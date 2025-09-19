Topspiel in Bad Honnef, fünf Mannschaften blicken auf den ersten Sieg

Der FV Bad Honnef steht nach dem dritten Spieltag an der Tabellenspitze und versucht diese nun im Duell gegen den FV Bonn-Endenich zu verteidigen. Zeitgleich blicken gleich fünf verschiedene Mannschaften auf ihren ersten Dreier in der noch jungen Spielzeit. Der Kampf um die Spitze bleibt zudem auch ein spannendes Thema. Das ist der vierte Spieltag der Landesliga, Staffel 1 am Mittelrhein:
Sowohl der FV Bad Honnef, als auch der FV Bonn-Endenich starteten gut in die Saison. Während Honnef nach drei Spieltagen bei sechs Zählern steht, sammelten die Bonner fünf Punkte, sind allerdings noch ungeschlagen. "Wir wissen schon, dass zwischen der individuellen Qualität und auch der monetären Rahmenbedingungen zwischen Endenich und uns wahrscheinlich sogar mehr als eine ganze Liga liegt" sagte Benjamin Krayer, der Cheftrainer Honnefs. Weiter führte er aus: "Aber nichtsdestotrotz fiebern wir auf dieses Duell hin und werden uns dem mindestens mal stellen und versuchen natürlich dann auch so ein bisschen die erste Heimspielniederlage wettzumachen. Das versuchen wir schon wieder gut zu machen."
Im ersten Heimauftritt der neuen Saison kassierte seine Truppe eine 1:4-Niederlage gegen BW Köln. "Da erwarte ich einfach ganz viel Demut", erklärte der 34-Jährige. Der Chefcoach spielte damit auf die Niederlage gegen Köln an, die er in der Form nicht noch einmal erleben will. "Ich erwarte stückweit eine Wiedergutmachung den Leuten gegenüber, die dann Sonntag für Sonntag zu unseren Heimspielen kommen und sich dann vor zwei Wochen eine unterdurchschnittliche Leistung angucken mussten", äußerte er.
Gegner Endenich startete mit einem Dreier und zwei Remis in die Spielzeit und ist daher noch ungeschlagen. Krayer beschrieb die Bonner Mannschaft folgendermaßen: "Ein Gegner, der uns alles abverlangen wird. Die mit hoher individueller Qualität gespickt sind in allen Mannschaftsteilen. Sei es in der Defensive mit Alex Liontos und Nils Remagen, über für mich den Schlüsselspieler Ertu Ünal. Aber natürlich vorne auch Jarecki und wie sie heißen." Mit Blick auf die individuelle Qualität ergänzte der Übungsleiter: "Ich würde fast sagen zu hoch für diese Liga."
Sein Team hat in der bisherigen Spielzeit allerdings die besseren Zahlen geliefert. Mit zehn Treffern stellt Honnef die gefährlichste Offensive der Liga. "Wir müssen uns der Aufgabe stellen und werden uns der Aufgabe stellen. Wir werden uns bestmöglich vorbereiten und zusehen, dass wir sowohl taktisch, als auch fußballerisch es bestmöglich gespielt bekommen", verriet Krayer.
Seine Mannschaft wird gegen Endenich alles reinhauen, um auch nach dem vierten Spieltag weiterhin an der Spitze zu stehen. Die Bonner haben zeitgleich mit einem Dreier die Chance an Honnef vorbei zu ziehen.
Der SV Eintracht Hohkeppel trifft am kommenden Spieltag auf den FV Wiehl. Beide Teams konnten noch keinen Erfolg in der noch jungen Spielzeit einfahren. Nach der Pleite im ersten Liga-Duell gegen Schlebusch, erkämpfte sich die Eintracht zwei wichtige Remis im Tabellenkeller. Gegner Wiehl verlor alle Spiele und erzielte dabei nur ein einziges Tor (schlechteste Offensive der Liga). Hohkeppels Cheftrainer Giuseppe Brunetto will den kommenden Gegner trotz der Statistiken nicht unterschätzen. "Wir erwarten ein
spannendes und enges Spiel, was höchstwahrscheinlich von Kleinigkeiten entschieden wird", erklärte er.
