aufsteiger TSV Riemsloh fortsetzen und die Tabellenführung verteidigen.

Nach dem bisherigen Saisonverlauf geht die Mannschaft des neuen Trainers Jan Niehaus als Favorit in das Spiel. Aber die Gäste sind immer für eine Überraschung gut.

TuS Berge - SF Lechtingen So. 15.00 Uhr - Fupa-Liveticker -

Der TUS Berge kann sich auf seinen spielenden Co-Trainer Patrick Middendorf verlassen. Drei Tore und zwei Assists liefert er in den letzten drei Meisterschaftsspielen und legte im Bezirkspokal beim 3:1-Sieg gegen BW Hollage noch einen Dreierpack nach. Die Gäste mussten zwar am vergangen Spieltag beim SV Bad Laer die erste Saisonniederlage hinnehmen, spielen bisher aber eine sehr überzeugende Saison und rechnen sich auch beim starken TUS Berge sicher eine realistische Siegchance aus.