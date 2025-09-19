Topspiel in Bad Honnef, fünf Mannschaften blicken auf den ersten Sieg

Sowohl der FV Bad Honnef, als auch der FV Bonn-Endenich starteten gut in die Saison. Während Honnef nach drei Spieltagen bei sechs Zählern steht, sammelten die Bonner fünf Punkte, sind allerdings noch ungeschlagen. "Wir wissen schon, dass zwischen der individuellen Qualität und auch der monetären Rahmenbedingungen zwischen Endenich und uns wahrscheinlich sogar mehr als eine ganze Liga liegt" sagte Benjamin Krayer, der Cheftrainer Honnefs. Weiter führte er aus: "Aber nichtsdestotrotz fiebern wir auf dieses Duell hin und werden uns dem mindestens mal stellen und versuchen natürlich dann auch so ein bisschen die erste Heimspielniederlage wettzumachen. Das versuchen wir schon wieder gut zu machen."

Im ersten Heimauftritt der neuen Saison kassierte seine Truppe eine 1:4-Niederlage gegen BW Köln. "Da erwarte ich einfach ganz viel Demut", erklärte der 34-Jährige. Der Chefcoach spielte damit auf die Niederlage gegen Köln an, die er in der Form nicht noch einmal erleben will. "Ich erwarte stückweit eine Wiedergutmachung den Leuten gegenüber, die dann Sonntag für Sonntag zu unseren Heimspielen kommen und sich dann vor zwei Wochen eine unterdurchschnittliche Leistung angucken mussten", äußerte er.

Gegner Endenich startete mit einem Dreier und zwei Remis in die Spielzeit und ist daher noch ungeschlagen. Krayer beschrieb die Bonner Mannschaft folgendermaßen: "Ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Die mit hoher individueller Qualität gespickt sind in allen Mannschaftsteilen. Sei es in der Defensive mit Alex Liontos und Nils Remagen, über für mich den Schlüsselspieler Ertu Ünal. Aber natürlich vorne auch Jarecki und wie sie heißen." Mit Blick auf die individuelle Qualität ergänzte der Übungsleiter: "Ich würde fast sagen zu hoch für diese Liga."

Sein Team hat in der bisherigen Spielzeit allerdings die besseren Zahlen geliefert. Mit zehn Treffern stellt Honnef die gefährlichste Offensive der Liga. "Wir müssen uns der Aufgabe stellen und werden uns der Aufgabe stellen. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten und zusehen, dass wir sowohl taktisch, als auch fußballerisch es bestmöglich gespielt bekommen", verriet Krayer.

Seine Mannschaft wird gegen Endenich alles reinhauen, um auch nach dem vierten Spieltag weiterhin an der Spitze zu stehen. Die Bonner haben zeitgleich mit einem Dreier die Chance an Honnef vorbei zu ziehen.

Kellerduell in Hohkeppel