Seine Angreifer kamen bisher auch noch nicht in Fahrt und so hat der SV nur zwei erzielte Treffer auf dem Konto. Das muss sich ändern, denn durch eine Niederlage würde der FV an Hohkeppel vorbeiziehen. "Sicherlich wäre ein Sieg wichtig, um ein Sprung nach oben in der Tabelle zu machen", sagte Brunetto. Ob sein Team im vierten Duell den ersten Dreier feiern kann, oder ob es doch am Ende die Mannschaft des FV Wiehl ist, die jubelt, wird sich zeigen.
Die weiteren Partien des vierten Spieltags:
Der SC Borussia Lindenthal-Hohenlind konnte nicht an den Sieg gegen Schlebusch anknüpfen und verlor am vergangenen Spieltag mit 0:3 gegen Neunkirchen. Zeitgleich blieb der SC Blau-Weiß 06 Köln mit einem Unentschieden gegen Hohkeppel II weiterhin ungeschlagen. Mit einem zweiten Triumph in dieser Spielzeit könnten sich die Sechstplatzierten Kölner noch weiter nach oben schieben. Gleichzeitig könnte Lindenthal in den Tabellenkeller abrutschen mit einer Pleite.
Die Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard startete mit zwei Siegen aus drei Spielen in die Saison und zeigte nach dem Debakel gegen Brauweiler eine starke Reaktion gegen Fortuna Bonn. In der kommenden Begegnung wollen die Kölner noch einen draufsetzen und mit einem weiteren Dreier möglicherweise die Tabellenspitze erobern. Der Gegner ist der 1.FC Spich, der mit fünf Punkten noch ungeschlagen in dieser Spielzeit ist. Auch der FC hat die Möglichkeit mit einem Sieg den ersten Rang zu erklimmen. Der Sieger dieses Aufeinandertreffens wird sich zunächst im oberen Tabellendrittel festsetzen.
Der SC Fortuna Bonn trifft auf den SC Rheinbach. Während die Rheinbacher nur mit einem Zähler in die Spielzeit starteten, hat die Fortuna ganze vier Punkte auf dem Konto. Am vergangenen Spieltag mussten die Bonner allerdings, trotz einer 1:0-Führung, die erste Pleite hinnehmen. Die Gäste haben durch einen ersten Dreier die Möglichkeit zunächst einmal aus dem Tabellenkeller zu klettern. Währenddessen könnten die Hausherren mit dem zweiten Erfolg einige Plätze gut machen.
Durch den Triumph über Rheinbach steht der SV Grün-Weiss Brauweiler nach drei Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz. Im kommenden Spiel trifft der SV auf den Remis-König der Liga, den TuS Mondorf. Die drei bisherigen Partien der Gäste endeten alle in torreichen Unentschieden - Dabei führte der TuS in jedem Duell, daraufhin drehten die Gegner die Begegnung, ehe Mondorf wieder zurück schlug. Ob dieses Aufeinandertreffen wieder einmal in einem Remis endet, ob der TuS den ersten Sieg holt, oder ob die Grün-Weissen sich die Tabellenführung holen, bleibt abzuwarten.
Auf den Sieg gegen Hohkeppel folgten ein Unentschieden und eine Pleite für den SV Schlebusch. Für den kommenden Gegner sieht es jedoch noch schlechter aus, denn der TuS Marialinden ist noch sieglos. Trotz Führungen gegen Lindenthal und Mondorf sprang kein Dreier für den TuS heraus. Dies soll ich im Duell gegen den SV ändern. Mit einem Triumph würde Marialinden ein erstes Zeichen setzen. Gleichzeitig könnte Schlebusch durch die enge Tabellensituation weit nach oben springen mit einem Sieg.
Der FSV SW Neunkirchen-Seelscheid feierte am vergangenen Spieltag den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Mit 3:0 wurde Lindenthal von dem FSV nach Hause geschickt. In der kommenden Partie wartet der SSV Homburg-Nümbrecht, der zwar noch ungeschlagen ist, allerdings durch ein Remis gegen Schlebusch die Tabellenführung am vergangenen Spieltag abgab. Diese will sich der SSV nun im Aufeinandertreffen mit Neunkirchen zurück holen, während die Hausherren am vergangenen Erfolg anknüpfen wollen.